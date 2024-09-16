Пробиотики помогают предотвратить ухудшение когнитивных функций

Пробиотики могут помочь улучшить когнитивные функции и предотвратить деменцию, в том числе болезнь Альцгеймера.

Будучи «вторым мозгом», кишечник играет важную роль в здоровье нервной системы. Важно отметить, что исследования показали, что пробиотики (полезные бактерии) могут помочь уменьшить патологические признаки болезни Альцгеймера (БА), включая амилоидные бляшки и узлы.

Джозеф Меркола: Пробиотики для лечения деменции

Одно из наиболее впечатляющих исследований было опубликовано в Frontiers in Aging Neuroscience в 2016 году. Шестьдесят пожилых пациентов с диагнозом болезни Альцгеймера получали либо плацебо, либо пробиотический молочный продукт, содержащий Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum и Lactobacillus fermentum 12 недель.

В начале и в конце исследования участники прошли стандартизированную когнитивную оценку и высокочувствительный тест c-реактивного белка, который является мощным маркером воспаления. Как сообщил невролог доктор Дэвид Перлмуттер:

«Результаты исследования были ошеломляющими. Группа плацебо показала увеличение hs-CRP, маркера воспаления, на целых 45 процентов. С другой стороны, в группе, принимающей пробиотик, hs-CRP… снизился на 18%, что указывает на резкое уменьшение воспаления.

Но вот действительно захватывающие новости. В течение 12 недель у пациентов в группе плацебо продолжалось ухудшение умственных способностей, как и следовало ожидать ... Но группа пробиотиков, снижающих воспаление, действительно продемонстрировала ... улучшение, при этом их оценки по шкале MMSE [мини-оценка психического состояния] увеличились с 8,67 до 10,57, и это невероятное улучшение.

Опять же, остановилось не только ухудшение умственных способностей, у этих людей восстановилась работа мозга! Вывод заключается в том, что воспаление напрямую определяется здоровьем и разнообразием кишечных бактерий, и это имеет серьезные последствия с точки зрения здоровья мозга, его функций и устойчивости к болезням».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ваш кишечник и мозг связаны

С тех пор было опубликовано несколько других исследований, показывающих, что пробиотики могут помочь улучшить когнитивные функции и предотвратить деменцию, включая болезнь Альцгеймера. Хотя это может показаться, что это слишком просто, чтобы быть правдой, в этом есть смысл, если рассмотреть глубинные связи, которые существуют между вашим кишечником и мозгом. Как объясняется в Harvard Health:

«Исследования показывают, что кишечник и мозг связаны осью через биохимическую передачу сигналов между энтеральной нервной системой в пищеварительном тракте и центральной нервной системой, которая включает мозг.

Первичная информационная связь между мозгом и кишечником - блуждающий нерв, самый длинный в организме. Кишечник был назван «вторым мозгом», потому что он производит те же нейромедиаторы, что и мозг… То, что влияет на кишечник, часто влияет и на мозг и наоборот.

Когда ваш мозг ощущает приближение опасности (реакцию «сражайся или беги»), он посылает предупреждающие сигналы в кишечник, поэтому стрессовые события могут вызвать проблемы с пищеварением, такие как нервные боли или расстройство желудка. С другой стороны, проблемы желудочно-кишечного тракта, такие как синдром раздраженного кишечника (СРК), болезнь Крона или хронический запор, могут вызвать тревогу или депрессию».

Пробиотик предотвращает вызванную бета-амилоидом дисфункцию

Согласно исследованию 2017 года в Scientific Reports, штамм A1 Bifidobacterium breve может быть особенно полезен при лечении болезни Альцгеймера. Используя модель мышей с болезнью, исследователи смогли подтвердить, что ежедневное пероральное введение B. breve A1 снижает когнитивную дисфункцию, обычно индуцируемую бета-амилоидом. По словам авторов:

«Мы также продемонстрировали, что нежизнеспособные компоненты бактерии или ее метаболиты ацетаты частично уменьшали когнитивное ухудшение, наблюдаемое у мышей с БА.

Анализ генного профилирования показал, что потребление B. breve A1 подавляло экспрессию гиппокампом воспалительных и иммунореактивных генов, индуцированных амилоидом-β. Вместе эти выводы свидетельствуют о том, что B. breve A1 обладает терапевтическим потенциалом для предотвращения когнитивных нарушений при БА».

