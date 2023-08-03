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Повышенный гомоцистеин - причина головных болей

Автор: Econet 03 августа 2023 6026
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Распространено мнение, что головные боли возникают в основном из-за переутомления, стрессов, проблем с артериальным давлением. Но есть и другая причина. В организме синтезируется аминокислота гомоцистеин. Если по ряду причин происходит повышение уровня гомоцистеина, развивается гипергомоцистеинемия.

Повышенный гомоцистеин - причина головных болей

Может ли мигрень у молодого человека быть от дефицитов определенных веществ или причину следует искать в сфере неврологии? На фоне высокого уровня гомоцистеина головные боли - довольно частое явление.

Головные боли при повышенном уровне гомоцистеина

Отличительная особенность головных болей при повышенном гомоцистеине – они изнурительные и повторяющиеся, как при мигрени, но без симптоматики мигрени. Человек может не понимать или не чувствовать, что в голове присутствует напряжённость, но его поведение меняется – появляется раздражительность.

Гипергомоцистеинемия – повышение гомоцистеина – связана со сбоями метаболизма

Обычно это дисфункция почек. Повышает гомоцистеин и высокая мышечная масса, это значит, что в группе риска – спортсменки и танцовщицы. 

Другие факторы развития гипергомоцистеинемии

  • прием оральных контрацептивов, 
  • курение, 
  • злоупотребление кофе и спиртными напитками, 
  • сидячий образ жизни, 
  • аутоиммунные проблемы.

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Повышенный гомоцистеин - причина головных болей

Негативное действие повышенного гомоцистеина

Гомоцистеин - это аминокислота, продукт превращения метионина. Кофакторы метаболизма метионина – витамины (фолиевая к-та (В9), пиридоксин (В6), цианкобаламин (В12) и рибофлавин (В1)). Поэтому причиной гипергомоцистеинемии может быть нехватка в пище витаминов комплекса B.

Гомоцистеин оказывает токсичное влияние на клетку.

Избыточный гомоцистеин в организме накапливается в крови, главное место его повреждающего действия является внутренняя сторона сосудов. Это повышает вероятность тромбозов.

Повышенный гомоцистеин вызывает оксидативный стресс, усиливает агрегацию тромбоцитов. Поэтому гипергомоцистеинемия дает негативный эффект на регуляцию тонуса сосудов, липидный обмен и способствует развитию сосудистых болезней.

Для разных причин заболевания подбирается разная терапия. Нет единого алгоритма мероприятий, который понизил бы уровень гомоцистеина в крови, и причину установить невероятно важно.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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