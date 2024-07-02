Простое упражнение для хорошей работы ЖКТ

В силу малоподвижного образа жизни у современного человека развиваются застойные явления и атонические процессы в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Другими словами, наблюдается слабость пищеварительной силы.

Причем, слабость как перистальтики, так и выделения пищеварительных соков. Длительный застой секрета (сока) приводит к воспалению желез, что, в свою очередь, оборачивается физической и психической слабостью. Развивается психоастенический синдром, сюда также можно отнести вегетососудистую дистонию и др..

Упражнения с мячом для хорошей работы ЖКТ

Устранить подобные неприятные явления поможет обычный надувной мяч. Для этого рекомендую воспользоваться мячом средней величины, примерно, с голову человека. Но при этом мяч до конца не надувать! Утром, после туалета - лечь на мяч, чтобы тот оказался в области пупка. Руками и ногами касаясь пола, регулировать силу давления на мяч. Начинать медленно, по кругу прокатываться животом по мячу, постепенно максимально увеличивая диаметр круга.

Такой массаж замечателен тем, что лучше, чем сам человек, его никто не почувствует.

Если появятся сильные боли при массаже, нужно немного сдуть мяч, он станет мягче, в результате давление и боль уменьшатся.

В местах, где ощущается болезненность, прокатывать несколько раз.

Можно прокатать мяч по оси живота вверх- вниз, от желудка до лона. Длительность массажа 2- 3 минуты.

Потом лечь на спину и подышать глубоко: отдыхать, радоваться, чувствуя, как в животе словно что-то оживает, двигается...

Через неделю многие боли, которые возникали при массаже вначале, исчезнут, как и болезни ЖКТ. Тогда мяч можно надуть сильнее и продолжить выполнять этот комплекс, но заканчивать его уже массажем спины.

Промассажировав 2-3 минуты область живота, надо лечь на мяч уже спиной.

А именно: грудным отделом позвоночника, точкой между лопатками, и тоже промассировать вперед-назад, руки раскинуть крестом в стороны. Закончив упражнение, выпить стакан теплого мятного несладкого чая. Жизненный тонус повысится и здоровье улучшится обязательно.опубликовано econet

Владимир Болсун, врач-невролог

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