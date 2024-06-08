При экземе помогут кокосовое масло и яблочный уксус

Врачи часто выписывают лекарства от экземы, которые могут усугубить проблему или вызвать такие побочные эффекты, как выпадение или чрезмерный рост волос и нарушение функционирования гипоталамуса и гипофиза. Нанесение кокосового масла это естественный способ сохранить вашу кожу увлажненной, так как это противовирусное, противогрибковое и антибактериальное средство, которое может предотвратить высыпание экземы, уменьшить зуд и снизить риск заражения. Яблочный уксус может успокоить, уменьшить воспаление и предотвратить инфекцию, вызванную экземой, так как он показал «множественный противомикробный потенциал с клиническими терапевтическими последствиями».

Если вы никогда не испытывали симптомы экземы прежде, достаточно сказать, что многие люди, которые страдают от этой болезни кожи, описывают хронические приступы почти невыносимого зуда, трещин, воспаления сыпи - иногда с грубыми, «водянистыми» волдырями – настолько серьезных, что они могут осложнить концентрацию и сон.

Натуральные лекарства от экземы

Может ли яблочный уксус реально повлиять на симптомы экземы?

Как кокосовое масло может помочь при экземе?

Лекарства от экземы и возможные побочные эффекты

Контактный дерматит: что это такое и каковы его причины

Дополнительные замечания и предосторожности по облегчению симптомов экземы

Продолжительность «вспышки» может быть преходящей, но в худшем случае она может быть достаточно заметна, чтобы вызывать отвращение и стыд. Области кожи, которые затрагиваются, а также тяжесть вспышки варьируются от человека к человеку, и различаются в зависимости от возраста.

У детей она, как правило, проявляется на щеках, с наружной стороны рук и ног, но иногда на животе, спине и груди. Но у всех по-разному. У детей постарше и взрослых редко поражаются лица, однако задние части коленей, локтей и части шеи часто являются проблемными местами, как и ладони и подошвы ног.

Иногда экзема может проходить у детей с возрастом, а в других случаях симптомы остаются в течение взрослой жизни. В 2007 году исследование показало, что экзема и атопический дерматит (он же АД, который является наиболее распространенной формой экземы, но эти термины часто используются как взаимозаменяемые) признаны во всем мире в качестве основных проблем со здоровьем, и затрагивают до одной трети населения, в зависимости от страны.

В США 31,6 миллионам человек был поставлен диагноз экзема, а 17,8 - АД. Стоимость медицинской помощи оценивается в 314 миллионов долларов за 2016 год, в то время как пациенты и сиделки, которым нужно было лечение, говорят что потеряли 128 миллионов долларов заработной платы за тот же год. Согласно статистике

Экзема чаще встречается у женщин, чем у мужчин

Она связана с уменьшением продолжительности жизни в среднем на восемь лет

Около половины пациентов с атопическим дерматитом говорят, что они часто или всегда расстроены своей болезнью, а одна треть говорит, что они часто или всегда злятся или стыдятся своего внешнего вида

Почти 40 процентов сообщили, что им было отказано в возможности получения образования или работы из-за нее

Однако, есть хорошие новости. Кокосовое масло и яблочный уксус (ACV, или ферментированный яблочный сидр) являются природными веществами, которые, по результатам исследований, эффективны в облегчении симптомов экземы.

Кокосовое масло может успокоить сухость, зуд, воспаление кожи, и есть доказательства того, что ACV может излечить экзему путем восстановления баланса кислотности кожи и снижения риска заражения.

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Может ли яблочный уксус реально повлиять на симптомы экземы?

Люди, чья кожа имеет рН баланс менее 7,0 считается кисотными, а все, у кого он выше - щелочными. Здоровая кожа имеет рН меньше 5,0. Почему это важно?

Потому что люди с экземой, как правило, имеют уровень рН выше, чем те, кто ее не имеет, и рН, как показало довольно недавнее исследование, может играть определенную роль в разрушении защитного барьера вашей кожи. Уровни кислотности связаны с микрофлорой кожи и защищают вас от плохих бактерий.

Важно отметить, что мыло, шампуни и использование косметики значительно повышают рН вашей кожи и, следовательно, шансы на развитие аллергической реакции, поэтому мыло часто является триггером экземы.

Но даже водопроводная вода может уменьшить кислотность кожи. Так как это мягкая кислота, ACV может восстановить кожу до естественного уровня рН и, так как он имеет антимикробные свойства, иногда он может быть хорошей альтернативой для мыла.

