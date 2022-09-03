При каких заболеваниях возникает тяга к сладкому?

Вам постоянно хочется сладкого? Утро не удалось, если вы не съели сладкую булочку и не выпили чашечку кофе? Иногда желание съесть конфету или кусочек тортика возникает, когда хочется просто расслабиться, а иногда такие вкусовые предпочтения свидетельствуют о наличии заболеваний.

Почему вас так тянет на сладкое? Этому можно найти объяснение. Рассмотрим, почему бывает так трудно подавить тягу к сладкому, и о каких заболеваниях свидетельствует излишняя тяга к углеводам. Читайте подробнее прямо сейчас.

Что делать, если сладкого хочется на завтрак, обед и ужин

Завтрак всегда должен быть питательным, чтобы организм наполнился энергией. Оптимальный вариант – белковый завтрак с аминокислотами. В этом случае удастся утолить чувство голода и наполнить организм энергией, вредные перекусы в виде углеводных продуктов не понадобятся. Если к тому же вы стараетесь похудеть, используя радикальную диету, то организм может попросту устроить «забастовку» и «потребовать» сладкого.

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К обеду уровень энергии снижается, и мы часто задумываемся о том, что неплохо бы выпить чашечку кофе с чем-нибудь вкусным. Но на самом деле употребление кофе в обеденное время может спровоцировать бессонницу ночью, а сладости точно не принесут организму пользы. Поэтому кофе лучше заменить травяным чаем, а от сладостей отказаться. Если вместо сахара вы будете добавлять в кофе или чай сахарозаменитель, это не решит проблемы, ведь в данном случае организм недополучит глюкозы, и вас все равно будет тянуть на конфеты и пирожные. В обед также полезны прогулки на свежем воздухе, они снижают уровень стресса и помогают восстановить энергию. Помните, что при стрессах организм тратит в два раза больше энергии, поэтому старайтесь не нервничать, чтобы снизилась тяга к сладкому.

Вечер – идеальное время для восстановления сил, но многие по возвращению домой с работы сразу приступают к выполнению домашних дел, а между ними перекусывают пирожным или кусочком торта в попытке хоть немного расслабиться. Результат – настроение поднимается, но стресс никуда не уходит. Если так поступать каждый день, то количество употребляемого сахара повысится, а здоровье ухудшится.

Выход: выделить хотя бы несколько минут на отдых, помедитировать, выполнить дыхательную гимнастику или просто посидеть в тишине. Если даже после плотного ужина вам захочется сладкого, возможно, дело в привычке или неудовлетворенности прошедшим днем, в этом случае советуем почистить зубы, это позволит психологически настроиться на ночной отдых.

Заболевания, при которых возникает тяга к сладкому

1. Остеохондроз.

Когда артерии, транспортирующие кровь к мозгу передавлены, то мозг не получает глюкозы и соответственно подает организму сигналы, что нужны быстрые углеводы.

2. Проблемы с желудочно-кишечным трактом

(Повышенная кислотность, запоры, дисбактериоз и прочие) нарушают процесс усвоения минералов и аминокислот, поэтому и возникает желание съесть что-нибудь сладкое.

3. Заболевания печени.

Если человек перенес болезнь Боткина, то ему всегда будет хотеться сладкого. Когда селезенка страдает от воспаления, она «требует» углеводов.

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4. Сахарный диабет.

При диабете первого типа человеку всегда хочется сладкого, поскольку в организме не вырабатывается то количество инсулина, которое необходимо для усвоения глюкозы.

5. Пивной алкоголизм.

Для переваривания даже малой дозы спиртного организму нужна глюкоза и получить ее можно путем употребления сладких продуктов.

Не забывайте о том, что тяга к сладкому может быть обусловлена отсутствием силы воли, но все же перед тем, как пытаться изменить привычку, стоит обратить внимание на состояние здоровья и удостовериться в отсутствии заболеваний.опубликовано econet.ru.

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