Признаки проблем со щитовидной железой: на что стоит обратить внимание

Важную роль в нашем организме играет щитовидная или эндокринная железа. Это самый крупный орган в эндокринной системе, и если нарушаются его функции, то это обязательно сказывается на здоровье и жизнедеятельности всего человека.

Существуют несколько основных проявлений нарушений работы щитовидной железы, о которых следует знать, чтобы не запустить заболевание.

9 признаков проблем со щитовидкой

Хроническая усталость

Постоянная утомляемость является симптомом многих заболеваний, но при нарушениях работы эндокринной системы, усталость ощущается даже после полноценного отдыха. Больные жалуются, что невозможно ощущать бодрое состояние или работоспособность, они постоянно чувствуют вялость, находятся в заторможенном состоянии. Также, наблюдается отсутствие концентрации, потеря памяти – это говорит о сбоях в мозговой активности. Все эти симптомы являются поводом для обследования у эндокринолога.

Нарушения в терморегуляции

При дисфункции эндокринной железы, люди страдают от постоянного холода или жары, причем замерзание или перегревание не связано с температурой окружающей среды. Одни могут считать, что вокруг очень холодно, а другим жарко, в то же самое время, когда другие люди этого не чувствуют.

Ломкость и выпадение волос

Такие симптомы могут свидетельствовать о нарушении работы эндокринной железы. Волосы грубеют, становятся очень ломкими и сухими, постоянно выпадают. Кроме этого, страдают и кожные покровы, которые резко истончаются и покрываются сетью мелких морщинок из-за повышенной сухости. Это связано с тем, что дисфункции щитовидки провоцируют проблемы в кожном метаболизме.

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Сбои в пищеварительном тракте

Гормональная секреция влияет на вырабатывание пищеварительного сока и активность желудочно-кишечного тракта. Сбои в работе эндокринной системе, могут привести к частым диареям или запорам.

Психоэмоциональные нарушения

Обычно люди принимают такие проявления как нервозность, резкие перепады настроения, постоянную плаксивость или тревожность, за симптомы нервного истощения или другие нарушения, но они часто являются симптомами заболевания эндокринной системы. Также сбои могут провоцировать депрессию или панические атаки.

Боли и изменения в области шеи

Дисфункции щитовидной железы вызывают ее увеличение в размере и воспалительные процессы. В таких случаях, возникают болезненные ощущения и дискомфорт в гортани, опухание шеи, возникать ночной храп. Кроме этого, может меняться голос, появиться хриплость, понижаться тембр.

Нарушения работы органов репродукции

Одним из частых симптомов проблем с щитовидной железой, является изменения в месячном цикле. Женщины приносят жалобы на слишком обильные и частые менструации. Гормональные сбои оказывают огромное влияние на репродуктивную функцию и на сексуальное влечение. Если либидо отсутствует в течение длительного времени, то следует пройти тщательное обследование.

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Тиреотоксикоз (гипертиреоз)

Это заболевание, которое вызывается высокой гормональной активностью щитовидки – вырабатывается избыточное количество гормонов. Наблюдается повышенный обмен веществ, ускоряются все процессы в организме. Частый симптом – повышенный аппетит при снижении веса тела. В таких случаях женщины быстро теряли вес без изменения рациона, в первое время у них улучшался внешний вид, и уменьшалась жирность кожи и волос. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Повышение веса

Дисфункции щитовидной железы, при которых происходит недостаточное вырабатывание гормонов, вызывает замедление обмена веществ. Частый случай, когда женщина практически ничего не ест, активно занимается спортом, но вес, тем не менее, неуклонно растет. В таком случае, следует подозревать нарушения в эндокринной системе, которые вызывают повышения веса. Следует пройти обследование.

Проверяем щитовидную железу

Если вы обнаружили у себя несколько симптомов гипотериоза, то можно сделать тест с помощью обычного термометра. Эндокринная железа влияет на метаболические процессы в организме. А так как во время обменных процессов вырабатывается тепло, то можно проверить работу щитовидки, измеряя температуру своего тела. Лучше применять термометр для базальной температуры, он намного чувствительнее и более точно улавливает изменения, чем простой градусник. Имеется в широкой продаже.

Перед сном положите термометр так, чтобы вы смогли им воспользоваться, не вставая с кровати. Сразу после того, как проснулись, поместите его в подмышечную впадину на 10 минут. Делайте такие измерения в течение 7 дней, и каждый раз записывайте результат.

Обычная температура тела колеблется между 36,5о С и 36,7о С. В случае, если ваша температура два дня подряд была меньше, чем 36,3о С, возможно, что у вас имеются нарушения в эндокринной системе.

Женщины репродуктивного возраста, должны делать тестирование на 2, 3, 4 день цикла месячных, так как во время овуляции происходит повышение температуры и поэтому данные могут оказаться неверными. Это тестирование не дает гарантии правильного диагноза, и не является заменой медицинскому обследованию. опубликовано econet

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