Поликистозный синдром яичников: 5 симптомов, которые нужно знать!

При синдроме Штейна-Левенталя (или, иначе, синдроме поликистозных яичников) появляются весьма раздражающие симптомы, которые могут негативно повлиять на самооценку женщины.

Синдром Штейна-Левенталя, более известный как поликистозный синдром яичников, — это результат гормонального дисбаланса в организме женщины. К несчастью, от него страдают очень многие. И проблема усугубляется еще сильнее, если образуются кисты. Вот почему так важно вовремя распознать тревожные симптомы.

5 признаков поликистозного синдрома яичников

Появление прыщей или угревой сыпи (акне)

Волосы на лице и других частях тела

Нерегулярный менструальный цикл

Пигментация на лице

Проблемы с весом

Большинство кист не увеличивается в размере, но некоторые из них — могут. Это вызывает появление болей, а если киста лопается, ситуация и вовсе становится сложнее. Но не беспокойтесь раньше времени, так как решение есть.

Как вы уже наверняка догадались, главное, вовремя обнаружить у себя синдром Штейна-Левенталя и начать лечение. Обычно врачи назначают прием противозачаточных гормональных препаратов, так как они предотвращают образование кист (не давая яичникам высвобождать яйцеклетки).

1. Появление прыщей или угревой сыпи (акне)

Итак, одним из симптомов синдрома поликистозных яичников (Синдром Штейна-Левенталя) является наличие угревой сыпи после подросткового возраста. Интенсивность проявления может варьироваться, но сам факт того, что есть прыщи, — это уже сигнал, что в организме что-то не в порядке. И это отражается на эпидермисе.

Акне чаще возникает, если кожа жирная. Но если вы уже прошли подростковый возраст и никак не можете избавиться от прыщей, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить неприятный диагноз этого синдрома и избежать, таким образом, серьезных проблем со здоровьем.

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2. Волосы на лице и других частях тела

Еще один симптом синдрома поликистозных яичников — появление волос там, где их быть не должно. Например, на груди, шее или лице. И здесь снова, чтобы развеять свои сомнения (исключить или же подтвердить диагноз), лучше всего незамедлительно обратиться к врачу. До этого ничего не предпринимайте!

Поскольку нежелательные волосы в этих местах сильно снижают самооценку женщин, они, как правило, стараются самостоятельно от них избавиться. Но так можно усугубить проблему… Поэтому настоятельно рекомендуем обратиться с данной проблемой к врачу и провести соответствующую диагностику.

Но сначала вы должны понаблюдать за своим телом, чтобы дать врачу исчерпывающую информацию: в какой зоне волоски толще, какого они цвета, в каком месте появились сначала и т.д.

3. Нерегулярный менструальный цикл

Если у вас синдром Штейна-Левенталя, то, скорее всего, вы обратите внимание на еще одну проблему — нерегулярный менструальный цикл. И здесь речь идет не о паре дней задержки, а о более серьезном нарушении: когда месячные не приходят вообще, а потом, на следующий месяц, могут длиться 2 недели подряд.

Так что если у вас сбился менструальный цикл, вам следует как можно раньше обратиться к врачу! Адекватное и своевременное лечение поможет вам отрегулировать работу своего тела и чувствовать себя намного лучше.

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4. Пигментация на лице

Появление пигментации на лице — снова повод для беспокойства. Не игнорируйте это. Как и в случае с акне, вы должны следить за состоянием своей кожи. Примите соответствующие меры, чтобы избавиться от пигментных пятен на лице (они будут исчезать постепенно).

Обычно такие пятна имеют коричневатый оттенок, и люди по ошибке принимают их за солнечную пигментацию (когда не наносили солнцезащитный крем, к примеру). Но если это не ваш случай, посетите хорошего специалиста и проконсультируйтесь у него. Иногда так проявляется синдром Штейна-Левенталя.

5. Проблемы с весом

и последний, хотя и не самый распространенный, симптом — увеличение веса тела. Если вы знаете, что с щитовидной железой у вас все в порядке, а вес при этом растет без видимой причины, стоит обратиться к врачу. Возможно, вы имеете дело с синдромом поликистозных яичников. Особенно при наличии одного или нескольких симптомов, описанных выше.

А вы замечали их у себя? Тогда ни в коем случае не игнорируйте проблему! Иногда вышеперечисленная симптоматика может сопровождаться выпадением волос, появлением пигментации на шее и в области подмышек. Кроме того, может подняться кровяное давление и уровень холестерина в крови.

Ничего не ждите и не гадайте, лучше идите сразу к врачу. В противном случае в яичнике может образоваться и начать расти киста. И чем раньше вы узнаете о наличии проблемы, тем легче и быстрее сможете ее решить. Так что будьте внимательны к себе!опубликовано econet

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