Признаки и симптомы дефицита витамина К

Многие люди недооценивают важность витамина К для здоровья и долголетия. Он регулирует свертываемость крови, укрепляет сердечную мышцу, участвует в накоплении кальция в костной ткани. Его недостаток может стать причиной атеросклероза и остеопороза в среднем возрасте.

При достаточном количестве витамина К снижается риск переломов, улучшается работа сердца и сосудов. Поэтому важно следить за питанием, помнить о профилактике авитаминоза. Узнайте основные симптомы недостатка ценного микроэлемента, чтобы не допустить осложнений.

Как понять, что организму не хватает витамина К

Симптомы нехватки витамина К

Понижение уровня микроэлемента возникает при неправильном питании, после строгой диеты с многочисленными ограничениями. Его уровень падает при болезнях кишечника и пищеварительной системы: колите, дисбактериозе, несварении. Проблема часто встречается при заболеваниях печени, которая перестает усваивать витамин К из пищи.

Симптомы, характерные для дефицита витамина К:

анемия с постоянным ощущением слабости, сонливости, раздражительностью;

хроническая усталость;

нарушение менструального цикла;

кровь в каловых массах;

частые носовые кровотечения;

проблемы с памятью.

Одним из характерных симптомов недостатка витамина К – кровь длительное время не останавливается при порезах и травмах.

Как правильно принимать витамин К

В большинстве случаев человеку не требуется лечение, а восполнить запас полезного вещества помогает правильная диета. Организм хорошо усваивает витамин К из продуктов, если соблюдать баланс с другими веществами: магнием, кальцием, витамином Д.

При попадании в кровь эти минеральные соединения работают в тесной связке. Витамин К стимулирует накопление магния в сердечной мышце, оберегая ее от инфаркта и ишемии. В соединении с витамином Д и кальцием усиливает плотность костной ткани при остеопорозе, предотвращает опасные для пожилых людей переломы.

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Поэтому при составлении рациона учитывайте следующие советы врачей и диетологов:

При высоком давлении следите за повышенным употреблением магния, защищающим от гипертонии, аритмии.

Для поддержания крепости костей соотношение магния, кальция и витамина К должны быть 1:1:2.

При атеросклерозе обязательно употребляйте его одновременно с витамином К для защиты от отложений кальция в сосудах. Соединение стимулирует производство специального белка, который делает оболочки артерий более эластичными

Но помните, что летом часть витамина Д мы получаем с солнечными лучами при нахождении на улице. Поэтому перед приемом пищевых добавок или минеральных комплексов обратитесь к врачу, сделайте лабораторный анализ, который поможет скорректировать дозировку.опубликовано econet

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