Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Признаки того, что вашему организму не хватает йода

Признаки того, что вашему организму не хватает йода

Автор: Econet 05 ноября 2023 6132
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Чем грозит дефицит йода, какие его признаки, как предотвратить йодную недостаточность или избавиться от нее? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.

Признаки того, что вашему организму не хватает йода

Йод особенно необходим для полноценной работы щитовидной железы, применяющей его для создания гормонов, которые участвуют в различных процессах:

  • росте;
  • заживлении ран;
  • метаболизме;
  • развитии мозга.

Йододефицит приводит к тому, что щитовидка не вырабатывает требуемое количество гормонов, вследствие чего развивается гипотиреоз.

Дефицит йода в организме: чем грозит, признаки и как лечить

Рассмотрим основные признаки, указывающие на недостаток йода в организме:

  • Избыточный вес. При нехватке йода вес может резко увеличиться, это связано с замедлением обменных процессов и способствует сохранению большинства калорий в виде жира.
  • Постоянная слабость. Если человеку сложно справляться с повседневными задачами, если нет физических сил выполнять обычную работу даже при условии отсутствия проблем со сном – это может свидетельствовать о нехватке в организме йода.
  • Повышенная сухость кожи. Шелушение кожного покрова может свидетельствовать о гипотиреозе. Дело в том, что клетки обновляются благодаря действию гормонов щитовидной железы, а если их недостаточно, то количество мертвых клеток увеличивается.

Признаки того, что вашему организму не хватает йода

  • Ломкость и выпадение волос. Гормоны щитовидки способствуют восстановлению волосяных фолликул, а без этих гормонов фолликулы не обновляются, соответственно, количество волос на голове уменьшается.
  • Озноб. Ощущение тепла возникает благодаря энергии, возникающей в результате обменных процессов, а если они замедляются, то человек постоянно испытывает холод.
  • Слабый пульс. Замедление сердцебиения также провоцирует йододефицит. Дополнительными симптомами могут служить головная боль и головокружение.
  • Ухудшение памяти. Для развития мозга крайне необходимы гормоны щитовидной железы, а их недостаток может спровоцировать нехватка йода.
  • Отечность шеи. Щитовидка находится в области шеи и при недостатке йода железа начинает расширяется, что приводит к отечности.
  • Нарушение менструального цикла. При йододефиците могут быть редкие месячные либо слишком обильные. Это обусловлено тем, что гормоны щитовидки оказывают влияние и на другие гормоны в организме, в частности те, которые регулируют менструальный цикл.
  • Сложное течение беременности. Йододефицит опасен не только для женщины в положении, но и для плода. Нехватка этого минерала может привести к замедлению роста ребенка или нарушению развития его мозга. Если женщина испытывает острую нехватку йода, то велика вероятность рождения мертвого ребенка либо ребенка с серьезными психическими отклонениями.

Признаки того, что вашему организму не хватает йода

Лечение дефицита йода

Если своевременно не пополнять запасы йода в организме, то щитовидная железа начнет разрастаться, пытаясь компенсировать недостаточный уровень гормонов количеством клеток. Увеличение щитовидки называют зобом.
Оптимальная суточная норма йода составляет 120-150 мкг, а по данным статистики, большая часть жителей страны, к сожалению, потребляет до 80 мкг йода в сутки.

Для восполнения дефицита следует включить в рацион:

  • рыбу жирных сортов (тунца, треску), креветки;
  • индюшиное мясо;
  • картофель;
  • фасоль (белую);
  • морскую капусту;
  • чернослив;
  • клюкву;
  • клубнику.

Признаки того, что вашему организму не хватает йода

При сильном дефиците йода не обойтись без специальных пищевых добавок. Также восполнить нехватку отлично помогает йодированная морская соль, ее можно использовать вместо обычной соли и добавлять в различные блюда. Наиболее эффективным способом определения нехватки йода является анализ мочи. Следите за своим рационом и образом жизни, не допускайте йододефицита, чтобы потом не столкнуться с серьезными заболеваниями. При подозрении на недостаток йода срочно обращайтесь к эндокринологу*. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

йод щитовидка здоровье щитовидная железа

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    В музыке нет ничего особенного. Надо просто ударять по правильным клавишам в правильное время — а инструмент играет сам. Иоганн Себастьян Бах
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.