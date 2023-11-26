Признаки нарушения работы почек

Есть несколько причин, провоцирующих нарушение работы почек и важно научиться замечать симптомы, указывающие на наличие проблем с этими жизненно важными органами. Своевременно начатое лечение позволит избежать серьезных осложнений.

Вам необходимо задуматься о визите к врачу, если обнаружите у себя сразу несколько симптомов из списка.Будьте внимательны к себе и своему здоровью!

Проблемы с почками: 15 признаков

1. Плохая концентрация внимания.

При заболевании почек мозг испытывает кислородное голодание и человеку трудно заниматься умственной деятельностью. Некоторые болезни почек приводят к ухудшению памяти, то есть человеку сложно вспомнить события, произошедшие неделю назад.

2. Частые головокружения

Провоцирует кислородное голодание. При этом происходит снижение в крови уровня гемоглобина, а мозг недополучает требуемых веществ. Это вызывает слабость и резкие приступы головокружения.

3. Постоянная усталость

Возникает в связи с накоплением токсинов в крови. А ведь именно почки фильтруют кровь и вырабатывают необходимый для формирования эритроцитов (насыщающих организм кислородом кровяных телец) гормон эритропеоэтин. Тех, кто страдает заболеваниями почек, постоянно сопровождает чувство усталости, а при осложнениях развивается анемия.

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4. Нарушение сна.

Если организм здоровый, то вредные вещества, содержащиеся в крови, выводятся при мочеиспускании. Но если почки не выполняют свою основную функцию, тогда токсины продолжают накапливаться, что вызывает нарушение режима сна. При бессоннице и других симптомах из списка нужно не откладывать визит к врачу, поскольку отсутствие лечения может привести к серьезным проблемам, в частности, развитию апноэ.

5. Учащенное мочеиспускание

В особенности в ночное время, зачастую является признаком стремительно развивающейся болезни почек. Но также такой симптом может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей либо развитии простатита у мужчин. В любом случае нужна консультация специалиста.

6. Мочеиспускание с кровью

Если почки здоровы, то они выполняют свою основную функцию – очищают кровь от вредных и токсических веществ (эритроциты при этом остаются в организме). Но если функция почек нарушена, то эритроциты проникают в мочу и вместе с ней выводятся из организма. Выделение крови при мочеиспускании также может происходить из-за камней в почках, инфекции или опухоли в организме.

7. Повышенная сухость кожи и раздражение не всегда являются признаками аллергической реакции.

Благодаря почкам контролируется количество вредных и полезных веществ в организме. При неправильной работе этих органов полезные вещества не усваиваются, а токсины накапливаются в крови, что провоцирует проблемы с кожей.

8. Отечность глаз

Один из основных симптомов нарушения работы почек. При некорректной работе этих органов белок не задерживается в организме и выводится вместе с мочой, а ведь он нужен для поддержки здоровья.

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9. Отечность конечностей

При невыполнении почками своих функций в организме накапливается натрий и излишняя жидкость, поэтому конечности отекают. Такой признак сразу заметен, поскольку у человека возникает дискомфорт при ношении обуви. Но также отеки могут свидетельствовать о заболевании печени либо сердца.

10. Неприятный запах из ротовой полости

Запах может появиться не только при стоматологических проблемах и нарушении работы желудка, но и при болезнях почек, поскольку происходит скопление в крови токсинов.

11. Металлический привкус во рту

Появление привкуса при употреблении пищи свидетельствует о том, что в организме накопилось значительное количество токсичных веществ. Те, у кого обнаружены заболевания почек, утверждают, что их вкусовые предпочтения сильно изменились.

12. Плохой аппетит

Чтобы понять, действительно ли причиной плохого аппетита служат проблемы с почками, нужно обратиться к специалисту. Обычно такой симптом возникает вместе с другими признаками из списка, к примеру, отечностью либо бессонницей.

13. Одышка

Такой симптом может возникнуть из-за проблем с почками, поскольку в этом случае происходит задержка жидкости в организме, которая при проникновении в легкие нарушает работу дыхательной системы. Еще одной причиной возникновения одышки служит анемия.

14. Ощущение холода

Может появиться при заболевании почек, поскольку нарушение их работы часто провоцирует развитие анемии.

15. Судороги

При этом симптоме нужна срочная консультация специалиста. Судороги часто возникают не только при проблемах с почками, но и при заболевании щитовидки, сердца и других органов*.опубликовано econet

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