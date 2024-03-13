Психологические и эндокринные причины раздражительности

Синдром эмоционального выгорания признан ВОЗ серьезным фактором здоровья людей. Типичный симптом данного состояния - повышенная раздражительность. В чем причины неуравновешенного поведения и как справиться с проблемой на ранней стадии?
Раздражительность, наряду со злостью, мстительностью и т.п. – это следствия агрессии, необходимой человеку в ходе эволюции исключительно для биовыживания. Что полезно знать о раздражительности.
Раздражительность как личностная черта
Факторы, которые влияют на появление вспыльчивости
Биологический. Физическое состояние организма невероятно важно. Как вы себя ведете, когда плохо выспались, неважно себя чувствуете, испытываете голод? Почва для раздражительности создана.
Психологический - вспыльчивость как личностная черта. Неспособность охранять свои границы и заявлять о потребностях, необщительность, подчинение - это основа для формирования раздражительности.
Социокультурные - их много: положение в обществе, низкий материальный статус, атмосфера в семье. Всё это может раздражать.
Способы победить раздражительность
Холодная вода (умыться, подставить под воду руки), свежий воздух (прогулка в прохладную погоду), дыхательные упражнения.
Переключение внимания. Кинестетикам (тем, кому необходимы тактильные ощущения) рекомендуются объятия близкого человека, общение с собакой. Аудиалам (внимание сосредоточено на звуках) — можно надеть наушники и послушать приятную музыку. Визуалам (восприятие мира идет преимущественно через органы зрения) — хорошо включить позитивный фильм.
Гормоны действуют на настроение и настроение влияет на гормональный фон. Если повода для раздражения нет, а человека все выводит из себя, можно записаться на прием к эндокринологу.
Обычно причиной повышенной эмоциональности становится щитовидка. Немотивированная раздражительность может являться симптомом её гиперфункции (гипертиреоза). Тогда щитовидка увеличивается в размерах и в избытке производит тиреоидные гормоны.
Триггером раздражения может быть тестостерон. Его избыток у мужчин не всегда провоцирует агрессию, а у слабого пола все по-другому. Повышенный тестостерон делает женщину вспыльчивой и неуравновешенной.
Если человек пребывает в стойком стрессе, у него «зашкаливает» кортизол.
Раздражительность, кроме того, может быть признаком:
патологий печени;
болезни Альцгеймера;
диабета;
восстановления после перенесенного инсульта.
Когда чрезмерная эмоциональность - норма
Подростковый период - возраст вспыльчивости, эмоциональности. У подростка активно функционирует гипофиз. Это приводит как к физическим, так и к психологическим перестройкам организма.
Ежемесячно многие женщины испытывают раздражительность из-за ПМС. Этот синдром может отрицательно отразиться на настроении. Причины этого состояния: генетика, чувствительность к эстрогенам / прогестерону, дефицит витаминов и минералов.
Витамины, движение, сон - условия хорошего настроения
Для настроения важен магний (Mg). Его дефицит вызывает апатию, печаль, раздражительность. Доктора прописывают его в комбинации с витамином В6. Эти компоненты позитивно воздействуют на качество сна.
Рекомендации для внутренней гармонии:
Придерживаться режима дня.
Спать в темном помещении, тогда производится нужный объем мелатонина.
Физическая активность. Разумные нагрузки повышают содержание серотонина.опубликовано econet
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