Проверяем работу щитовидной железы

Щитовидная или эндокринная железа относится к жизненно важным органам нашего тела. Она хранит йод и вырабатывает йодсодержащие гормоны, которые помогают регулировать обменные процессы, температуру, сердцебиение, рост и развитие всего организма. Естественно, что сбои в ее работе отражаются на здоровье различных органов и систем.
В домашних условиях проблемы с щитовидной железой невозможно ни полностью исключить, ни доказать. Точный диагноз может поставить только врач-эндокринолог. Но прежде, чем записаться на прием, вы можете самостоятельно проверить работу своей эндокринной системы с помощью простых тестов.
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На протяжении пяти дней по утрам, до того, как встанете с постели, измерьте свою температуру под языком. Женщинам лучше провести измерение в первую фазу цикла менструации с первого по пятый день. Нормой считается температура 36,6 – 36,7оС, если ваша температура ниже, то имеется риск гипотиреоза.
1. ТГТ – уровень титеотропного гормона в сыворотке крови, норма – 1-1,5.
2. Свободные гормоны – Т3 и Т4 (выше 0,33), близко к верхней границе нормы.
3. На наличие антител к ТПО и ТГ – в норме тела отсутствуют.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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