Было обнаружено, что одним из механизмов этих защитных эффектов является подавление индуцированных бета-амилоидом изменений в экспрессии генов в гиппокампе. Короче говоря, бактерия оказывала улучшающее действие на его токсичность.

Интересно, что B. breve A1 фактически не изменяет состав кишечной микробиоты животных в значительной степени; скорее, многие из преимуществ связаны со значительно повышенным уровнем ацетата в крови, побочным продуктом ферментации кишечными бактериями. Как объясняют авторы:

«Одной из основных функций кишечной микробиоты является ферментация пищевых волокон в кишечнике и выработка жирных кислот с короткой цепью (SCFA), главным образом ацетата, пропионата и бутирата, которые являются основными конечными продуктами углеводного обмена у бифидобактерий».

При рассмотрении уровней SCFA в крови животных, мыши, получавшие B. breve A1 имели значительно более высокие уровни ацетата, но не пропионата или бутирата, по сравнению с контрольной группой.

Однако, другие SCFA, полученные из микробиоты, также могут играть роль. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что у крыс, получавших пробиотики и пребиотики, результаты тестов пространственной памяти были значительно лучше, и это было связано с повышенным уровнем нейротрофического фактора мозга (BDNF).

Бутират - SCFA, образующийся, когда кишечные бактерии ферментируют клетчатку, активирует секрецию BDNF. По мнению авторов, улучшение также коррелировало со «снижением уровня провоспалительных цитокинов и улучшением электрофизиологических результатов в гиппокампе».

Это привело их к выводу, что «результаты показали, что на прогресс когнитивных нарушений действительно влияют изменения в микробиоте, вызванные пробиотиками и пребиотиками».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Пробиотики обладают профилактическим и терапевтическим потенциалом при БА

В статье 2018 года «Пробиотики для предотвращения когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера» указывается, что они могут ингибировать прогрессирование нейродегенерации путем:

Модулирования воспалительного процесса

Противодействия окислительному стрессу

Модулирования функций ЦНС, опосредованного бактериальными метаболитами, такими как жирные кислоты короткой цепи

Улучшая патогенез путем изменения состава микробиоты кишечника

Модуляция воспаления и окислительного стресса в основном осуществляется за счет влияния микробиоты на ось кишечника и головного мозга, которая помимо центральной (ЦНС) и энтеральной нервной системы (ЭНС) также включает вегетативную нервную, нейроэндокринную и иммунную системы.

Они, в свою очередь, связаны с различными путями, участвующими в регуляции иммунной функции и метаболического гомеостаза. Эти пути включают ваш блуждающий нерв и гипоталамо-гипофизарный надпочечниковый путь. Согласно статье «Пробиотики для предотвращения когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера»:

«Накопленные данные свидетельствуют о том, что изменения в микробиоте кишечника могут влиять на развитие неврологического заболевания и могут быть основным фактором развития БА.

Например, недавнее доклиническое исследование выявило значительный сдвиг в кишечной микробиоте трансгенных мышей АРР по сравнению со здоровыми дикими мышами ... Было решительно высказано мнение о том, что определенный микробный состав у мышей с БА может способствовать отложению амилоида ...

Кроме того, клиническое исследование, характеризующее состав кишечной микробиоты у пациентов с БА, выявило снижение микробного разнообразия и изменения в численности бактерий по сравнению с контрольной группой; Эти изменения включают снижение уровня Firmicutes и Bifidobacterium и повышение уровня Bacteroidetes».

Исследователи предполагают, что изменения в микробиоме кишечника, допускающие колонизацию патогенов, которые повышают его проницаемость, могут нарушить работу оси кишечника и мозга, повышая тем самым риск развития болезни Альцгеймера. В качестве примера этой теории они приводят исследование, в котором было обнаружено, что заражение энтеробактериями усугубляет прогрессирование болезни.

Иммунная активация и системное воспаление при БА

Многие исследования предполагают, что активация иммунной системы и слабое системное и кишечное воспаление являются важными факторами при болезни Альцгеймера, которые могут помочь объяснить, почему пробиотики кажутся такими полезными. Как отмечено в публикации 2018 года:

«… Несколько различных маркеров фекального и сывороточного воспаления в зависимости от кишечных бактериальных штаммов были протестированы в нашем недавнем исследовании роли кишечной микробиоты у пациентов с ухудшением когнитивных функций…

Были исследованы образцы подгруппы из 23 пациентов ... из 55 последовательно поступивших на лечение амбулаторных больных с симптомами ухудшения когнитивных функций, таксоном кишечных бактерий и иммунной системы, а также биомаркерами воспаления в образцах сыворотки и стула.

