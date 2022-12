Полный гид по ВИТАМИНУ D

Витамин D может играть определенную роль в профилактике и лечении сахарного диабета, заболеваний репродуктивной системы, гипертонии, непереносимости глюкозы, рассеянного склероза.

Витамин D – витамин солнца, витамин, который присутствует в очень немногих продуктах питания и доступен в качестве пищевой добавки. Естественным путем в организме он производится эндогенно, то есть когда ультрафиолетовые лучи от солнечного света касаются кожи и вызывают синтез витамина. Источники витамина D в еде – жирорастворимые и они немногочисленны. Все что нужно знать о его функциях в организме – в обзоре.

Для чего важен витамин D?

Витамин необходим для роста костей и поддержания их качественного состава. Без достаточного количества витамина D кости могут стать тонкими, хрупкими или деформированными. Достаточность витамина D предотвращает рахит у детей и остеомаляцию (размягчение кости) у взрослых. Вместе с кальцием витамин D также помогает защитить пожилых людей от остеопороза.

Рахит — заболевание детей грудного и раннего возраста с расстройством костеобразования и недостаточностью минерализации костей

Витамин D способствует усвоению кальция в кишечнике и поддерживает адекватную концентрацию его в сыворотке, чтобы обеспечить нормальную минерализацию кости и предотвратить гипокальцемическую тетанию (проще говоря, мало кальция в организме=частые в судороги рук и ног, а также спазм гортани).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Витамин D и другие (маленькие, но не менее важные) функции в организме:

управление ростом клеток

нервно-мышечная и иммунная функции

снижение воспаления в организме

коррекция работы некоторых генов, кодирующих белки

Как определяют уровень витамина D в организме

Концентрация показателей сыворотки 25-гидроксивитамина D (или 25 (OH) D) является самым популярным путем исследования. Показатель отражает витамин D, продуцируемый кожным путем и полученный из еды и добавок. Имеет довольно длительный период полувыведения – 15 дней. Уровни сыворотки 25-гидроксивитамина D не показывают количество витамина D, хранящегося в тканях организма. Только как биомаркер воздействия по состоянию на сейчас.

Основываясь на обзоре данных о потребностях в витамине D, комитет Института медицины пришел к выводу, что люди с дефицитом витамина D – все, у кого показатели в сыворотке <30 нмоль / л (<12 нг / мл).

Таблица 1: показатели в анализах* [1]

nmol/L** ng/mL* Статус <30 <12 Показатели связывают с дефицитом витамина D, приводящий к рахиту у младенцев и детей и остеомаляции у взрослых 30 to <50 12 to <20 Считается недостаточным для здоровья костей и поддержания общего состояния здоровья у здоровых людей ≥50 ≥20 Считается адекватным для здоровья костей и поддержания общего состояния здоровья у здоровых людей >125 >50 Прогнозируют потенциально неблагоприятные последствия для таких высоких уровней, в частности> 150 нмоль / л (> 60 нг / мл)

Сколько витамина D нам нужно?

Нормы потребления озвучены и вычислены сразу несколькими уважаемыми источниками. Во-первых, ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения). Во-вторых, Food and Nutrition Board (FNB) в Институте Медицины Национальной Академии США (ранее National Academy of Sciences). Что регулируют эти институты:

средний дневной уровень потребления: рекомендуемый и достаточный для удовлетворения потребностей в питательных веществах почти всех (97% -98%) здоровых людей

дозировку: которая устанавливается доказательно, а когда доказательств недостаточно для разработки рекомендаций по добавкам, устанавливается на предполагаемом достаточном уровне

допустимый верхний уровень потребления: максимальное ежедневное потребление, которое вряд ли вызовет неблагоприятные последствия для здоровья

Рекомендованная дневная норма витамина D [1]

Возраст Мужчины Женщины Беременность Грудное вскармливание 0–12 месяцев* 400 IU

(10 mcg) 400 IU

(10 mcg) 1–13 лет 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) 14–18 лет 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) 19–50 лет 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) 51–70 лет 600 IU

(15 mcg) 600 IU

(15 mcg) >70 лет 800 IU

(20 mcg) 800 IU

(20 mcg)

Источники витамина D в еде

В природе очень немногие продукты содержат витамин D. Мясо жирной рыбы (например, лосось, тунец и скумбрия) и рыбий жир – одни из лучших доступных . Небольшое количество витамина D содержится в говяжьей печени, сыре и яичных желтках. В основном, в составе витамин D3 и его метаболит 25 (OH) D3. Некоторые грибы богаты витамином D2 в умеренных количествах.

