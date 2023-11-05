Признаки того, что вашему организму не хватает йода

Чем грозит дефицит йода, какие его признаки, как предотвратить йодную недостаточность или избавиться от нее? Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.
Йод особенно необходим для полноценной работы щитовидной железы, применяющей его для создания гормонов, которые участвуют в различных процессах:
росте;
заживлении ран;
метаболизме;
развитии мозга.
Йододефицит приводит к тому, что щитовидка не вырабатывает требуемое количество гормонов, вследствие чего развивается гипотиреоз.
Дефицит йода в организме: чем грозит, признаки и как лечить
Рассмотрим основные признаки, указывающие на недостаток йода в организме:
Избыточный вес. При нехватке йода вес может резко увеличиться, это связано с замедлением обменных процессов и способствует сохранению большинства калорий в виде жира.
Постоянная слабость. Если человеку сложно справляться с повседневными задачами, если нет физических сил выполнять обычную работу даже при условии отсутствия проблем со сном – это может свидетельствовать о нехватке в организме йода.
Повышенная сухость кожи. Шелушение кожного покрова может свидетельствовать о гипотиреозе. Дело в том, что клетки обновляются благодаря действию гормонов щитовидной железы, а если их недостаточно, то количество мертвых клеток увеличивается.
Ломкость и выпадение волос. Гормоны щитовидки способствуют восстановлению волосяных фолликул, а без этих гормонов фолликулы не обновляются, соответственно, количество волос на голове уменьшается.
Озноб. Ощущение тепла возникает благодаря энергии, возникающей в результате обменных процессов, а если они замедляются, то человек постоянно испытывает холод.
Слабый пульс. Замедление сердцебиения также провоцирует йододефицит. Дополнительными симптомами могут служить головная боль и головокружение.
Ухудшение памяти. Для развития мозга крайне необходимы гормоны щитовидной железы, а их недостаток может спровоцировать нехватка йода.
Отечность шеи. Щитовидка находится в области шеи и при недостатке йода железа начинает расширяется, что приводит к отечности.
Нарушение менструального цикла. При йододефиците могут быть редкие месячные либо слишком обильные. Это обусловлено тем, что гормоны щитовидки оказывают влияние и на другие гормоны в организме, в частности те, которые регулируют менструальный цикл.
Сложное течение беременности. Йододефицит опасен не только для женщины в положении, но и для плода. Нехватка этого минерала может привести к замедлению роста ребенка или нарушению развития его мозга. Если женщина испытывает острую нехватку йода, то велика вероятность рождения мертвого ребенка либо ребенка с серьезными психическими отклонениями.
Лечение дефицита йода
Если своевременно не пополнять запасы йода в организме, то щитовидная железа начнет разрастаться, пытаясь компенсировать недостаточный уровень гормонов количеством клеток. Увеличение щитовидки называют зобом.
Оптимальная суточная норма йода составляет 120-150 мкг, а по данным статистики, большая часть жителей страны, к сожалению, потребляет до 80 мкг йода в сутки.
Для восполнения дефицита следует включить в рацион:
рыбу жирных сортов (тунца, треску), креветки;
индюшиное мясо;
картофель;
фасоль (белую);
морскую капусту;
чернослив;
клюкву;
клубнику.
При сильном дефиците йода не обойтись без специальных пищевых добавок. Также восполнить нехватку отлично помогает йодированная морская соль, ее можно использовать вместо обычной соли и добавлять в различные блюда. Наиболее эффективным способом определения нехватки йода является анализ мочи. Следите за своим рационом и образом жизни, не допускайте йододефицита, чтобы потом не столкнуться с серьезными заболеваниями. При подозрении на недостаток йода срочно обращайтесь к эндокринологу*. опубликовано econet
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