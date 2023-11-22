Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков

Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков

Источник: Econet 22 ноября 2023 6996
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Для каждого человека, который заботится о собственном здоровье, важно научиться распознавать первичные признаки повышенного уровня сахара в крови. Определить их легко, а своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем.

Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков

Когда в организме не вырабатывается и не используется должное количество инсулина, происходит развитие гипергликемии. Инсулин является важным гормоном, способствующим проникновению в клетки глюкозы, которая является для них основным источником энергии. При недостатке инсулина глюкоза не проникает в кровоток, а это приводит к повреждению кровеносных сосудов и нарушению работы внутренних органов.

Чем опасен повышенный сахар и почему повышается его уровень 

Этому способствует:

  • малоподвижный образ жизни;
  • переутомление;
  • обезвоживание организма;
  • переедание;
  • частые простудные заболевания;
  • частое употребление стероидов.

Симптоматика

На наличие высокого уровня сахара указывают несколько симптомов. Причем это вовсе не означает, что человек болеет сахарным диабетом. Основными симптомами являются:

  • частое мочеиспускание, преимущественно в ночное время;
  • нарушение зрения;
  • ощущение сухости во рту и постоянная жажда;
  • зуд и сухость кожных покровов;
  • избыточный вес (особенно в области талии);
  • рассеянное внимание;
  • медленное заживление ран;
  • рецидивы различных заболеваний;
  • нарушение процесса пищеварения;
  • нарушение работы нервной системы;
  • дисфункция эрекции у мужчин.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков

Что необходимо для снижения уровня сахара?

В первую очередь следует пересмотреть питание. Из рациона нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом (выше 69), то есть углеводосодержащие. К таким продуктам относятся:

  • белый хлеб;
  • сладкие пончики;
  • запеченный картофель;
  • кукурузные хлопья;
  • попкорн.

С осторожностью необходимо употреблять продукты, имеющие средний гликемический индекс (от 55 до 69):

  • коричневый и белый рис;
  • овсяные хлопья;
  • мед.

Рацион лучше обогатить продуктами, имеющими низкий гликемический индекс:

  • домашние яйца;
  • йогурт;
  • капуста брокколи;
  • хуммус;
  • орехи;
  • яблоки;
  • вишни и черешни;
  • зеленый виноград;
  • зеленый горошек;
  • спагетти;
  • сосиски из индейки;
  • лук и морковь;
  • апельсин, грейпфрут, банан;
  • томатный и ананасовый сок.

При первых признаках гипергликемии необходимо пересмотреть питание. Употребляя полезные продукты, вам удастся избежать серьезных проблем со здоровьем.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

гипергликемия повышенный уровень сахара в крови питание симптомы

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Умейте встать на позицию другого человека и понять, что нужно ему, а не вам. С тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир. Дейл Карнеги
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.