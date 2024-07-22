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Признаки недосыпания, на которые следует обратить внимание

Автор: Econet 22 июля 2024 6476
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Для поддержания активности и хорошего самочувствия человеку необходим полноценный сон. При недосыпании чаще развивается невроз и депрессивное состояние, появляется лишний вес, ухудшается состояние кожи и общее самочувствие. Во время отдыха в организме запускаются процессы восстановления и регенерации тканей, что позволяет выглядеть моложе.

Признаки недосыпания, на которые следует обратить внимание

Во сне в организме вырабатываются важные гормоны, которые влияют на активность и работоспособность, регулируют метаболизм. При нарушении режима отдыха гормональный фон меняется, «циркадный ритм» и биологические часы сбиваются. Появляется рассеянность, иммунитет не справляется с инфекциями.

Первые признаки недосыпания

Регулярный и полноценный сон – залог хорошего настроения и самочувствия. Ночью организм восстанавливает силы, нормализует обменные процессы, поэтому важно высыпаться не менее 7−8 часов.

Врачи выделяют несколько характерных симптомов недосыпания, на которые следует обратить внимание:

  • Пониженная концентрация внимания. При недосыпании сложно сосредоточиться на работе, появляются опечатки и ошибки, реакции становятся замедленными. Мозг не успевает обрабатывать информацию, поэтому сложно принимать решения.
  • Постоянное ощущение усталости. Если организм не восстановился за короткий сон, метаболизм и другие процессы сильно приторможены. Желание спать появляется уже в первой половине дня.
  • Тяга к сладостям. При недосыпании организм часто «требует» стимуляторы в виде второй чашки кофе, шоколада, конфет.

Признаки недосыпания, на которые следует обратить внимание

  • Частые ОРВИ и насморк. При недосыпании иммунная система не работает полноценно, поэтому человек простужается даже в теплое время года, мучается от боли в горле и постоянного ринита. В крови уровень лейкоцитов понижается в 3 раза, поэтому любая инфекция протекает с серьезными осложнениями.
  • Постоянный голод. При недосыпании повышается уровень гормона грелина, который стимулирует аппетит. Частые перекусы могут приводить к перееданию и ожирению.
  • Пониженное либидо. Недостаток сна напрямую связан с отсутствием сексуального влечения из-за нарушенного гормонального фона.

При недосыпании у человека ухудшается здоровье и самочувствие, обостряются хронические заболевания. Признаком недостатка сна могут быть перепады настроения, слезы или смех без причины.

При постоянном недосыпании человек постепенно привыкает к напряженному режиму и режиму отдыха в 5−6 часов. Но в организме меняются обменные процессы, возникают скрытые заболевания и нарушения. Это чревато ранним старением, хронической депрессией и другими тяжелыми состояниями.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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здоровье недосыпание невроз усталость внимание сон стресс

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Комментарии (Всего: 2)
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      Иришка

      Головные боли, сниженная концентрация внимания, сердцебиение. Нужно научится контролировать свои эмоции. Я сама курсами эваларовский глицин форте принимаю, в составе глицин - снижает выработку гормонов стресса, витамины группы В, мозговую активность повышает. Намного спокойнее себя чувствую и высыпаюсь отлично.

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      Женя

      Плохо спится мне на фоне нервного перенапряжения, от этого и устаю больше. Нервы нужно укреплять. Да и весь организм поддерживать, своевременно пополнять запас витаминов. Мужчинам советую мэнс формула больше чем поливитамины принимать, 20 витаминов в составе, в частности группа В, витамин Д, С. Минералы - цинк, селен. Сил намного больше, энергии прибавилось, и никакой сонливости днем.

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