Поза льва: Незаменимое упражнение для здоровья

Эта практика обеспечивает эффективный массаж и стимуляцию всех органов горла, и в значительной мере - миндалин. Какова функция миндалин? Последние можно назвать защитниками нашего горла, они имеют большое значение в сохранении здоровья тела. Как выполнять позу льва: предлагаем пошаговую инструкцию.
Эта практика (упражнение) обеспечивает эффективный массаж и стимуляцию всех органов горла, и в значительной мере - миндалин. Какова функция миндалин? Для чего они нужны? Последние можно назвать защитниками нашего горла, они имеют большое значение в сохранении здоровья тела. Как выполнять позу льва: предлагаем пошаговую инструкцию.
Если широко открыть рот и посмотреться в зеркало, то можно заметить два губчатых нароста в задней области полости рта по обеим сторонам перед глоткой. Это и есть миндалины.
Аналогичные наросты имеются и в задней области носа (это аденоиды), на задней стороне языка, на стенках горла. Все это - элементы лимфатической системы, их называют лимфоузлами.
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Важной функцией лимфатической системы является выведение токсичных соединений из тела человека. Трудно переоценить значение указанной системы, так как накопление токсичных веществ провоцирует активность микробов и развитие различных болезней. Лимфатическая система улавливают яды и бактерии, поглощает их и локализует в лимфоузлах (и миндалинах – тоже), а в финале удаляет из организма. Вредоносные бактерии нейтрализуют антитела, которые продуцируются в лимфоузлах.
Но бывает, что число токсичных веществ в системе доходит до такого высокого уровня, что лимфоузлы «перегружаются». В этом случае непосредственно в лимфатических узлах прогрессирует инфекция. Если говорить о миндалинах, данный факт приводит к воспалению под названием тонзиллит.
Ранее доктора поголовно удаляли миндалины в случае воспаления. Но сегодня подобный подход утратил популярность. Он не ликвидирует саму проблему, ведь реальная причина воспаления миндалин - накопление токсичных соединений в кровотоке. А в будущем удаление миндалин принесет больше проблем, так как указанные органы важны в защите организма от заболеваний.
Поза льва позитивно влияет на миндалины. Она активирует приток крови к эти органам и помогает вымывать скопившиеся токсичные вещества. Это действительно сильное средство для профилактики и даже терапии тонзиллитов.
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Описанные действия считаются одним циклом. Можно осуществить столько циклов, сколько вы можете в данный момент времени.
В процессе практики важно сосредоточиться на упомянутой уже точке в середине бровей или точке на потолке. Помимо этого, при вдохе важно контролировать давление языка на нёбо и ваше дыхание: при выдохе – звук и вибрацию, рождающуюся в области горла.
Если цель - общее укрепление здоровья, необходимо практиковать позу льва до 3 мин. каждый день. Если имеются определенные недуги – имеет смысл наращивать число циклов.
Для выполнения оптимальных функций миндалинам требуется достаточное кровоснабжение. Кровь может застаиваться в указанной области, тем более, если лимфатическая система перегружена токсичными веществами и при тонзиллите. Поза льва помогает массировать горло и «вытягивать» застоявшуюся кровь, которая уходит в почки, чтобы очиститься. После практики позы льва мускулы и кровеносные сосуды в области горла расслабляются. В итоге здесь будет циркулировать свежая, богатая кислородом (О) кровь, что омолаживает миндалины, укрепляет общее здоровье.
В зоне горла расположены и прочие важные органы: щитовидка, глотка, гортань, слюнные железы, голосовой аппарат. Они также получают эффективный массаж в результате выполнения позы льва.
Нервы, которые соединяют наше тело и головной мозг, идут через область горла. Это своеобразная «магистраль жизни». Помимо прочего, в зоне горла располагаются нервные узлы, управляющие органами горла. Поза льва растягивает указанные нервы и выводит застоявшуюся кровь, давая приток обновленной крови. Этот процесс, плюс стимуляция нервов, улучшает нервную проводимость «тело-мозг», что улучшает результативность функций самых разных желез и органов.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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