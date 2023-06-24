Простые упражнения, омолаживающие весь организм

Доктор медицинских наук, профессор и основоположник космической медицины Иван Павлович Неумывакин, стал создателем системы здорового образа жизни. В нее входят универсальные методы профилактики и лечения болезней: правильное питание, очищение организма, массажи, гимнастические и дыхательные упражнения.

Это минимальная тренировочная программа, которую следует выполнять каждый день, и вы очень скоро почувствуете улучшение самочувствия, прилив энергии и укрепление здоровья. Эти упражнения не потребуют много времени, особой подготовки и дорогостоящего оборудования.

Тренировочная программа омоложения

Стимулирование лимфосистемы

1. После пробуждения и утреннего туалета прилягте на твердую поверхность и выполняйте изотонические сокращения мышц – напрягайте и расслабляйте мускулатуру сначала всего тела, затем по частям.

2. Ладонями разотрите поверхность кожи всего тела, чтобы активизировать лимфатический аппарат для очищения отходов клеточной жизнедеятельности. Особое внимание уделите стопам, так как на них располагаются активные точки – проекции всех внутренних органов и систем. Растирание этих точек способствует улучшению работы всего организма. Обязательно помассируйте голову и уши.

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3. Этот стимулирующий прием поможет устранить застои в ногах, служит профилактикой коксартроза, плоскостопия и остеопороза. Помогает предотвратить варикоз, отеки и риск трофических язв. Согните одну ногу и потяните стопу к себе. Стопой другой ноги помассируйте мышцы бедра и икры. Поменяйте ноги и повторите. Прижмите ступни друг к другу и выполните движения вперед и назад, стараясь прижимать колени к полу.

4. Чтобы не допустить застоя в области таза, для усиления мышечного каркаса, выполняйте «ходьбу на ягодицах». Постарайтесь двигаться энергично вперед, затем назад. Теперь можете просто потанцевать под любимую музыку, выполнять махи ногами в разные стороны, вращения тазом.

Правильное дыхание

Сделайте легкий и быстрый вдох животом. Теперь очень медленно, не торопясь, выполните выдох, одновременно притягивая пупок к позвоночнику. Постарайтесь выполнять его так медленно, насколько сможете, этим вы улучшите работу всей диафрагмы. Дыхание животом поможет ускорить перекачку жидкости снизу вверх по лимфатической системе и массировать внутренние органы груди и живота.опубликовано econet

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