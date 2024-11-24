Пробиотики: Бактерии, способные отражать рак

✅ПРОБИОТИКИ помогают усваивать пищу и улучшают ее питательность. Конкурируют с патогенами за питательные вещества. Изменяют рН для создания локальной среды, враждебной для патогенов, поскольку обладают антибактериальным, противовирусным и противогрибковым воздействием. Борются со всеми инфекциями.

В нашем кишечнике живут миллионы бактерий. В толстой кишке их полмиллиарда на миллиметр! Организм содержит больше бактерий, чем клеток, они составляют два килограмма веса тела и образуют так называемую кишечную флору.

О роли пробиотиков для здоровья человека

У мышей, живущих в стерильной среде, без бактерий в кишечнике, слабая иммунная система, и они предрасположены ко всем заболеваниям. Дети рождаются без бактерий, но потом от матери, и главным образом через молоко, число бактерий в их организме умножается.

Большинство бактерий, присутствующих в пищеварительном тракте, являются «друзьями». Они облегчают продвижение пищи и ее переваривание, а также укрепляют иммунную систему. В кишечнике пребывает 75% иммунных клеток! Кишечные бактерии влияют на иммунную систему, укрепляя или разрушая ее, в зависимости от того, какие бактерии преобладают, полезные или вредные. Это преобладание, в свою очередь, зависит от нашего питания.

Важно! Кишечные бактерии лишают силы токсичные субстанции и не дают им поступать в кровь. Они также участвуют в образовании витамина К, фолиевой кислоты, витамина В и некоторых жирных кислот.

Когда вредные бактерии преобладают над полезными, мы предрасположены к болезням: от диареи до язвенных колитов, болезни Крона и рака.

Что разрушает кишечную флору? Лекарства, особенно химиотерапия, антибиотики, стрессы и нездоровое питание.

Какие бактерии полезны?

Самые полезные – бифидобактерии и лактобациллы. Из лактобацилл выделяются lactobacillus acidophilus и lactobacillus bifidus. Эти бактерии называются пробиотиками; они затрудняют рост раковых клеток толстой кишки.

Пробиотики облегчают опорожнение кишечника и предупреждают запоры, благодаря чему токсины, присутствующие в пище, не задерживаются в кишечнике. Бактерии-пробиотики играют главную роль в дезинтоксикации организма.

Какие бактерии нам вредят?

Когда вместо дружеских бактерий превалируют «вражеские» (бактероиды, клостридиум, энтеробактерии), формируется множество токсинов. Эти бактерии производят канцерогенные вещества, которые, в свою очередь, синтезируются при усвоении животных протеинов. Пища, богатая мясом, молочными продуктами и жирами, способствует росту вредных бактерий и риску раковых заболеваний.

Присутствие в кале bacteroides vulgaris и bacteroides stercoris предрасполагает к раку толстой кишки, тогда как присутствие lactobacillus acidophilus ассоциируется с меньшим риском рака.

Что такое пробиотики?

Пробиотики определяются как живые микроорганизмы, которые, находясь в адекватных количествах, улучшают здоровье.

Век назад Илья Мечников (русский ученый, лауреат Нобелевской премии и профессор Института Пастера в Париже) открыл, что некоторые бактерии, называемые молочнокислыми бактериями, полезны для здоровья и продлевают жизнь. Мечников утверждал, что «кишечное отравление организма» и старение, как результат интоксикации, могут подавляться, если улучшать кишечную флору и использовать полезные микробы, заменяя ими такие вредные, как клостридиум. Мечников пропагандировал простоквашу за содержание лактобактерий, которые он назвал «болгарской палочкой». С этого момента поиски пробиотиков, улучшающих наше здоровье, не прекращаются.

Функции пробиотиков

Польза для иммунитета

Пробиотики улучшают деятельность иммунной системы и увеличивают число натуральных киллеров. Они активизируют макрофаги и В-лимфоциты, стимулируют выработку иммунноглобулина А (IgA) как спорадически, так и систематически. Это иммуномодулирующее воздействие переходит в ингибирование опухолей и продлевает жизнь.