Исследования, проведенные в 2018 году показывают, (опять же), что ACV может успокоить и уменьшить воспаление и инфекции, вызванные экземой, отметив, что он демонстрирует «множественный антимикробный потенциал с клиническими терапевтическими последствиями» Вот пять идей для лечения экземы от Healthline:

1. ACV в ванне — эффективный способ восстановить естественную кислотность вашей кожи - добавление ACV в ванну. Вода должна быть теплой, а не горячей. Добавьте 2 чашки ACV, полежите в ней 20 минут и умойтесь прохладной водой.

2. ACV тоник для лица — ACV имеет антибактериальные свойства, которые убивают бактерии стафилококка, что может снизить вероятность заражения при эпизоде экземы. Это легко сделать: просто смочите ватный тампон несколькими каплями и нанесите на лицо круговыми движениями. Одно исследование признало:

«Мы пришли к выводу, что ACV может иметь несколько антимикробных эффектов непосредственно на E. coli, золотистый стафилококк и C. Albicans ... В совокупности наши результаты подчеркивают мощные антимикробные свойства и, следовательно, полезное воздействие ACV».

3. ACV увлажняющий крем для лица — По словам Medical News Today вы можете также использовать ACV как самодельный увлажняющий раствор после ванны с яблочным уксусом, чтобы сохранить влагу в коже дольше, в отличии от использования лосьона, который может усугубить проблему. Смешайте 1 столовую ложку ACV с 1/4 чашки кокосового масла.

4. Масло для волос с ACV — противогрибковые свойства являются еще одним преимуществом ACV, который может предотвратить образование грибка или дрожжей, известных как Malassezia, из-за которых появляется перхоть. Смешайте 1/4 чашки ACV с 1 столовой ложкой подсолнечного масла, чтобы восстановить защитный барьер вашей кожи и удерживать влагу.

5. ACV мокрый компресс — Интенсивные вспышки требуют интенсивной терапии. Смешайте 1 стакан теплой воды с 1 столовой ложкой ACV. Замочите широкие полоски марли в растворе и прикладывайте их к пораженным участкам тела, накрывая полиэтиленовой пленкой, чтобы прижимать состав к коже (и держать одежду сухой) на три часа или на ночь. Это добавит влаги коже, убивая вредные бактерии.

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Как кокосовое масло может помочь при экземе?

Естественный увлажнитель, кокосовое также помогает людям с раздраженной кожей. Активный ингредиент, делающий кокосовое масло таким эффективным - лауриновая кислота, здоровая жирная кислота, которая также содержится в грудном молоке, которое, как ученые уже давно выяснили, может предотвратить детскую экзему.

Ряд исследований поддерживают данную информацию:

Исследование 2010 года показало, что кокосовое масло может и успокоить кожу и снизить воспаление при экземе.

В 2013 году клиническое исследование показало, что кокос содержит важные антиоксиданты, которые полезны для лечения болезней кожи.

Рандомизированное двойное слепое исследование в 2014 году обнаружило, что применение кокосового масла первого отжима (VCO) в течение восьми недель может увлажнить кожу детей с этой болезнью.

В том же году, большой обзор отметил, что свойства кокосового масла способны уничтожить вредные вирусы, грибки и бактерии.

В 2018 году, исследование поддержало сделанные ранее выводы о том, что кокосовое масло обладает противовоспалительными свойствами и может защитить вашу кожу.

Независимо от того, наносите ли вы его на тело или готовите с ним пищу, вы можете заметить, что кокосовое масло это твердое вещество при комнатной температуре, которое нужно слегка растопить, чтобы сделать его жидкостью.

Но касания пальцами (или ложкой, а затем пальцами, чтобы держать его в чистоте) достаточно, чтобы расплавить его. В любом случае, если у вас есть экзема, наносить его на кожу полезно по нескольким причинам.

Есть несколько способов. Если наносить его непосредственно на пораженные участки кожи дважды в день или даже чаще, если это необходимо, так же, как любой другой крем или лосьон, это с большой вероятно облегчит симптомы или предотвратит их ухудшение. Используйте его перед сном, чтобы сохранить вашу кожу от сухости утром, и втирайте его в пораженные участки кожи головы.

Лекарства от экземы и возможные побочные эффекты

По словам Medical News Today, лекарства от экземы не существует. Заживление пораженных участков кожи и предотвращение новых вспышек, это, как правило, то, к чему стремятся медицинские работники, разрабатывая план лечения для каждого отдельного случая. В традиционной медицине, это может включать в себя препараты, такие как:

Топические кортикостероидные кремы и мази

Системные кортикостероиды, которые либо вводятся подкожно либо принимаются внутрь

Антибиотики, которые прописываются, если экзема проходит с бактериальной инфекцией кожи

Противовирусные и противогрибковые препараты

Антигистамины, чтобы снизить риск ночных расчесываний

Топические ингибиторы кальциневрина для подавления активности иммунной системы и уменьшения воспаления

