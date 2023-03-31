Простые упражнение для улучшения работы сердца и мозга

Каждый человек уникален, поэтому я даю много вариантов дыхательных упражнений, чтобы можно было выбрать из них наилучшие для себя.

Вы обращали внимание на то, как дышит собака после быстрого бега? Ее дыхание быстрое и глубокое, вдох и выдох идут через рот. Такой способ восстанавливает силы, тонизирует организм. Перед родами женщинам обязательно объясняют технику собачьего дыхания: в это период особенно важно восстановление сил. Сделайте 8 вдохов-выдохов, затем минуту подышите как обычно. Повторите 2 раза.

Дыхательные упражнения для вашего здоровья

Выполняется сидя. Вдохнуть на счет «четыре», задержать дыхание и выдохнуть на тот же счет. После выдоха задержать дыхание на счет «четыре». Вдох - задержка, выдох - задержка. Продолжительность упражнения - 5 минут. Можно практиковать такой ритм: вдох на четыре счета (или восемь), задержка на два (четыре), выдох на четыре (восемь), задержка на два (четыре).

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О зевании

Одним из совершенно простых методов отдыха и релаксации является зевание. Обычно мы сдерживает зевоту, считая ее чем-то неприличным, и совершенно напрасно: попробуйте как-нибудь наедине с собой вволю позевать несколько минут. И вы поймете, что на самом деле рефлексивное дыхание - просто желание организма помочь себе, почувствовать себя лучше. Да, зачастую зевание неуместно. Но что вам мешает уединиться на пару минут в укромном месте, чтобы потом с новыми силами приступить к работе?

Дыхательные упражнения для очищения легких

Все упражнения для очищения легких надо выполнять на открытом воздухе (разумеется, чистом), в красивом месте - это оказывает дополнительное целебное воздействие. Не стоит заниматься там, где есть больные или сухие деревья - их вид огорчит ваш взгляд, а упражнения надо выполнять в спокойном и приятном расположении духа, чтобы они подействовали на вас благотворно. Если приходится заниматься в комнате, то старайтесь, чтобы она была чисто убрана, воздух в ней был свеж и в обстановке было как можно меньше предметов из искусственных материалов.

Не советую выполнять упражнения для очищения легких в комнате с полом, покрытым линолеумом. Тем более не советую жить в такой комнате тем, у кого легкие не вполне здоровы.

Дощатый, деревянный или пол из натуральной пробки - самое лучшее для людей, которые желают надолго сохранить здоровье легких.

Хорошо очистить легкие позволяет выполнение упражнения «Мягкое дыхание».

Упражнение «Мягкое дыхание»

Это упражнение можно проводить только в спокойном, расслабленном состоянии. «Мягкое дыхание» увеличивает жизненные силы организма, очищает легкие, улучшает состояние кожи, мышц и сухожилий. Не пытайтесь овладеть «мягким дыханием» быстро, успех упражнения - в его медленном выполнении. Оно рассчитано на освоение в течение трех или четырех месяцев. Не торопитесь.

Наиболее благоприятно выполнять это упражнение на свежем воздухе, в саду или на берегу моря. Можно делать его и дома после тщательной очистки комнаты от пыли и хорошего проветривания.

Для выполнения упражнения:

1. Нужно сесть на стул, спина должна быть прижата к спинке стула.

2. Постарайтесь максимально расслабиться. Вдох и выдох должны быть мягкими и плавными, ровными и достаточно глубокими. Глубину вдоха увеличивайте постепенно, день ото дня. Поэтому вначале делайте вдох чуть более глубокий, чем обычно. Вдох и выдох должны быть легкими - без усилий при дыхании, беззвучными. Поток вдыхаемого и выдыхаемого воздуха должен идти тонкой струйкой, без ускорения и замедления.

Вдох (на счет «один, два, три») и выдох (на такой же счет). Всего сделайте три или четыре вдоха и выдоха подряд.

3. Во вторую неделю сделайте подряд четыре или пять вдохов и выдохов, если трудно - вернитесь к первоначальному ритму.

4. В третью неделю увеличьте длительность дыхания до счета «четыре».

5. Увеличивайте каждую вторую неделю длительность дыхания до счета «шесть» (вдох - на счет «шесть» и выдох - счет «шесть»).

Заканчивают упражнение разведением рук в стороны (на вдохе) и сведением рук вместе (на выдохе); ладони положить на солнечное сплетение. Далее вернуть ладони на колени и несколько минут дышать так, как вы привыкли. После этого можно встать. Упражнение закончено.

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Упражнение «Собака, отдыхающая после бега»

Это упражнение выполняется не чаще одного раза в неделю. «Собака, отдыхающая после бега» увеличивает защитные силы организма, очищает легкие. Упражнение выполняется сидя. Вдохните немного глубже, чем обычно. Выдыхайте воздух маленькими порциями, имитируя дыхание собаки после долгого бега. Повторить 4 раза.

Упражнение для очистки легких и накопления жизненной силы

Наше здоровье напрямую зависит от состояния наших легких, ведь кислород, который является носителем энергии и жизненно необходим организму, попадает в ткани именно из них. Если легкие утратили свою чистоту из-за того, что человек провел какое-то время на загрязненном воздухе, их обязательно нужно как можно скорее очистить.

Но даже если вы не видите явных загрязнений воздуха, все равно хотя бы раз в неделю нужно прочищать легкие: ведь в небольших количествах вредные вещества содержатся даже в самом чистом воздухе. Когда таких веществ немного, их можно считать безвредными для нашего организма, однако нельзя давать им накапливаться.

На счет «четыре»

Медленно делаем вдох, считая: раз, два, три, четыре. Задерживаем воздух в легких, считая: раз, два, три, четыре. Медленно делаем полный выдох, считая: раз, два, три, четыре. Задерживаем дыхание, считая: раз, два, три, четыре. Повторить 6 раз. Выполнять ежедневно в течение месяца.

На счет «шесть»

Затем делаем упражнение на счет «шесть».

Медленно делаем вдох, считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задерживаем воздух в легких, считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Медленно делаем полный выдох, считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задерживаем дыхание, считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повторить 6 раз. Выполнять ежедневно в течение месяца.

Дыхательные упражнения для увеличения концентрации внимания

С помощью дыхательных упражнений можно повысить концентрацию.

Можно практиковать такое упражнение: сесть на стул или на коврик в любую удобную позу и считать вдохи-выдохи. Дышать при этом надо свободно, равномерно и спокойно.

Итак, считайте: вдох - один, выдох - два. Следующий вдох - три, выдох - четыре. После этого начинайте счет заново: один, два, три, четыре. Каждый раз, когда сбиваетесь со счета, начинайте его заново. Концентрируйтесь на счете и не отвлекайтесь. Продолжительность упражнения - 10 минут.

После упражнения разотрите запястья, потрите руками лицо (как будто умываетесь), прочитайте любое четверостишие и медленно вставайте.

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Если во время выполнения занятия вы почувствовали себя дурно - прекратите занятие, разотрите запястья и ушные раковины. Посидите не менее 5 минут спокойно, после этого вставайте.

Рекомендовать длительность исполнения дыхательных упражнений крайне сложно - это очень индивидуально! Поэтому, приступая к их выполнению, всегда берите меньшие значения, прислушивайтесь к организму, выбирайте именно те упражнения, которые благотворно влияют на него. Каждый человек уникален, поэтому я даю много вариантов упражнений, чтобы можно было выбрать из них наилучшие для себя.опубликовано econet

Из книги "Избранные упражнения и медитации", Кацудзо Ниши

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