Подтверждая наши более ранние результаты ... обнаруживаются признаки иммунной активации ... Самое интересное, что была обнаружена тесная корреляция между фекальным S100A12 и сывороточным неоптерином ..., указывающая на совпадающее по времени хроническое системное и кишечное воспаление ...

Не наблюдалось разницы при половом различии. Эти данные еще раз подчеркивают роль воспаления кишечника как возможного патогенного кофактора в ухудшении когнитивных функций и деменции. В более раннем исследовании была описана потенциальная роль провоспалительных белков в патогенезе БА.

Циркулирующий c-реактивный белок, который, как известно, отрицательно влияет на когнитивные функции, был повышен в серии исследований без клинических признаков острой инфекции ... что еще точнее указывает на хроническое воспаление ... в этой группе пациентов. Мы обнаружили, что провоспалительный Clostridium Cluster I значительно коррелирует с противовоспалительным Faecalibacterium prausnitzii.

В недавней статье ... обилие в стуле некоторых таксонов, включая F. prausnitzii и уровни про- и противовоспалительных цитокинов в крови у пациентов с когнитивными нарушениями и в группе контроля были измерены.

Пациенты с положительным результатом на амилоид показали более высокие уровни провоспалительных цитокинов по сравнению с контрольной группой и пациентами с отрицательным результатом. В этом исследовании было подозрение на возможную причинно-следственную связь между воспалением кишечной микробиоты и амилоидозом ...

Все эти данные могут указывать на изменения в оси микробиота-кишечник-мозг, связанные с нейровоспалением во время ухудшения когнитивных функций. Поскольку нейровоспаление является ранним событием в патогенезе деменции, эти маркеры могут быть важны в самом начале этого разрушительного процесса».

Авторы предполагают, что увеличение иммунной активации и воспаления, наблюдаемое у пациентов с болезнью Альцгеймера, может быть связано с изменениями в микробиоте, которые обычно происходят с возрастом.

Они также отмечают, что «роль пробиотиков в профилактике деменции представляется многообещающей» и что необходимо провести дальнейшие исследования для выяснения точных механизмов, с помощью которых пробиотики защищают от нейродегенерации.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Профилактика и лечение болезни Альцгеймера помимо пробиотиков

Хотя оптимизация кишечного микробиома является важной частью профилактики и лечения болезни Альцгеймера, она должна быть частью более комплексного плана. Доктор Дейл Бредесен, директор по исследованиям нейродегенеративных заболеваний в Медицинской школе UCLA, обсуждает альтернативы лечения в своей книге «Конец болезни Альцгеймера: первая программа по предотвращению и обращению вспять снижения когнитивных функций».

Бредесен определил десятки переменных, которые могут оказать значительное влияние на болезнь Альцгеймера, и разработал программу лечения, основанную на этих результатах, под названием ReCODE.

В 2014 году Бредесен опубликовал статью, в которой подробно рассказывается, как изменение 36 параметров здорового образа жизни помогло обратить вспять болезнь Альцгеймера у 9 из 10 пациентов. Это включало физические упражнения, кетогенную диету, оптимизацию витамина D и других гормонов, улучшение сна, детоксикацию и устранение из рациона глютена и переработанной пищи. Вы можете скачать полную версию программы ReCODE Бредесена онлайн.

Поскольку распространенность болезни Альцгеймера продолжает расти, важно понимать, что причиной этого заболевания являются предотвратимые факторы образа жизни, и что обычные лекарственные препараты неэффективны - или приносят больше вреда, чем пользы.

Как отмечается в статье Перлмуттера, опубликованной в декабре 2018 года, самый распространенный класс лекарств, назначаемых для лечения болезни Альцгеймера, ингибиторы холинэстеразы, которые расщепляют ацетилхолин, на самом деле, как было показано, ускоряет ухудшение когнитивных функций! Понятно, что это последнее, чего вы хотите, а значит, нужно обратить внимание на изменения образа жизни, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Что касается того, как питать свой кишечный микробиом, лучше всего самостоятельно готовить ферментированные овощи, которые обеспечат большое количество полезных бактерий за небольшую часть стоимости добавки.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet