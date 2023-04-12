Проблемные места фигуры расскажут о проблемах со здоровьем

Врачи давно доказали, что существует взаимосвязь между зонами скопления лишних килограммов и некоторыми заболеваниями. По типу фигуры можно с высокой точностью предположить, какие проблемы со здоровьем ожидают в будущем, спрогнозировать вероятные патологии и нарушения.

Тип фигуры во многом заложен генетически. Но неправильный образ жизни, переедание и гиподинамия провоцируют набор лишнего веса. Если килограммы концентрируются в определенных местах, вы самостоятельно можете определить, на какие органы и системы важно обратить внимание.

«Спасательный круг» на талии

Если лишние отложения собираются в области талии, превращая фигуру в «яблоко», помните о повышенном риске сахарного диабета или патологий сердца. Врачи связывают особенность с активным накоплением висцерального жира, который концентрируется на органах брюшины, нарушает работу поджелудочной железы, перекрывает просветы коронарных артерий.

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Последние исследования ученых из Гарварда доказали, что расплывшаяся талия повышает шанс столкнуться с синдромом беспокойных ног. Специфическая проблема приводит к спазмам мышц голеней, которые сокращаются и болят в положении лежа. Это лишает полноценного сна, провоцирует развитие раздражительности и невроза при хроническом недосыпании.

Для уменьшения талии важно бороться со стрессовыми ситуациями. Так уменьшается выработка кортизола, влияющего на аппетит и набор веса. Кардионагрузки и укрепление пресса избавят от отложений, снизят уровень глюкозы в крови при преддиабете.

Проблемные ягодицы

При фигуре грушевидной формы калории откладываются преимущественно в области ягодиц. Кроме сексуальных форм, существуют определенные преимущества: жировые отложения вырабатывают ценные аминокислоты, удерживают микроэлементы, предотвращая скопления висцерального жира на печени и сердце. Они поддерживают гормональный фон женщины, позволяя дольше оставаться молодой и здоровой.

Для уменьшения ягодиц полезно заниматься бегом или прыжками, делать подъемы ног в колене, не забывать о правильном питании. Тренерами разработаны специальные комплексы, позволяющие подтянуть мышцы и сделать зад более «аппетитным» для противоположного пола.

Широкие бедра

В Дании проводились исследования, доказавшие, что узкие невыразительные бедра чаще встречаются у пациентов с высоким риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отложения и «ушки» указывают на активный обмен веществ, низкую вероятность заболеть сахарным диабетом.

Привести бедра в идеальную форму помогают упражнения с поднятием ног, занятия на велотренажере и беговой дорожке. Дополнительно рекомендуется массаж, улучшающий отток лимфы и разбивающий отложения жира. Для укрепления мышц больше ходите пешком и поднимайтесь по лестнице без лифта.

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Большой бюст

Эффектная грудь 3–4 размера – мечта многих женщин. На деле тяжелая грудь приводит к болям в грудном отделе спины. Кроме того, врачи обнаружили высокий риск развития диабета второго типа у девушек с объемом свыше 4 размера. Укрепляйте мышцы, которые поддерживают бюст, с помощью упражнений, отжиманий, снижайте общий вес тела, чтобы снизить процент жира в молочных железах.

Полные ноги

При увеличении лодыжек в размере, обязательно обратитесь к врачу. Иногда так проявляются отеки и застой лимфатической жидкости при сердечно-сосудистых заболеваниях, варикозном расширении вен. Признак также характерен для нарушения кровотока и закупорки сосуда тромбами. Только после обследования можно подбирать физические упражнения.

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Полнота рук

Жировые отложения на мышцах рук не встречаются отдельно от общего ожирения. Они указывают на недостаток активности, малоподвижный образ жизни. Существует определенная зависимость, подтверждающая, что полные руки и большой живот – прямой путь к ранней смерти от последствий гиподинамии, заболеваний сердца, инсульта. Улучшить рельеф можно с помощью упражнений на трицепсы, бицепсы, силовых занятий с гантелями.

Различные отклонения от стандартного типа фигуры – повод обратить внимание на собственное здоровье. Отложения жира на талии или в области живота могут указывать на риск диабета, болезни сердца и сосудов. При появлении лишних килограммов занимайтесь профилактикой осложнений с помощью спортивных нагрузок и правильного питания.опубликовано econet

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