Правда о кортизоле: Как поддержать главный гормон в организме

Уровень вырабатываемых в нашем организме гормонов зависит не только от органического и функционального здоровья желез, которые и вырабатывают эти гормоны, но и от ряда других факторов. Поговорим о том, что может повлиять на синтез того, или иного гормона. Начать предлагаю с самого мощного гормона - кортизола.

Само слово гормон имеет греческие корни (hormao) и означает «возбуждаю». Именно благодаря своему действию, гормоны и получили свое название. Все гормоны делятся на две основные группы: стероидные и нестероидные.

Про важную роль кортизола в организме человека

Стероидные гормоны являются производными холестерина (поэтому не надо с ним бороться бездумно). К этим гормонам относятся такие известные вещества, как: тестостерон, эстрадиол, прогестерон, дигидротестостерон и кортизол.

Нестероидные гормоны имеют другую химическую природу - они могут быть произведены из аминокислот (мелатонин, адреналин или норадреналин, то есть из аминокислоты с незначительным изменением молекулы), пептидов (окситоцин, меланоцитстимулирующий гормон, антидиуретический гормон- из нескольких остатков аминокислот), полипептидов (партгормон, инсулин, гормон роста и пролактин из множества аминокислотных остатков) или гликопротеинов (ЛГ, ФСГ, ХГЧ из соединений белков и углеводов).

Итак, начнем с одного из самых могущественных гормонов в нашем организме, с кортизола. Его еще называют гормоном стресса.

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Кортизол —глюкокортикоидный гормон стероидной природы. Он синтезируется корой надпочечников и в сутки производится в количестве от 15 до 30 мг. Скорость синтеза и количество зависят от стимулирующих факторов, таких как: стресс, травмы, инфекции, гипогликемия (снижения глюкозы в крови), гипотония (снижение артериального давления). Стимулирующие факторы повышают синтез кортикотропинрелизинг гормона в гипоталамусе (это такой колл-центр в голове), тот передает сигнал в гипофиз (диспетчерскую - это тоже в голове, только чуть ниже, в проекции переносицы) и там вырабатывается гормон АКТГ (адренокортикотропный гормон), который действуя на надпочечники, заставляет вырабатываться кортизол.

Кортизол настолько важен, что без этого гормона мы не могли бы прожить и несколько часов. А вот, например, без тестостерона (когда отсутствуют гонады, или они на своем месте, но эндокринная ткань утратила способность вырабатывать гормоны) мы можем жить десятилетиями (небольшое количество его вырабатывается в надпочечниках). Некачественно, но мы продолжаем жить.

Кортизол наш главный адаптоген, то есть то вещество, которое способствует лучшей адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды.

Если не пускаться в длинные размышления о функциях кортизола, то их можно свести к трем основным:

1. Контроль уровня глюкозы в крови и его поддержание на безопасном, достаточном уровне, в постоянном режиме. Для того, чтобы запасы глюкозы не заканчивались, Кортизол контролирует и стимулирует процесс образования глюкозы в печени (глюконеогенез). Иначе говоря, он обеспечивает организм энергией.

2. Контроль уровня артериального давления. Так сказать, «физическая» возможность существования организма, удержание жидкости в «системе» и протекание этой жидкости в системах «труб». Естественно, что этот процесс многокомпонентный и регулируется большим количеством веществ и систем.

3. Кортизол основной наш защитник от разного рода инфекций.

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Соответственно, такое важное вещество всегда должно быть в достаточном количестве в организме. Во всяком случае, если человек здоров. В норме, его концентрация существенно меняется в зависимости от времени суток.

Утром кортизола больше всего, и мы просыпаемся выспавшимися, полными сил и бодрости. К вечеру его концентрация стремится к минимуму, для того, чтобы освободить место другому гормону - мелатонину.

Если мы преодолели себя и продолжили бодрствовать тогда, когда хотелось спать, то уровень кортизола вновь повышается, сон проходит и мы продолжаем нашу деятельность дальше.

Если процесс активной жизнедеятельности по ночам становится привычкой, то постепенно навязанный организму ритм воспринимается «нормой», организм подстраивается под этот режим, но это не значит, что все проходит без последствий. Для организма эту ситуация стрессовая и она будет медленно, но верно истощать надпочечники, постоянно подстегивая синтез кортизола.

С учетом того, что все мы живем в не физиологичных условиях, не только нарушая циркадные ритмы, но и употребляя избыточное количество простых углеводов, алкоголя, различного рода стимуляторов, живем в условиях постоянного шума (один из негативных факторов урбанизации) и т.д., все это рано или поздно приведет к истощению, так называемому состоянию Adrenal fatique или «усталости надпочечников».