Также часто можно встретить молоко, дополнительно обогащенное витамином D и кальцием, а также готовые к употреблению сухие завтраки и мюсли с витамином D.

Таблица 3: cодержание витамина Д в еде

Продукт IUs в указанной дозе* Процент от дневной нормы** Масло печени трески, 1 ст.л. 1,360 340 Рыба-меч, приготовленное мясо, 100 г 566 142 Рыбы семейства лососевых, приготовленное мясо, 100 г 447 112 Тунец, консервированный в воде, без жидкости, 100 г 154 39 Фруктовые соки, обогащенные витамином D, 250 мл (% зависит от производителя, нужно читать упаковки) 137 34 Молоко, обогащенное витамином D, 1 чашка 115-124 29-31 Йогурты, обогащенные витамином D, 200 г 80 20 Обогащенные витамином D масла и маргарины, 1 ст.л. 60 15 Сардины, консервированные в масле, 2 средние сардины без масла 46 12 Говяжья печень, приготовленная, 100 г 42 11 Яйцо, 1 большое (витамин D содержится в желтках) 41 10 Мюсли и сухие злаковые завтраки, обогащенные витамином D (% зависит от производителя, нужно читать упаковки) 40 10 Твердые сыры, 30 г 6 2

* IUs = Международные Единицы

** DV = Дневная норма

Интересные факты про витамин D и солнце

полная облачность уменьшает действие УФ-лучей на 50%

полная тень, в том числе смог, вызванный загрязнением – на 60%

солнцезащитные кремы с SPF 8 и выше блокируют выработку витамина D (хотя на практике люди не используют их, покрывая все тело полностью, то есть витамин D все-таки вырабатывается)

большинство исследователей витамина D предположили, что примерно 5-30 минут воздействия солнца между 10:00 и 15:00 часами по крайней мере два раза в неделю (лицо, руки, ноги или спина без солнцезащитного крема) приводит к достаточному количеству выработки витамина D

умеренное использование коммерческих соляриев с 2% -6% УФ-излучениями также эффективны

несмотря на важность солнца/соляриев в производстве витамина D для организма, их воздействие разумно ограничивать. УФ-излучения – канцероген, который приводит к 80% развития меланомы

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Витамин D в обычной жизни

Американская академия педиатрии (AAP) рекомендует, чтобы дети, получающие исключительно и частично грудное вскармливание, принимали добавки 400 МЕ / день витамина D вскоре после рождения и продолжали принимать их до тех пор, пока их не отлучают от груди. Дети не на грудном вскармливании должны принимать более 1 л смеси, обогащенной витамином D + добавку витамина D до 400 МЕ / сут. AAP также рекомендует подросткам и взрослым ежедневную добавку витамина D в дозировку 600 МЕ (рекомендации выпущены в ноябре 2010 г).

Национальное исследование состояния здоровья и питания (NHANES) за 2005-2006 годы оценило обычное, ежедневное потребление витамина D из еды в ходе обычной жизни. Средний уровень потребления для мужчин только из пищевых продуктов составил от 204 до 288 МЕ / сут в зависимости от образа жизни; для женщин диапазон составил от 144 до 276 МЕ / сут. То есть, в среднем покрыты всего 20-30% от рекомендованной дневной нормы. Остальное – на совести солнца и БАДов.

Витамин D в гинекологии

Как можно объективно оценить, хватает ли витамина D в организме и каковы его функции в гинекологии? На этот вопрос отвечает Наталья Силина, кандидат медицинских наук, лидер направления “акушерство и гинекология Into-Sana”.

Сейчас действительно очень много внимания учёных уделяется витамину Д и его влиянию на человека. Как гинекологу, хотелось бы прежде всего акцентировать внимание на влиянии витамина Д на женский организм. Данные исследований показывают, что низкий уровень витамина D связан с риском нарушением фертильности, развитием эндометриоза и синдрома поликистозных яичников. Исследования показывают более высокие показатели преэклампсии, преждевременных родов, бактериального вагиноза и гестационного диабета у беременных женщин с низким уровнем витамина D.

Недостаточность витамина Д может стать причинной депрессии или синдрома хронической усталости

В журнале Аллергологии и клинической иммунологии ( The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI), было опубликовано исследование о воздействие сигаретного дыма на циркулирующие уровни витамина D3. Было установлено, что лица, которые являются активными курильщиками или подвержены пассивному курению подвергаются более высокому риску развития дефицита витамина D3, что приводит к усугублениею респираторных заболеваний, таких как астм и синуситы.

Как часто нужно проверять уровень витамина Д у взрослых и детей? Какие анализы сдавать?

Рекомендаций касательно вопроса «как часто нужно проверять уровень витамина Д» для здоровых людей нет. Считается, с профилактической целью можно проверять уровень витамина Д в осенне-зимней период, особенно это касается жителей северных стран.

Витамин Д имеет 2 формы: витамин Д2 и витамин Д3, а так же несколько метаболитов. В нашем организме эти формы превращаются в активный метаболит витамина Д, называемый 25-гидроксивитамин-Д, также известный как 25(OH)D.

К какому уровню нужно стремиться? (детям, взрослым, пожилым – если нормы разные)

На данный момент продолжаются дискуссии об уровнях концентрации витамина D в сыворотке крови, как связанных с дефицитом (например, рахит) так и с оптимальными концентрациями, основанными на здоровье костной ткани и общего состояния здоровья человека, географического места проживания и этнической рассы. В результате многочисленных исследований было принято считать, что уровень 25 OH)D ≥50-125 нмоль /л – тот показатель в сыворотке крови, который покрывает потребности 97,5% населения в витамине Д.

О недостаточности витамина Д можно говорить на уровнях показателей 30-50 нмоль/л (12-20 нг/мл)

Будет ли достаточно бывать на улице 15-20 минут и хорошо питаться, чтобы восполнить недостаток?

Важно не просто бывать на улице, а находиться на солнце, так как витамин Д3 синтезируется в коже под воздействием ультравиолетовых солнечных лучей. В летний период:

Людям со светлой кожей , чтобы получить нужную порцию витамина Д, достаточно находиться на солнце в течение 5-10 минут, подставив под cолнечные лучи открытые руки и ноги.

, чтобы получить нужную порцию витамина Д, достаточно находиться на солнце в течение 5-10 минут, подставив под cолнечные лучи открытые руки и ноги. Для людей с более темной кожей, время нахождения на солнце увеличивается до 15-20 минут.

время нахождения на солнце увеличивается до 15-20 минут. А вот смуглым людям необходимо находиться на солнце 30-40 минут.

В осенне-зимний период из-за низкой активности солнца, короткого солнечного дня очень трудно восполнить недостаток витамина Д, даже при условии хорошего рациона питания.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Если витамина Д, всё же, недостаточно, в каких дозировках и формах его лучше принимать?

Обычно применяемая стратегия при дефиците витамина Д заключается в том, чтобы назначить «нагрузочную дозу» витамина D перорально один раз в неделю в течение 2-3 месяцев или 3 раза в неделю в течение 1 месяца. Кроме того, независимо от начальной терапии витамина Д и/или отсутствия изменений в образе жизни и диете, взрослым пациентам назначается ежедневная поддерживающая доза от 800 до 2000 МЕ для предотвращения рецидивирующего дефицита и его профилактики гиповитаминоза витамина. Среднее значение поддерживающей дозы 2000 МЕ /сут соответствует действующим правилам безопасного верхнего предела и значительно ниже безопасных верхних пределов, о которых сообщают другие. Рекомендуется принимать витамин Д в маслянные растворах или в капсулах, содержащих жидкую форму витамина Д.

Каких болезней можно избежать (доказанно и теоретически) с помощью поддержания хорошего уровня витамина Д?

Рахит и остеомаляция – это классические заболевания дефицита витамина D.

У детей дефицит витамина Д вызывает рахит, заболевание, характеризующееся недостаточностью костной ткани для правильной минерализации, что приводит к мягким костям и деформациям скелета.

дефицит витамина Д вызывает рахит, заболевание, характеризующееся недостаточностью костной ткани для правильной минерализации, что приводит к мягким костям и деформациям скелета. У взрослых дефицит витамина Д может приводить к остеомаляции, что приводит к ослаблению костей.

Такие симптомы как боли в костях и мышечной слабости могут указывать на дефецит витамина Д.

Влияние витамина Д на регуляцию иммунной системы также хорошо известны.

Данные исследований показывают, что низкий уровень витамина D связан с риском нарушением фертильности, развитием эндометриоза и синдрома поликистозных яичников

Растущий объем исследований показывает, что витамин D может играть определенную роль в профилактике и лечении сахарного диабета, заболеваний репродуктивной системы, гипертонии, непереносимости глюкозы, рассеянного склероза. Некоторые исследования показывают взаимосвязь между дефецитом витамина Д и развитием некоторых онкологических заболеваними кишечника, молочных желез и простаты. Гиповитаминоз D распространен среди людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.опубликовано econet.ru.

Автор Анастасия Голобородько

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet