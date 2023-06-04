Повышенное давление: Признаки того, что вам не хватает магния

Сегодня каждый третий страдает гипертонией или повышенным артериальным давлением. Это распространенное и серьезное состояние здоровья, ведь если ее не лечить, артериальная гипертензия может привести к болезни сердца и увеличить риск возникновения инсульта. Это особенно опасно, потому что зачастую при инсульте не возникает предупреждающих признаков или симптомов.

Как правило, о предгипертонии говорят, если артериальное давление находится между 120/80 и 140/80, а все, что выше 140/80, как правило, считается гипертонией. Первая цифра – это систолическое давление, которое обычно должно быть ниже 120. Вторая цифра – это диастолическое давление, которое обычно должно быть ниже 80. Если цифра систолического или диастолического давления выше обычных 120/80, вам могут поставить диагноз «гипертония» или «предгипертония».

Магний и артериальное давление

Почему магний важен для здорового артериального давления и функции сердца

Признаки того, что вам не хватает магния

Наиболее распространенная причина высокого артериального давления

Как снизить давление естественным путем: четыре совета

К счастью, более 85 процентов людей с гипертонией могут нормализовать давление изменив свой образ жизни, а получение магния в достаточном количестве станет отличным началом.

Почему магний важен для здорового артериального давления и функции сердца

Интересно, что одна из первых моих опубликованных работ (уже 23 года назад) была как раз о применении добавок с кальцием для контроля высокого артериального давления («Добавки с кальцием в лечении гипертонии» Журнал Американской ассоциации остеопатической медицины 85: 104-107, 1985). Так что уже почти три десятилетия я знаю о связи важных минералов, таких как кальций и магний, и стабилизации артериального давления.

Если вы решили принимать добавки с магнием, важно понимать, что кальций – его дополняющий партнер. То есть, нужно принимать оба. Обычно принимается две части элементарного магния на одну часть элементарного кальция. Такое соотношение эффективно для большинства людей.

Это исследование показало значительное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления у людей с гипертонией после приема добавок с магнием в течение всего лишь 12 недель.

Оно является дополнительной поддержкой важной роли, которую этот минерал играет для вашего здоровья. Фактически, магний – это четвертый самый распространенный минерал в организме, отвечающий за функции более 350 ферментов, в том числе:

Создание АТФ (аденозинтрифосфата) - это молекулы энергии вашего тела

Работу сердечной мышцы

Правильное формирование костей и зубов

Расслабление кровеносных сосудов

Поддержка правильной работы кишечника

Регулирование уровня сахара в крови

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Особенно важен магний для сердца – врачи выписывают магний при сердечных заболеваниях с 1930-х гг.

Обзор семи крупных клинических исследований показал, что внутривенное введение магния более чем наполовину снизило риск смерти у пациентов, страдающих от сердечного приступа.

В одном исследовании, ЛИМИТ-2, был разработан протокол приема магния как можно скорее после начала сердечного приступа и до приема других лекарственных средств. Если выполнялись эти критерии, то повреждение сердечной мышцы значительно снижалось и не развивалась ни гипертония, ни аритмия (нарушение сердечного ритма).

Благотворное влияние магния на сердце объясняется тем, что он помогает:

Расслабить кровеносные сосуды

Предотвратить спазм сердечной мышцы и стенок кровеносных сосудов

Противодействовать действию кальция, усиливающему спазм

Растворять тромбы

Радикально уменьшить площадь повреждения и предотвратить аритмию

Действовать как антиоксидант против свободных радикалов, образующихся на месте повреждения

Признаки того, что вам не хватает магния

По оценкам, около 80 процентов населения испытывает дефицит этого важного минерала, считает Кэролин Дин, доктор медицины и автор книги «Чудо магния».

Кроме того, не существует анализа, который бы точно определил уровень магния в тканях. В организме только один процент магния распределяется в крови, из-за чего простой образец магния из анализа крови зачастую весьма неточен.

Вот почему большинство врачей, которые полагаются на уровень магния в анализах крови, а не на признаки и симптомы дефицита магния и не на понимание того, что у 80 процентов населения наблюдается его недостаток, пропускают важный диагноз.