Какие еще проявления у повышенного синтеза кортизола:

1. Кортизол обладает двуликой функцией - катаболической в отношении мышечной ткани, то есть он ее разрушает и анаболической функцией в отношении жировой ткани и прежде всего висцеральной ее части. То есть, мышечной ткани становится мало, также, как и жировой на нижних и верхних конечностях, а вот живот становится большим. Жир откладывается и внутри брюшной полости (в том числе он избыточно накапливается в печени - гепатоз, и в поджелудочной железе-липоматоз) и в подкожно-жировой клетчатке. Эти проявления случаются при очень больших концентрациях кортизола. Мы же говорим о субклинических, относительных изменениях. Иначе говоря, абсолютные значения могут быть еще в референсных пределах, то есть в пределах, которые обозначены, как норма. Но относительно друг друга гормоны изменены: одни ближе к верхней границе, другие ближе к нижней границе нормы. Хотя не исключены и абсолютные изменения.

2. Стимулируя рост абдоминального ожирения, провоцируется развитие системного воспаления жировой ткани и, соответственно сахарного диабета 2 типа, риска сердечно-сосудистых катастроф. Надо отдавать себе отчет в том, что если придерживаться калоража, где потребление калорий не будет превышать физические траты этих калорий, то избыточного запасания калорий в жировой ткани не произойдет. Это не просто, но возможно.

3. Кортизол находится в прямом антагонизме с андрогенами, то есть чем выше уровень кортизола, тем меньше тестостерона. Вы наверняка замечали, когда человек в хроническом стрессе, ему не до секса, и не до физических упражнений. Он задумчив, малоактивен и склонен к депрессии.

4. Хронический стресс выраженно ослабляет иммунную систему, и человек в большей степени подвержен инфекционным заболеваниям.

5. Повышенный уровень кортизола снижает минеральную плотность костной ткани, способствуя переломам, в том числе и потому, что препятствует анаболическому действию андрогенов и уменьшает органический матрикс костной ткани.

6. При повышенном уровне кортизола может изменяться работа кишечника, начиная от снижения всасывающей функции, нарушения микробиоты и до изменения моторики кишечника (склонность то к диарее, то к запорам).

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Что может благотворно повлиять на повышенный уровень кортизола?

1. Исключение провоцирующих факторов - соблюдение режима дня, сон в правильных условиях, а это тишина, темнота, свежесть, нормальная влажность и прохлада.

2. Регулярная физическая активность, которая сбалансирует уровень кортизола и андрогенов, выработает тот самый фактор тренированности и направит IL-6 в русло положительного влияния в организме (Шварц В.Я. «Воспаление жировой ткани» Морфологические и функциональные проявления. Проблемы эндокринологии, 2009, №4. Шварц В.Я. «Жировая ткань, как эндокринный орган». Проблемы эндокринологии, 2009, № 1.).

3. Достаточное употребление белка в каждый прием пищи. Не надо злоупотреблять количеством, больше определенного количества не усваивается. Это количество около 30 гр за один прием пищи. Для примера, из одного среднего яйца может усвоиться около 6 гр. белка. Употребление углеводов, с акцентом на сложные и уменьшение простых углеводов. Ни в коем случае не пытайтесь исключить углеводы полностью. Тогда в топку пойдут, в первую очередь белки. А этот компонент нашего питания - бесценен.

4. Пейте достаточное количество воды. Не существует ни одного человека, кому не нужна была бы вода. Чистая вода, которую не могут заменить ни соки, ни супы, ни чай или кофе. Не менее 2-х литров воды. Если у вас есть патологии, посоветуйтесь с вашим врачом о необходимом количестве жидкости, именно для вас.

5. Регулярное употребление адаптогенов, например, Ашваганды (Withania Somnifera root extract), поливитаминов и многое другое. Немного ссылок по поводу ашваганды и ее разностороннего положительного влияния, в том числе и на адаптацию. Все приведенные для примера ссылки это работы на животных, что не умаляет достоинств этого вещества и 5000 лет опыта в «традиционной» медицине Китая и Индии.

6. И конечно же, положительные эмоции, которые являются отличной профилактикой истощения надпочечников.

Для примера, возможно всем будет интересно. Можно родится с относительной недостаточностью кортизола.

Такие детки очень часто болеют всевозможными простудными заболеваниями - ангинами, гайморитами, синуситами, пневмониями.

Эти дети часто жалуются на болевые ощущения в животе.

Они избирательны в пище.

Чаще всего они не любят жирную пищу и тяжело справляются с острой, жареной и т.п.

Они «худощавые», с узкими лицами.

У них есть психологические особенности - они целеустремленные, как правило, очень ответственные, эмоциональные и часто избыточно, ввиду того, что в балансе глюкокордикоиды - катехоламины, последние доминируют.

Поэтому эти люди, при всей своей внутренней доброте и отзывчивости, очень быстро реагируют эмоционально и часто избыточно, вплоть до агрессии, о которой затем сожалеют.

Прирожденные лидеры.

С возрастом они, как правило, занимают «центральные» позиции в компаниях, любят внимание, в разговоре используют обличительную риторику с колкими словами, зачастую очень аргументированы в дискуссии, умеют находить слабые места у собеседников, категоричны. Их часто называют борцами за справедливость. Прочитав воспоминания о товарище Че, складывается впечатление, что он тоже обладал не самыми производительными, в отношении кортизола, надпочечниками.

Будьте здоровы и используйте особенности вашего организма на благо!опубликовано econet

Автор Зухра Павлова

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