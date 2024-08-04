Простые упражнения, которые помогут усталым глазам

Во всех случаях чрезмерного напряжения и спазмов мышц и переутомления действенную и быструю помощь может оказать массаж и акупрессура.
Напряжённая зрительная и мыслительная работа, спешка, нервозная обстановка, переутомление, неприятности и тревоги вызывают спазмы и напряжение мышц глаз, лица, головы, затылка и плечевого пояса. У того, кто вследствие вредных зрительных привычек (пристальное смотрение в одном направлении в одну точку вместо подвижности глаз), часами не двигаясь, сидит перед компьютером и не сводит глаз с монитора, сильно напрягаются мышцы, сухожилия и суставы в области шеи, затылка и плеч.
Поток энергии, который должен свободно поступать от туловища к голове, блокируется. Дыхание становится прерывистым и поверхностным, быстро возникает чувство усталости разбитости.
Состояние зажатости и напряженности мыши затылка, шеи и плеч влечет за собой недостаточное поступление кислорода к голове и головному мозгу, приводит к прерывистому и поверхностному дыханию, снижению зрительной работоспособности глаз, внимания и мыслительной активности, боли и глазах или вокруг глаз, головным болям или приступам мигрени. быстрой утомляемости.
Во всех случаях чрезмерного напряжения и спазмов мышц и переутомления действенную и быструю помощь может оказать массаж и акупрессура.
При мышечном напряжении и утомлении глаз полезна теплая ванна, в воду которой добавлены ароматные настои лекарственных трав, обладающих успокаивающими свойствами. Полезнее всего принимать такую ванну незадолго до сна.
Больше заботьтесь о себе и не отказывайте в удовольствии сделать массаж перенапряженных мыши затылка и воротниковой зоны. В промежутках между сеансами массажа вы можете облегчить свое состояние благодаря описанным ниже простым приемам массажа и акупрессуры.
Соблюдайте при этом следующие условия:
• Выполняя массаж и применяя приемы акупрессуры, обязательно снимайте очки!
• Все упражнения делайте с закрытыми глазами, благодаря этому процесс снятия мышечного напряжения будет более интенсивным и эффективным.
Воздействуйте на эту точку при переутомлении глаз.
При воздействии на данную точку улучшается кровообращение в глазных яблоках и лобных отделах мозга.
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• Нажимайте на эту точку так, чтобы кончики большого и указательного пальцев находились у внутренних углов глаз.
• При необходимости произведите надавливание более интенсивно до появления незначительной болезненности.
Воздействовать на эти симметричные биологически активные точки рекомендуется при переутомлении глаз, головной боли в области лба и чувстве тяжести в голове.
• Для расслабления глазных мышц большими пальцами рук надавливайте несколько раз на симметричные точки у наружных углов глаз, начала и середины брови.
Вариант:
• Большими пальцами рук кругообразными движениями с легким надавливанием массируйте верхний край глазницы по направлению к краю брови.
Воздействие на эти точки снимает напряжение окологлазных мышц, а также облегчает дыхание при насморке.
• Положите три пальца каждой руки на нижний край глазницы. Легко надавливайте, а затем поглаживайте у нижнего края глазницы в направлении от носа.
При насморке:
• Лёгкими кругообразными движениями надавливай подушечками указательных пальцев на середину скуловой дуги.опубликовано econet
Из книги "Эффективные методы улучшения зрения. Для работающих на компьютере", Дорис Шнайдер
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Источник: https://econet.by/
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