Зная это, следите за некоторыми ранними признаками дефицита магния, например:

Потеря аппетита

Тошнота и рвота

Усталость и слабость

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Результатом продолжающегося дефицита магния могут быть:

Онемение и покалывание

Мышечные сокращения и судороги

Приступы

Изменения личности

Аномальные сердечные ритмы

Спазм коронарных сосудов

Если вы подозреваете у себя недостаток магния, то лучше всего потреблять этот минерал в виде органически связанного магния, который находится в органической зелени и листовых овощах. К другим превосходным продуктам с высоким содержанием магния относятся:

Авокадо

Миндаль

Некоторые бобовые и горох

Наиболее распространенная причина высокого артериального давления

Дефицит магния может способствовать повышенному артериальному давлению, но наиболее распространенная основная причина, как правило, связана с тем, что ваш организм вырабатывает слишком много инсулина. По мере повышения уровня инсулина, возрастает артериальное давление.

В исследовании, опубликованном в 1998 году в журнале «Диабет», сообщается, что почти у двух третей испытуемых резистентных к инсулину, отмечается повышенное артериальное давление.

Эта крайне важная связь между устойчивостью к инсулину и гипертонией является еще одной иллюстрацией широких негативных последствий высокого уровня инсулина, лептина и глюкозы в крови.

Я настоятельно рекомендую вам сдать анализ крови на инсулин натощак, особенно, если вы боретесь с высоким артериальным давлением. В идеале, он должен быть около 2 или 3. Если он составляет 5 или более 10, то у вас есть проблема и вам обязательно нужно снизить уровень инсулина, чтобы уменьшить риск развития высокого артериального давления и других проблем с сердцем и сосудами.

К счастью, есть несколько очень простых способов снизить уровень инсулина. И если ваша гипертония является прямым результатом вышедшего из-под контроля уровня сахара в крови, то нормализация этого уровня приведет в норму и ваши показатели артериального давления.

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Как снизить давление естественным путем: четыре совета

1. Упражнения: регулярная и эффективная программа упражнений, состоящая из аэробных упражнений, высокоинтенсивных интервальных тренировок, упражнений для кора и силовых тренировок, имеет огромное значение для снижения уровня инсулина и артериального давления.

2. Питайтесь в соответствии со своим питательным типом, избегая продуктов, повышающих уровень инсулина: если у вас высокое давление, следует избегать продуктов, повышающих уровень инсулина – это все сладкие продукты и зерновые. К ним относятся даже цельные, органические зерновые, поскольку они быстро расщепляются на сахара.

Итак, избегайте таких продуктов:

Хлеб

Макаронные изделия

Рис

Крупы

Картофель

Отказавшись от этих повышающих уровень инсулина продуктов, уделите основное внимание в своем рационе здоровой пище, соответствующей вашему питательному типу.

Один из продуктов, в частности, который может помочь снизить артериальное давление – это измельченный сырой чеснок. Его нужно совсем чуть-чуть и его совсем нетрудно добавить в свой рацион.

3. Используйте методы управления стрессом. Давление может подняться даже из-за небольшого стресса. Молитва или техника постукивания по меридианам (MTT) прекрасно подойдут для управления своими эмоциями.

4. Оптимизируйте уровень витамина D. В последнее время стало очевидным, что нормализация уровня витамина D может оказать сильное влияние на нормализацию артериального давления.

Как видите, ни в одном из этих советов нет лекарств от давления. Это в ваших же интересах, ведь установлено, что бета-блокаторы - класс препаратов, которые часто назначаются для контроля высокого давления, снижают чувствительность к инсулину, приводя к развитию диабета 2 типа. А это только ухудшает проблему, которую вы пытаетесь решить.

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При этом, хотя я и не рекомендую принимать лекарства, ЖИЗНЕННО ВАЖНО не прекращать прием препаратов от давления, если оно у вас очень высокое! В противном случае, вы подвергаете себя серьезному риску инсульта, а повреждения головного мозга, которое происходит во время инсульта, как правило, постоянные и необратимые.

Когда, с помощью наших советов, вы начнете устранять основные причины повышения артериального давления и показатели начнут снижаться, то вы сможете постепенно отказаться от приема лекарства под наблюдением специалиста по природному оздоровлению.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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