Барьерные восстановители увлажнения, чтобы уменьшить потерю воды и помочь восстановить кожу

Фототерапия, которая включает в себя воздействие ультрафиолетовых волн А и/или В

Как и многие другие лекарства, препараты, прописанные от экземы могут сделать проблему хуже, а не лучше. WebMD упоминает возможное истончение кожи и растяжки; онемение, покраснение и / или покалывание; большие фиолетовые или коричневые пятна на коже; потеря волос; высокий уровень сахара в крови; чрезмерное оволосение и в худших случаях:

Нарушение функционирования гипоталамуса и гипофиза

Центральная серозная хориоретинопатия, накопление жидкости и потеря зрения

Снижение функции надпочечников

Снижение пигментации кожи

Повышенное давление в глазах

Растяжки

Язвы на коже

Катаракта

Контактный дерматит: что это такое и каковы его причины

Определение триггеров, которые вызывают периоды симптоматики экземы определенно имеет большое значение для избегания. Зачастую можно управлять заболеванием и даже предотвратить его худшие проявления. Согласно PubMed Health широкий спектр экологических факторов может повлиять на это, в том числе:

Стресс

Продукты питания

Жара и холод

Воздействие химикатов

Аллергены

Терминология часто описывает симптомы как хроническое воспалительное заболевание кожи; атопический дерматит, как уже упоминалось, является его наиболее распространенной формой. Причина не была определена, но проявление возможно при сочетании определенных факторов. Наследственность является одним из них, заболевание может передаться от одного или обоих родителей.

Контактный дерматит, как объясняет Национальная ассоциация экземы, происходит, когда ваша кожа вступает в контакт с веществом в окружающей среде, которое вызывает аллергическую реакцию, в результате чего кожа зудит и становится красной. Есть три типа контактного дерматита, начиная с наиболее распространенного:

Раздражающий контактный дерматит — Если ваша кожа вступает в контакт с теплом, раздражающим химическим веществом или просто слишком сильно натирается, ваш кожный барьер может нарушиться и возникнет воспаление. Если ваша кожа уже повреждена, например из-за небольшого пореза, раздражителю проще проникнуть.

— Если ваша кожа вступает в контакт с теплом, раздражающим химическим веществом или просто слишком сильно натирается, ваш кожный барьер может нарушиться и возникнет воспаление. Если ваша кожа уже повреждена, например из-за небольшого пореза, раздражителю проще проникнуть. Аллергический контактный дерматит — Вы можете вступить в контакт с новым аллергеном без немедленного проявления реакции. Реакция кожи может произойти через 48 или 96 часов, так как этот тип дерматита «узнает», что в конечном итоге вызовет реакцию после нескольких точек контакта. Процесс известен как сенсибилизация.

— Вы можете вступить в контакт с новым аллергеном без немедленного проявления реакции. Реакция кожи может произойти через 48 или 96 часов, так как этот тип дерматита «узнает», что в конечном итоге вызовет реакцию после нескольких точек контакта. Процесс известен как сенсибилизация. Контактная крапивница вызывает отек и покраснение почти сразу, но обычно длится недолго. Тем не менее, редко могут произойти серьезные анафилактические реакции, которые вызвают отек горла у некоторых людей, стеснение в груди и другие симптомы. При возникновении такой реакции, обратитесь за помощью немедленно.

Дополнительные замечания и предосторожности по облегчению симптомов экземы

Стоит принять к сведению, что некоторые люди особенно чувствительны к яблочному уксусу. Проведите небольшой аллергический тест на коже, чтобы убедиться, что у вас не случится неприятной реакции, особенно это касается пожилых людей и маленьких детей.

Кроме того, некоторым, в том числе детям, следует избегать контакта с кокосовым маслом из-за аллергии на кокосы. Medical News Today отмечает:

«Для того, чтобы проверить свою аллергическую реакцию, попробуйте нанести немного масла на небольшой участок неповрежденной кожи. Важно выбирать высококачественное, органическое масло первого или холодного отжима без химических веществ, так как некоторые из них могут раздражать кожу ...

При нанесении кокосового масла на кожу младенца или малыша ни в коем случае не касайтесь области вокруг глаз.»

Другие способы, которые стоит испробовать, чтобы успокоить раздражение кожи, вызванное вспышками экземы, не говоря уже о предотвращении и их полной ликвидации, включают увеличение уровня витамина D, потребление омега-3 жиров (из рациона или с помощью добавок) и ферментированных продуктов или пробиотиков на регулярной основе. Каждый из этих методов также будет иметь множество преимуществ за пределами влияния на экзему.опубликовано econet

Д-р Джозеф Меркола

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