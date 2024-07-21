Польза окситоцина и способы повышения его уровня

Ситуации, которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, испытывать радость и умиротворение, вызывают выброс гормона любви - окситоцина. Окситоцин оказывает позитивное действие не только на общее здоровье человека, но и на социальные аспекты его жизни. Как повысить его уровень?
Окситоцин работает как химический мессенджер в мозге и других органах. Его называют гормоном любви, так как окситоцин имеет значение в сближении, доверии, сексуальном возбуждении. Вот как можно естественным путем повысить уровень окситоцина.
Он воздействует на иммунную и вегетативную нервную систему. Это включает и влияние на ось «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», которая управляет выбросом целого ряда гормонов.
Окситоцин важен для общего здоровья (адаптация к стрессам, развитие, рост, заживление, размножение). Гормон оказывает противовоспалительный и антиоксидантный эффект, так как оберегает организм от травм, заболеваний и повреждений по причине стресса.
Окситоцин способствует привязанности и верности, обеспечивая гармоничные отношения, позитив и спокойное чувство благополучия.
Гормон повышает способность побеждать стресс.
Окситоцин позволяет женщине сблизиться с сексуальным партнером (потенциальным отцом ребенка) и усиливает схватки в процессе родов. Это поддерживает синтез простагландинов, ускоряющих роды за счет активности сокращений.
Важными функциями окситоцина являются поддержка грудного вскармливания и заботливого поведения по отношению к ребенку у обоих родителей.
Кроме того, окситоцин помогает новоиспеченным мамам и папам сохранять спокойствие в ситуациях рождения малыша и ухода за ним. Показатель окситоцина повышается у родителей в ходе ласковых прикосновений и контакта с младенцами.
Повышенное высвобождение окситоцина связывают с защитой от ранних симптомов старения и улучшенной регенерацией стареющих стволовых клеток (в то числе и клеток мышц).
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