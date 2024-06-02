Продукты, которые естественным образом помогают сбалансировать гормоны

Гормональный дисбаланс в организме негативно сказывается на физическом и психическом состоянии как женщин так и мужчин. Можно ли уравновесить гормоны при помощи пищевого рациона? Предлагаем перечень эффективных продуктов для поддержания нормального гормонального баланса.

Гормональный сбой может негативно отразиться на физическом и душевном состоянии человека. Оптимальный вариант нормализации баланса гормонов - это здоровый рацион питания, спортивные нагрузки и прием препаратов (при необходимости). Предлагаем перечень пищевых продуктов, которые помогут уравновесить гормоны в вашем организме.

Лучшие продукты для поддержки гормонального баланса

Авокадо

Этот плод эффективно поддерживает баланс гормонов у женщин. Авокадо содержит высокую концентрацию бета-ситостерина, поэтому он помогает сбалансировать кортизол и контролировать показатель холестерина. Фрукт позитивно воздействует на гормоны, контролирующие менструальный цикл.

Брокколи

Брокколи - оптимальный вариант гормонально сбалансированного пищевого рациона. Этот овощ поможет сбалансировать содержание эстрогена, облегчит состояние при предменструальном синдроме у женщин. Отличается высоким содержанием кальция (Са).

Киноа

Это природный источник белка и клетчатки, незаменим при похудении. Киноа содержит сложные углеводы, поэтому поможет контролировать показатель инсулина и андрогенов.

Орехи

Орехи и семечки необычайно полезны. Миндаль контролирует показатель холестерина, позитивно воздействует на эндокринную систему. Грецкие орехи имеют в составе полифенолы, поддерживающие сердечные функции.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты и рыбий жир очень популярны среди женщин. Полезно употреблять жирные сорта рыбы, богатой Омега-3 как минимум 2 раза в неделю.

Гранат

Продукт содержит высокую концентрацию антиоксидантов, блокирует избыток высвобождения эстрогена в организме и обеспечивает хорошее здоровье.

Листовые зеленые овощи

Цветная капуста, салат, шпинат и проч. - это настоящий кладезь антиоксидантов. Зеленые овощи способствуют поддержанию оптимального баланса гормонов, предотвращают воспаление. Они способствуют борьбе со стрессом, являются источником железа (Fe) и клетчатки.

Семена льна

Этот суперпродукт содержит много клетчатки, жирных кислот омега-3, антиоксидантов. Льняные семена - источник фитоэстрогенов, которые помогут облегчить менструальный цикл, состояние при остеопорозе.

Куркума

Куркума способствует снятию воспаления, поэтому помогает ослабить менструальные боли, боли при артрите. Эта добавка усиливает иммунный ответ организма и противодействие различным инфекциям. Куркума также помогает сбалансировать гормоны.опубликовано econet

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