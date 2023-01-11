Проверьте своё здоровье за 1 минуту с помощью обычной ложки

Каждый из нас хочет быть здоровым как можно дольше. Здоровье – это единственная вещь, которую нельзя купить. Именно поэтому оно столь бесценно.

Конечно же, только специалист может точно определить, страдаете ли вы каким-то заболеванием на данный момент или же вы абсолютно здоровы. Но есть некоторые хитрости, благодаря которым самостоятельно можно определить, имеются ли у вас проблемы со здоровьем.

Тест на здоровье с помощью простой ложки

Мало кто знает, что с помощью обыкновенной столовой ложки за одну минуту можно выявить ряд заболеваний.

Итак, пройдите следующий тест на здоровье:

1. Возьмите обыкновенную ложку. Проведите ею по поверхности языка, соскребая его содержимое. Убедитесь, что ложка обильно смочена слюной.

2. После этого поместите ложку в прозрачный пластиковый пакет и поднесите пакет к источнику яркого света: под прямые солнечные лучи или же настольную лампу.

3. Подождите 1 минуту, затем исследуйте ложку на наличие разводов и неприятных запахов.

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РЕЗУЛЬТАТ:

Чистая ложка без пятен или неприятных запахов означает, что у вас нет проблем со здоровьем ваших внутренних органов.

Если на ложке остался запах:

Неприятный, гнилостный, резкий -означает проблемы с легкими или желудком;

Сладкий – свидетельствует о возможности диабета;

Запах аммиака - проблемы с почками;

Если на ложке остались пятна или разводы:

Белого или желтого цвета, обильно покрывающие ложку - дисфункция и сбой работы щитовидной железы;

Фиолетового цвета - бронхит, плохое кровообращение, высокий уровень холестерина;

Белого цвета- наличие респираторной инфекции;

Оранжевого цвета - заболевание почек.

Отнеситесь к этому тесту серьёзно. Несмотря на то, что тест, действительно, работает, он не заменит похода к врачу. Помните, только специалист может определить заболевание и своевременно назначить соответствующее и правильное лечение.

Поэтому регулярно посещайте своего лечащего врача, а при плохом самочувствии обязательно и незамедлительно бегите в поликлинику.опубликовано econet

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