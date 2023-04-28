ПОЗВОНОЧНИК: 2 супер простых упражнения с мощным оздоровительным эффектом

Эти упражнения дают мощный оздоровительный эффект при болях в спине, а также при вялости сердечной деятельности, стимулируют кровообращение мозга.

Это специальное упражнение для позвоночника, позволяющее выправить осанку, поставить на место позвонки и освободить зажатые кровеносные сосуды, усилив и исправив таким образом обращение крови по сосудам. Упражнение стимулирует кровообращение мозга. Исходное положение: лечь на спину лицом вверх на твердую ровную постель или на пол.

Упражнение «Листок»

Тело расслабить и представить себе, что оно внутри совершенно пустое, а от того легкое, невесомое.

Затем нужно согнуть ноги в коленях, не отрывая пятки от той поверхности, на которой вы лежите. Для этого медленно подтягивайте пятки к ягодицам, как можно ближе.

Затем, не отрывая позвоночник от поверхности, на которой лежите, медленно поднимайте голову вперед и одновременно тянитесь ладонями к коленям.

Дотянувшись ладонями до согнутых коленей и подняв голову при горизонтальном положении позвоночника, оставайтесь в этой позе столько времени, сколько сможете. Представьте, что через макушку в ваше тело вливается поток энергии — целительной Энергии Жизни.

Затем медленно вернитесь в исходное положение и расслабьтесь.

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Выполнять упражнение каждое утро и каждый вечер в течение 1–2 минут.

Упражнение «Ветка ивы»

Упражнение дает мощный оздоровительный эффект при болях в спине, а также при вялости сердечной деятельности.

Исходное положение: встать прямо, ноги поставить как можно шире, стопы — параллельно друг другу; сосредоточиться на своем теле, представить себе, что оно стало легким, невесомым, словно пустым.

Обхватите ладонями область почек, соединив пальцы на крестце.

Начинайте медленно прогибаться назад. Сгибайте позвоночник не спеша, медленно и осторожно запрокидывая голову назад.

Когда позвоночник прогнется до предела, свободно уроните руки назад. Теперь тело начинает легко покачиваться, подобно зеленой ветке ивы, склоненной над рекой.

Когда появится легкая усталость, снова обхватите область почек и распрямите позвоночник до вертикального положения.

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Выполнять упражнение каждый день.опубликовано econet

Кацудзо Ниши

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