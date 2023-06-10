Позвоночник и головная боль: Упражнения при патологии шейного отдела

Головная боль – одна из наиболее частых жалоб, с которой обращаются больные к врачу любой специальности. Согласно статистическим данным, частота обращений к врачу при головной боли колеблется от 50 до 200 на 1 000 населения.

Проблема головной боли является мультидисциплинарной медицинской проблемой, ибо эта боль может быть не только симптомом патологических процессов, локализующихся в области головы (которые также имеют различную природу – сосудистую, опухолевую, воспалительную и т д.), но и ведущим проявлением многих других заболеваний.

Лечебные упражнения от головной боли

Головная боль в результате патологии шейного отдела позвоночника встречается в 50-60% случаев. Преобладание головной боли шейного происхождения многие авторы связывают с процессами урбанизации и технократизации.

Головная боль шейного происхождения

Причина головной боли шейного происхождения

Лечебные упражнения при головной боли

Преобладание головной боли шейного происхождения у городского населения связано с более выраженными статико-динамическими и эмоциональными нагрузками, избыточным весом по сравнению с таковыми у жителей сельской местности.

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Первые симптомы такой головной боли могут возникать при минимальных биомеханических нарушениях в результате раздражения симпатического позвоночного нерва. Раздражение позвоночного нерва часто приводит к возникновению резкой боли в одной половине головы, иногда с тошнотой, рвотой.

Очень часто шейная головная боль возникает в результате нарушения венозного оттока из полости черепа из-за сдавления вен в позвоночном канале. Мозг разбухает, увеличивается в объеме, прижимает к черепу твердую мозговую оболочку, где находится огромное количество болевых нервных окончаний. Возникает диффузная головная боль часто нестерпимого характера, с тошнотой, иногда рвотой.

От первого нервного корешка отходит затылочный нерв, иннервирующий с каждой стороны половину волосистой части головы. При биомеханических нарушениях в сочленении черепа с I шейным позвонком часто возникает выраженная боль в месте выхода затылочного нерва с иррадиацией по одной половине головы (головная боль напряжения).

Экспериментальными исследованиями установлено, что нервные волокна от спинального узла второго шейного позвонка идут непосредственно к стволу головного мозга. Это объясняет возникновение сердечнососудистых и дыхательных расстройств на фоне пика головной боли!

Эффективность выполнения лечебных поз-движений на расслабление мышц в лечении заболеваний, причиной которых являются функциональные биомеханические нарушения в позвоночнике (в том числе шейная головная боль), в настоящее время не вызывает сомнения.

Лечебная поза-движение для снятия головной боли №1

Лечебное движение для снятия головной боли выполняют в положении сидя с выпрямленным туловищем и наклоненной вперед под действием своей силы тяжести головой.

В таком положении держать наклоненную вперед голову в течение 20 секунд, затем перерыв 20-30 секунд.

Лечебное движение повторить 15-16 раз (рис. 1).

Рис. 1. Лечебная поза-движение для снятия головной боли.

Лечебная поза-движение для снятия головной боли №2

Лечебное движение для снятия головной боли выполняют в положении сидя или стоя.

Фиксировать большими пальцами кистей поднятых вверх рук верхние скуловые дуги, а остальными пальцами свой затылок.

На фазе «вдох» в течение 9-11 секунд против сопротивления своих пальцев пытаться разогнуть голову назад, взгляд вверх.

На фазе «выдох» в течение 6-8 секунд расслабление мышц, взгляд вниз, – за это время нужно максимально нагнуть голову вниз, растягивая заднюю группу мышц шеи (при этом мышцы не напрягать).

Лечебное движение повторить 3-6 раз, (рис. 2).

Рис. 2. Лечебная поза-движение для снятия головной боли

Лечебная поза-движение при головной боли, начинающейся с шейного отдела позвоночника

Лечебное движение для снятия головной боли, начинающейся с шейного отдела позвоночника, выполнять в положении сидя.

Одной рукой обхватить свою голову с больной стороны (сверху), развернуть ее в здоровую сторону и свободной рукой фиксировать щеку на стороне наклона головы (снизу).

На фазе «вдох» в течение 9-11 секунд напрягать мышцы шеи на стороне наклона против сопротивления нижней ладони (давить подбородком на нижнюю лавдонь), взгляд вниз.

На фазе «выдох» в течение 6-8 секунд расслабление мышц, взгляд вверх, – за это короткое время свободным естественным движением руки, обхватывающей голову сверху, увеличить амплитуду разворота головы в больную сторону (при этом мышцы шеи не напрягать).

Лечебное движение повторить 3-6 раз, каждый раз на фазе «выдох» чуть увеличивая амплитуду разворота головы в больную сторону (рис. 3).

Рис. 3. Лечебная поза-движение при головной боли, начинающейся с шейного отдела позвоночника

Лечебная поза-движение при головной боли, начинающейся с затылка

Положение верхней руки такое же, как и в предыдущем упражнении.

Голову не обязательно максимально наклонять вниз и поворачивать в сторону.

Средним пальцем руки, обхватывающей голову, найти болевую точку рядом с позвоночником между черепом и I позвонком и давить на нее в течение 1,5-2 минут.

Повторить 3-6 раз до полного исчезновения боли (рис. 4).

Рис. 4. Лечебная поза-движение при головной боли, начинающейся с затылка

Снятие головной боли ритмичными круговыми движениями больших пальцев

Большими пальцами обеих кистей найти болевые точки сзади между черепом и I позвонком.

При головной боли проводить ритмичные круговые движения большими пальцами по часовой стрелке по 15 раз.

Далее в течение 1,5-2 минут давить на болевые точки большими пальцами.

Рис. 5. Снятие головной боли последовательным давлением на точки акупунктуры. 1-й этап.

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Снятие головной боли последовательным давлением на точки акупунктуры

1-й этап. Скрещивая руки, средними и безымянными пальцами обеих кистей круговыми движениями против часовой стрелки массировать точки акупунктуры, расположенные на окончании складок локтей с наружной и внутренней сторон, одновременно приподнимая и опуская руки (рис. 5). Массаж повторить 15 раз.

Массаж осуществляют с изрядной силой в течение 1 минуты с перерывом 1 минута.

Рис. 6. Снятие головной боли последовательным давлением на точки акупунктуры. 2-й этап.

2-й этап. Далее большим или указательным пальцем проводить давление на центральную точку основания носа в течение 1,5-2 минут (рис. 99), затем на точку на середине пересечения линии большого и указательного пальцев кисти в течение 1,5-2 минут (рис. 7).

Рис. 7. Снятие головной боли последовательным давлением на точки акупунктуры. 2-й этап.

3-й этап. Завершить лечение необходимо давлением в течение 1,5-2 минут на точку впадины внутреннего свода стопы, образующейся при сгибании пальцев вниз (рис. 8).опубликовано econet

Рис. 8. Снятие головной боли последовательным давлением на точки акупунктуры. 3-й этап.

Анатолий Ситель "Соло для позвоночника"

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