Польза неиммунного характера

Помогают усваивать пищу и улучшают ее питательность. Конкурируют с патогенами за питательные вещества. Изменяют рН для создания локальной среды, враждебной для патогенов, поскольку обладают антибактериальным, противовирусным и противогрибковым воздействием. Борются со всеми инфекциями.

Снижают невосприимчивость к лактозе, чем страдают многие люди.

Стимулируют глутатион трансферазу, мощный антиоксидантный энзим, эффективно устраняющий свободные радикалы.

Ингибируют рост опухолей.

Продуцируют антимутагенные и противораковые вещества, предупреждая атаку канцерогенных субстанций на клетки. Являются детоксификаторами, то есть помогают очищать кишечник от токсинов.

Предупреждают озлокачествление предраковых заболеваний толстой кишки.

Улучшают абсорбцию железа, кальция и магния.

Терапевтическое применение пробиотиков

Пробиотики обладают многими терапевтическими свойствами.

Предупреждают мочеполовые заболевания.

Помогают при запорах.

Защищают от диареи; снижают диарею, вызванную антибиотиками и химиотерапией.

Защищают от рака (особенно толстой кишки и мочевого пузыря) и остеопороза.

Полезны для искоренения Хеликобактер пилори, бактерии, связанной с возникновением рака желудка и МАПГ-лимфомы.

Какие продукты являются пробиотиками?

Пробиотики – продукты, которые содержат достаточное количество соответствующих микроорганизмов в кишечной флоре.

К ним относятся: йогурт (лучше козий), кефир, шукрут, экологически чистый яблочный уксус, кимчи, тамари и мисо.

Йогурт считался самым признанным пробиотиком, но, хотя он может содержать до пятисот миллионов бактерий на один грамм, его нельзя считать настоящим пробиотиком, потому что штаммы, используемые для его изготовления, не выдерживают кислотности желудка и желчи и не доходят до толстой кишки. Если бы в йогурт добавлялись устойчивые штаммы, он мог бы стать хорошим источником пробиотиков.

Ежедневное потребление йогурта, обогащенного пробиотиками, не разрешает вредным и потенциально канцерогенным веществам, которые мы поглощаем с пищей, причинять ущерб клеткам слизистой оболочки кишечника, то есть предотвращает мутации клеток.

Кефир – хорошее решение для ежедневного приема пробиотиков. Можно пить кефир, сделанный на молоке, воде или чае (чайный гриб комбуча).

У мышей – носителей опухоли человека – удалось затормозить рост опухолей на 70% при употреблении ими кефира. Эта впечатляющая регрессия опухолей обязана способности пробиотиков кефира стимулировать иммунную систему.

Что такое пребиотики?

Это вещества или продукты, которые не усваиваются верхними отделами кишечника и создают благоприятный физиологический эффект для человека, избирательно стимулируя рост кишечной флоры и деятельность «хороших» бактерий. К ним относятся инулин, фруктоолигосахариды и олигосахариды грудного молока. Они не перевариваются желудочным соком и полностью доходят до толстой кишки.

Существуют продукты, действующие как пребиотики и стимулирующие рост пробиотиков: грудное молоко, чеснок, томат, спаржа, цельные крупы, одуванчик (львиный зуб) и банан.

Что такое симбиотики?

Симбиотики – продукты, содержащие как пребиотики, так и пробиотики (например, бифидобактерии + фруктооли-госахариды) и, таким образом, сочетающие преимущества обоих веществ.

Мы можем есть соевый соус (тамари) с овощами или пить чайный гриб комбуча и есть зеленый салат.

Полезны ли добавки с пробиотиками?

Добавки с пробиотиками хорошего качества могут принести пользу пациентам с онкологией, прежде всего тем, кто проходит курс химиотерапии. Химиотерапия ослабляет кишечную флору и иммунную систему, поэтому пациенты особенно восприимчивы к инфекциям и токсинам, потребляемым с пищей и поступающим с химиотерапией.

Поскольку пробиотики защищают клетки от мутаций, в курсе химиотерапии их необходимо дополнительно принимать. Кроме того что химиотерапия мутагенна, она провоцирует изменения в ДНК здоровых клеток и может приводить к образованию новых опухолей. Как многие врачи прописывают пробиотики пациентам, принимающим антибиотики, так онкологи должны назначать их своим пациентам, проходящим курс такого агрессивного и разрушительного для кишечной флоры лечения. Однако я не знаю ни одного онколога, который так поступает.

