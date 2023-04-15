Причины головокружения по возрастным группам и лечение

У детей часто наблюдается психогенная причина головокружений. В молодом возрасте играет роль фактор нестабильности шейных позвонков, что приводит к спазму сосудов. В среднем возрасте к указанным причинам можно добавить «доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение». В пожилом возрасте преобладают сосудистые нарушения на фоне шейного остеохондроза.

Одной из причин обращения к остеопату являются головокружения. Существует множество вариантов и, следовательно, причин этого недуга. В детском и молодом возрасте пациентам с головокружениями часто ставят диагноз «Вегетососудистая дистония». Это такой диагноз, на который можно списать многие симптомы вплоть до климактерического возраста. Однако в данной возрастной категории существует две основные причины возникновения проблем связанных с проявлением этих симптомов.

Остеопатия при головокружении

Психогенная причина чаще встречается в детском возрасте, тогда как в молодом возрасте причина этого синдрома кроется в нестабильности шейных позвонков, что приводит к рефлекторному спазму сосудов кровоснабжающих ствол головного мозга, где расположены основные жизненно важные центры.

В среднем возрасте к перечисленным причинам добавляется «Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение». Данный вид проблемы, вызывающий столько неприятных ощущений, имеет чёткие характеристики: начинается ночью при повороте в постели, достаточно интенсивное, продолжительностью до 60 секунд, приступы провоцируются поворотами головы.

Несмотря на чёткие клинические признаки таких пациентов начинают лечить сосудистыми, метаболическими средствами и бетасерком, списывая всё на остеохондроз и сосудистые нарушения, без видимого улучшения.

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В основе данного вида головокружений лежит сгущение эндолимфатической жидкости в полукружных канальцах вестибулярного органа, расположенного во внутреннем ухе. Сгущение эндолимфатической жидкости приводит к образованию сгустков — отолитов, которые при повороте головы раздражают вестибулярные рецепторы и вызывают головокружение. Таким образом, становится понятно, почему проводимое лечение не даёт положительного результата.

Данный вид проявления болезни лечится исключительно специальными упражнениями, которые способствуют уменьшению воздействия отолитов на рецепторы. Очень часто данный вид головокружения путают с синдромом Миньера при котором имеется снижение слуха на одно ухо. Это заболевание, в настоящее время, связывают с инфекционным поражением слухового и вестибулярного нервов. Лечение данного вида таких симптомов должно обязательно включать в себя противовоспалительную и противоотёчную терапию.

В пожилом возрасте на первый план выходят сосудистые нарушения на фоне прогрессирующего шейного остеохондроза.

Во всех перечисленных случаях остеопатическое лечения является неотъемлемой частью терапевтического процесса.опубликовано econet

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