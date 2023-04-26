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Простой рецепт домашней мази от боли в мышцах

Автор: Econet 26 апреля 2023 6260
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Если ваши мышцы нуждаются в отдыхе и приятной процедуре, можно выполнить растирание. Для этого приготовим полезный состав, который поможет снять усталость мускулатуры, повысит тонус и уберет болезненные проявления. Предлагаем рецепт состава для растирания мышц.

Простой рецепт домашней мази от боли в мышцах

Растирание как прием активирует сократительную мышечную функцию, повышает тонус мышц, нормализует процессы обмена и питания оказывает успокаивающий эффект на нервную систему. Если при растирании использовать специальный состав, можно снять болезненность и усталость мышц.

Растираем мышцы дома

Полезное растирание мышц можно выполнить в домашних условиях. Предлагаем простой рецепт мышечной растирки. Этот продукт для растирания различных мышц проникает глубоко в ткани и дарит приятное успокаивающее и расслабляющее чувство.

Как приготовить состав для растирания мышц

  • Наливаем полстакана кокосового масла и четверть стакана пчелиного воска (натереть) в банку из стекла. Ставим банку в кастрюлю с водой на слабый / средний огонь.
  • Масло и воск должны раствориться, теперь перемешиваем массу.

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Простой рецепт домашней мази от боли в мышцах

  • Насыпаем в состав 2 ч. ложки кайенского порошка и 2 ч. ложки порошка имбиря / куркумы, снова перемешиваем.
  • Даем растирке остыть. Вводим 15 капель масла перечной мяты и 15 капель масла лаванды. 
  • Переливаем в металлическую или стеклянную посуду для хранения и даем застыть. Применяем средство на болезненные или утомленные мускулы.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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