Простая техника оздоровления на энергетическом уровне

Жизненная энергия перемещается по организму по определенной системе, которая обладает огромными запасами прочности. Его основные меридианы являются энергетическими проводниками, а запасные, регулируют ее скорость и направление. Кроме этого, задний и передний срединные каналы, являются запасными сосудами, для циркуляции энергетических запасов.
Застои в срединных меридианах начинаются незаметно. Ощущение боли проявляется только тогда, когда канал не только зашлакован, но и появились проблемы с оттоком крови. Вследствие этого появились отечности тканей, которые пережали нервные корешки. Перенапряжение в точках пересечения, например, в поясничной части, случается неожиданно. Переднесрединный канал связывается с позвоночным столбом и несет ответственность за все поражения функций позвоночника.
К ним относятся:
Для восстановления нормальной работы, требуется наладить активное движение энергии по «чудесным» каналам – заднесрединному и переднесрединному. Для этого выполняются упражнения, которые способны оздоровить организм человека на энергетическом уровне.
Комплекс рекомендуется выполнять шесть раз, но при отсутствии свободного времени, его можно уменьшить.
Хлопнуть в ладоши семь раз. Ударьте семь раз в центральную точку левой ладони костяшкой фаланги указательного пальца. Это активизирует сердечную деятельность.
Переходная часть – хлопните три раза в ладоши.
Сделайте семь ударов сгибом фаланги указательного пальца в центр правой ладони. Для улучшения здоровья сердца. Выполните переходную часть.
Ударьте концами пальцев обеих кистей о противоположные пальцы семь раз. Так вы улучшите сердечную деятельность и укрепите защитные силы организма. Сделайте три хлопка ладонями.
Вложите пальцы обеих кистей друг в друга, касаясь перепонками пальцев. Проделайте семь ударов по перепонкам. Это поможет нормализовать давление. Похлопайте три раза.
Прикоснитесь перепонками между больших и указательных пальцев (ладони составляют перпендикуляр друг к другу). Ударьте ими семь раз. Этим вы улучшите деятельность легких и кишечного тракта. Сделайте переход.
Сожмите руки в кулаки. Прикоснитесь запястьями с внутренней стороны друг к другу. Проделайте семь ударов. Этим вы активизируете меридиан перикарда и устраните бессонницу. Хлопните три раза.
Большие пальцы рук прижмите к центру ладоней. Всеми боковыми поверхностями, которые начинаются от конца указательного пальца и идут до основания большого пальца, ударьте друг о друга семь раз. Это восстановит здоровье кишечника. Сделайте переход.
Сожмите ладони в кулаки. Поверните их сложенными пальцами вверх и прижмите друг к другу боковыми поверхностями, сложенные мизинцы должны соприкоснуться. Теперь проделайте семь ударов. Так вы улучшите здоровье всей спины и поясничного отдела. Хлопки три раза.
Сомкните кисти рук тыльными поверхностями. Все пальцы должны совпадать. Сделайте семь ударов друг о друга. Это тоже восстановит здоровье позвоночника. Хлопните три раза.
Левую тыльную поверхность кисти положите на правую тыльную часть ладони. Ударьте по правой кисти семь раз. Для улучшения здоровья спины.
После этого, в медленном темпе, хлопните в ладоши семь раз, завершая комплекс.
Чтобы активировать все энергетические меридианы, разотрите стороны рук, начиная с внешней, затем внутреннюю поверхность. Движения следует делать от плеч и опускаться до пальцев. Сделайте по два подхода. опубликовано econet
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