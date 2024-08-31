Присмотритесь к своей коже: как проявляются ревматические болезни

Нетипичными симптомами некоторых ревматических болезней являются проблемы с кожей. В медицине существует термин «кожный ревматизм», обозначающий целую группу поражений и высыпаний, помогающих правильно поставить диагноз при волчанке или артрите.

Практически все ревматические заболевания имеют кожные проявления. Поэтому при появлении покраснений, сыпи или пятен лучше не заниматься самолечением, обратиться за диагностикой к врачу. Если поражение эпидермиса вызвано системными процессами, обработка мазями и кремами не даст желаемого результата, только ухудшит ситуацию.

Кожные проявления ревматических болезней

Врачи предупреждают, что многие воспалительные системные процессы протекают бессимптомно. Пациенты упускают драгоценное время, обращаясь за помощью с серьезным поражением сосудов и костной ткани, которые приводят к ограничению работоспособности.

Дискоидная волчанка

Острая стадия болезни начинается с поражения кожного покрова. Воспаление затрагивает щеки и нижнюю часть лица, уши, наружный слуховой проход, переходит на волосистую часть головы. Характерные признаки:

одиночные ярко-красные пятна;

формирование белесых бляшек;

пигментация на груди и плечах.

По мере накопления в крови токсинов пятна покрываются чешуйками, перерастают в гиперкератоз. При попытке убрать сухие частички возникает боль и выделяется сукровица. На лице больного волчанкой постепенно появляется крупное пятно, по форме напоминающее «бабочку».

При дискоидной волчанке пятна не заживают после применения лечебных мазей, усиливается зуд и жжение. Не занимайтесь самолечением: иногда за симптомами аутоиммунной болезни прячется трудноизлечимый плоскоклеточный рак.

Диссеминированная кожная волчанка

При этом заболевании болезненные пятна появляются на теле хаотично, покрывают лицо, голову, грудь и спину. Они сильно зудят, причиняют дискомфорт, нарушая сон. При обострении начинают выпадать волосы, остаются неэстетичные рубцы. Диссеминированная волчанка протекает с частыми рецидивами, поэтому кожные проявления практически не исчезают.

Дерматомиозит

Тяжелое заболевание возникает при воспалении соединительной ткани. У больного ухудшается работа мышц, он теряет способность выполнять простую работу по дому, обслуживать себя. Кожные проявления – первый признак острой стадии дерматомиозита. Они связаны с истончением эпидермиса и некрозом кожи, уменьшением жирового слоя. высыпания покрывают лицо, веки и участки вокруг глаз, на шее, возле суставов. Среди симптомов:

«Рука механика». Высыпания поражают кисти, напоминая последствия ожога. Часто принимается за экзему, поэтому требует комплексной диагностики.

Гелиотропная сыпь. Появляется вокруг рта и глаз, имеет характерный сине-фиолетовый оттенок из-за повреждения капилляров.

Симптомы ревматической болезни развиваются в течение 6–7 месяцев, постепенно «захватывая» новые участки кожи на теле.

Склеродермия

Поражение кожи – важный для диагностики признак болезни. На теле появляются отеки, которые не вдавливаются при пальпации. При атрофии подкожной клетчатки меняется рельеф. Характерные изменения кожи начинаются с пальцев рук, переходят на предплечья и плечи. При развитии осложнений пятна и отечность возникают на ногах.

Болезнь Шегрена

Серьезное аутоиммунное заболевание поражает слюнные и слезные железы. Симптомами обострения становятся следующие признаки:

пересыхание слизистых оболочек;

хронический стоматит;

кожные высыпания и сухие участки на коже тела;

отсутствие слез.

Сыпь на коже постепенно приобретает фиолетовый или коричневый цвет, концентрируется на ягодицах, бедрах и ногах больного. Постепенно образуются язвы, которые после заживления оставляют рубцы.

Ревматоидный артрит

У 25% больных первым признаком болезни становятся ревматоидные узелки под кожей. Крупные шишки выступают возле воспаленных суставов, могут достигать нескольких сантиметров. Они не болят, но травмируются при случайном ударе или счесывании. Опасность составляют отложения на стенках внутренних органов, которые невозможно обнаружить без компьютерной диагностики КТ или МРТ.

Ревматоидный васкулит

Является проявлением ревматоидного артрита. При заболевании поражаются кровеносные сосуды, капилляры перестают переносить кровь и кислород к тканям. Они воспаляются, поэтому кожа покрывается мелкими высыпаниями и подкожными точками, появляются трофические незаживающие язвы. Иногда на пальцах конечностей и кистях рук образуются отмирающие участки эпидермиса.

Кольцевидная эритема

При обострении на коже появляются круглые пятна красного цвета. Они сильно зудят, разрастаются в диаметре до 15 см. Очаги не заживают при использовании противовоспалительной мази. На них образуются мелкие папулы и везикулы. При правильной диагностике и лечении основной причины от образований не остается следа в течение недели.

При любом системном аутоиммунном заболевании в организме поднимается уровень токсинов, которые провоцируют воспаление сосудов. Это выражается в поражении кожи на теле, образовании болезненных пятен и сыпи. Проблему можно вылечить только при терапии основной болезни, поэтому не теряйте время, обращайтесь за помощью к специалистам.опубликовано econet

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