Важно! Пробиотики и пребиотики обладают противораковым эффектом. Их потребление полезно для предупреждения и лечения рака, как уже было показано.

Употребление пробиотиков и пребиотиков

Чтобы пробиотики помогали от рака, следует потреблять их часто и регулярно, так как эти бактерии недолго живут в толстой кишке. Если мы потребляем пробиотики вместе с пребиотками, усиливается их положительное воздействие на толстую кишку.

Когда пациентам с раком толстой кишки дополнительно дают пробиотики, активность опухоли снижается. Так что мы должны привыкнуть к кефиру, шукруту, соевому соусу и мисо. Я бы снизила потребление йогурта из коровьего молока, несмотря на большое содержание в нем «хороших» бактерий, так как мы убедились в том, что молоко не слишком полезно при раке. Лучше пить экологический козий йогурт.

Кефир как альтернатива йогурту

Один из способов потреблять пробиотики каждый день – готовить кефир (из молока, воды и чая комбуча) дома. Проще всего и полезней для больных раком делать кефир на воде.

Слово «кефир» происходит от турецкого слова «кейф», что значит «хорошее самочувствие». Кефир очень популярен в России и Восточной Европе. Закваской являются гранулы, похожие на цветную капусту, которые содержат пробиотики. Обычно это lactobacillus acidophilus. В кефире больше живых бактерий, чем в йогурте.

Кефир на воде. Обладает очищающими, мочегонными и тонизирующими свойствами. У него, по сравнению с молочным кефиром, меньше белков и жиров. Чтобы приготовить кефир, нужно обзавестись узелками закваски для воды. Не путайте их с кефирными молочными бактериями, они совсем другие. Итак, возьмите стеклянную посуду и ситечко. Ингредиенты: литр минеральной или отфильтрованной воды, три ложки гранул tibicos, три ложки натурального подсластителя (мед, рисовый сироп и т.п.), кусочек цитруса по вкусу и сухофрукт, тоже по вкусу.

Соедините все ингредиенты в стеклянном сосуде и закройте (я использую фольгу и резиновую прокладку на горлышко банки, чтобы не скапливался газ), взболтайте содержимое, оставьте при комнатной температуре на сорок восемь часов. Процедите через ситечко и пейте. Когда кефир закончится, промойте узелки закваски водой без хлора, и можно снова делать то же самое. Летом узелки кефира значительно увеличиваются, зимой они едва растут.

Рецепт виноградного кефира: 700 мл воды + 300 мл сока черного винограда + три ложки водного кефира.

Гранулы закваски берутся у друзей или заказываются через Интернет. Кефир распространяется среди знакомых.

Кимчи

Это корейский рецепт маринованных овощей, очень полезный для здоровья, питательный и богатый пробиотиками. Для домашнего приготовления нужно сначала сделать маринад. Он состоит из кунжутного или оливкового масла, семян кунжута, перца, сладкого перца, кайенского перца, чеснока, сока лимона и экологического рисового или яблочного сока.

Для квашения следует брать только сезонные и, по возможности, экологические овощи. Это брокколи, лук, морковь, капуста и пр. Можно добавить яблоко или апельсин. Овощи смешиваются с маринадом в стеклянной посуде и оставляются в холодильнике на семь дней. Кимчи можно считать готовым и подавать в качестве гарнира. Есть его надо понемногу. В больших количествах он вызывает боли в животе, особенно у людей, не привыкших к маринадам.

Как видите, кимчи насыщен противораковыми веществами и пробиотиками, кроме того, это полноценное питание.

Шукрут

Это квашеная капуста. Блюдо популярно в Германии, и его принято подавать, как подсказала народная мудрость, с рулькой. Немцы любят мясо и всегда сервируют его с шукрутом; таким образом, токсины мяса нейтрализуются пробиотиками квашеной капусты. Можно есть шукрут малыми порциями вместе с салатами.опубликовано econet

"Мои рецепты от рака. Опыт врача, победившего онкологию", автор Фернандес Одиле

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet