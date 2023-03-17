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Пора отдохнуть! 4 телесных симптома, которые не стоит игнорировать

Источник: yourom.ru 17 марта 2023 6282
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В этой статье вы узнаете несколько признаков, которые говорят, что вашему организму нужен ОТДЫХ и настала пора расслабиться. ✅Берегите себя!

Пора отдохнуть! 4 телесных симптома, которые не стоит игнорировать

Поясница «ноет» из-за недовольства финансовым положением, челюсть не разжимается из-за напряженных переговоров, голова болит при одной мысли о задачах на завтра… Вы наверняка сами можете продолжить этот список. Следующие 4 симптома первыми сообщают о том, что организму пора расслабиться и устроить себе day off: без социальных сетей, слова «должна» и планирования.

Признаки того, что вашему телу нужен отдых

  • Симптом I: боль в нижней части спины
  • Симптом II: боль в челюсти
  • Симптом III: головные боли
  • Симптом IV: боль в шее и плечевом поясе

Симптом I: боль в нижней части спины

Неприятные ощущения внизу спины, в пояснице и копчике возникают из-за сидячего образа жизни. Как мы обычно сидим? Округлившись в пояснице. А стоим? С прогибом. Анатомически было бы логичнее наоборот.

Однако это не единственный источник мучительного дискомфорта. Согласно психосоматике поясница может «ныть» из-за недовольства финансовым положением и взваливания на себя огромной ответственности. А верхняя часть спины может тревожить из-за неравноценного обмена услугами и любовью с окружающими.

Чтобы избавиться от этих не очень веселых симптомов, включите в свой график занятия йогой 2-3 раза в неделю, упражнения на пресс, медитации с болстером под копчиком и эти два полезных действия:

1/ Встаньте вплотную к стене, прижмите к ней плечи и пятки. Подкрутите таз так, чтобы теперь к стене прижалась еще и поясница. Побудьте в этой позиции 15-30 секунд.

Упражнение "Вытяжение". Поставьте стопы на ширине бедер, мыски заверните слегка внутрь, наклонитесь и согните ноги в коленях так, чтобы живот и грудь прижались к бедрам (обеспечиваем прямую спину). Расслабьте мышцы шеи, руки сложите в локтевой замок, потянитесь копчиком в потолок, натянув всю заднюю поверхность тела. И самое главное — перенесите вес тела на пальцы ног, чтобы разгрузить поясницу. В этой асане побудьте 40-120 секунд и медленно поднимитесь, постепенно выпрямляя заднюю поверхность тела от низа спины до шеи.

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Пора отдохнуть! 4 телесных симптома, которые не стоит игнорировать

Симптом II: боль в челюсти

Чаще всего оказывается, что орган, который болит, не является источником проблемы. Однако в синдроме вы наверняка найдете название именно той части тела, которая тревожит вас последние 3-5-10 дней. В случае с челюстью или нижней частью лица причиной дискомфорта может быть синдром Костена.

Во всем мире от этого недуга страдает 65 % людей. Воу! Это офисные сотрудники, журналисты, альпинисты, спортсмены и все те, кто испытывая нервное напряжение, сжимают челюсть. Если вы относитесь к группе таких людей, попробуйте один из способов избавиться от физической «зажатости»:

  • Максимально раскройте свою челюсть и задержите ее в статике на пару минут, а затем закройте. Сначала вам будет дискомфортно, но это лишь показатель того, как давно мышцы скул не вспоминали, что они могут не только сжиматься.

  • Новая привычка! Во время просмотра фильма, печатая официальное письмо или знакомясь с кем-нибудь за соседним столиком в ресторане, вспомните о своей проблеме и возьмите ее под контроль: пусть верхний ряд зубов и нижний перестанут касаться друг друга.

  • Посоветуйтесь с врачом и, если нужно, приобретите необходимые капы для сна. Возможно, проблема во время дневной жизни пришла из ночной.

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Симптом III: головные боли

Эта проблема детей, подростков, взрослых и пожилых как никогда актуальна. Очень часто головные боли возникают из-за напряжения в области шеи и поясницы и/или обезвоживания.

Но на этом ряд причин не заканчивается. Хотя исследователи продолжают изучать вопрос возникновения «тяжести» в голове, многие из них уже выявили корреляцию между головными болями, депрессиями и беспокойствами. К счастью, избавиться от них можно довольно быстро: как с помощью успокаивающих трав (пустырник, валериана, ромашка, мята, мелисса), так и с помощью массажа и регулярных физических упражнений.

P. S. Убедитесь, что в ваших обезболивающих нет кофеина, который может усугубить проблему. И не забывайте о том, что алкоголь, рафинированные продукты и соль также задерживают жидкость.

Пора отдохнуть! 4 телесных симптома, которые не стоит игнорировать

Симптом IV: боль в шее и плечевом поясе

Появились наушники с динамиком и громкая связь, а привычка зажимать телефон между ухом и плечом все еще с нами. С нее может начаться болезненное ощущение в области шеи, а продолжит его тяжелая сумка с ноутбуком, суровый климат и скованность грудной клетки.

Насколько легко вам дается поднятие рук выше уровня плеч? Если это вызвало боль, которую вы до этого не замечали, скорее всего, это связано не только с физическими аспектами, но и со стрессом, что подтверждает Finnish Institute of Occupational Health в Финляндии. Основательно с этим разобраться вам помогут эти несколько упражнений, которые легко повторить даже на рабочем месте:

  • 1/ Сядьте в удобное положение, уберите прогиб в спине, сделайте движение плечами вверх, назад и вниз и потянитесь макушкой к потолку. Ощутите, как увеличивается расстояние между позвонками. На выдохе потянитесь правым ухом к правому плечу, как будто пытаясь достать до него. Почувствуйте вытяжение левой поверхности шеи. Прикройте глаза и зависните здесь на 15-30 секунд. Повторите на левую сторону.

  • 2/ Постарайтесь опустить подбородок и прижать его к груди, если это возможно. Отсюда поверните подбородок к правому плечу, а затем – к левому.  Не поднимая головы! Повторите это упражнение 10 раз.

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  • 3/ Представьте, что перед вами много шоколадных конфет. Из положения с прямой шеей потянитесь подбородком вперед, «зачерпните» им конфеты и прижмите подбородок к груди. Повторите все тоже самое в обратную сторону, возвращаясь в исходное положение. Повторите 10 раз. опубликовано econet

Автор Дарья Белоглазова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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