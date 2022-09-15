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Похудение для ленивых: Как сжигать больше калорий – 10 советов

Источник: steptohealth.ru 15 сентября 2022 7020
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Знаете ли вы, что один из секретов быстрого сжигания калорий заключается в том, чтобы не удалять из своей диеты все жиры? Ведь некоторые из них помогают сбросить вес, например, кокосовое масло.

Похудение для ленивых: Как сжигать больше калорий – 10 советов

Многим из нас хотелось бы узнать, что следует делать для того, чтобы сжигать больше калорий? Как правило, в этом случае специалисты советуют чаще заниматься спортом.  Действительно, физическая активность не только заметно повышает расход энергии, но и улучшает мотивацию, а также настроение. Благодаря этому, ваш организм начинает сжигать больше калорий, а значит, вы можете похудеть без вреда для здоровья. Однако, достичь этой цели можно разными путями.

Как заставить свой организм сжигать больше калорий?

  • Пейте больше воды
  • Не сокращайте количество калорий
  • Тщательно выбирайте жиры
  • Добавляйте в пищу кайенский перец
  • Пейте имбирный отвар
  • Обратите внимание на кокосовое масло
  • Ешьте больше овощей
  • Разделите дневной объем пищи на несколько приемов
  • Осторожнее со стимулирующими веществами
  • Хорошо отдыхайте

Однако, достичь этой цели можно разными путями.

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Сегодня нам хотелось бы поделиться с вами 10 наиболее эффективными советами, которые позволят сжигать больше калорий без занятий спортом. В результате, вы сможете быстро сбросить вес, даже если спортзал — ваш худший кошмар.

Похудение для ленивых: Как сжигать больше калорий – 10 советов

Как заставить свой организм сжигать больше калорий?

К сожалению, многим из нас никак не удаётся похудеть. В то же время, некоторые приходят к намеченной цели, но им приходится платить за это довольно высокую цену.

Поэтому, практически всех волнует вопрос: можно ли добиться стройной фигуры с меньшими усилиями и без самопожертвования?

В нашей сегодняшней статье мы хотим рассказать вам о 10 полезных рекомендациях. Следуя им, вы сможете быстро сбросить вес без особых усилий. Хотим особо подчеркнуть, что тут нет никакой «магии» — в основе лежит правильное питание и другие полезные привычки.

1. Пейте больше воды

Вы знали, что обычная вода способна ускорить метаболизм, а вместе с ним увеличить и расход энергии. Если вы станете пить больше воды, вашему организму будет легче удалять излишки жидкости и токсины.

Именно поэтому, первый наш совет заключается именно в этом. Эта простая привычка позволит вам сжигать больше калорий, а значит быстрее сбросить вес.

На протяжении дня следует выпивать примерно два литра воды. Точное количество зависит от вашего веса и других параметров. Рекомендуем пить воду небольшими порциями, но часто. Обязательно делайте это утром натощак и между приёмами пищи. Такое распределение воды в течение дня позволит вам быстрее добиться намеченной цели.

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Похудение для ленивых: Как сжигать больше калорий – 10 советов

2. Не сокращайте количество калорий

Думаете, что для того, чтобы похудеть нужно меньше есть? Это не совсем так.

Напротив, из-за низкокалорийных диет организм привыкает тратить меньше энергии. В результате чего, становится ещё труднее сбросить вес.

Другая проблема подобных диет заключается в том, что стоит начать питаться нормально, килограммы возвращаются.

3. Тщательно выбирайте жиры

Забудьте о мифе, утверждающем, что все жиры вредны для здоровья. Это не так. Некоторые из них очень полезны и даже помогают избавиться от лишнего веса.

Дело в том, что некоторые виды жиров стимулируют метаболизм и полностью усваиваются организмом, в то время как другие просто накапливаются, формируя жировые отложения.

Полезные жиры содержатся в таких продуктах, как:

  • Голубая рыба
  • Яичный желток
  • Авокадо
  • Орехи
  • Семена
  • Растительное масло первого отжима (оливковое, кокосовое, кунжутное, льняное)
  • Гхи или топленое масло

4. Добавляйте в пищу кайенский перец

Кайенский перец представляет собой эффективное средство для похудения. Благодаря ему, организм начинает сжигать больше калорий и жиров, тратя на это меньше усилий.

Возможно, острая пища кажется вам непривычной или вы боитесь, что она вызовет нарушения пищеварения. Поэтому рекомендуем добавлять кайенской перец в свой рацион постепенно.

Его можно использовать при приготовлении огромного числа различных блюд: рагу, супов, мяса, рыбы и т. д.

Похудение для ленивых: Как сжигать больше калорий – 10 советов

5. Пейте имбирный отвар

Имбирь, как и кайенский перец, способен быстро активировать обмен веществ. Вот почему, мы советуем вам обязательно включить этот корень в свой рацион.

При этом, он обладает и рядом других полезных свойств: улучшает пищеварение и стимулирует выведение жидкостей. Именно поэтому, имбирь является незаменимым элементом любой диеты.

Например, вы можете приготовить отвар из имбиря и добавить в него лимонный сок. Пейте этот чай на протяжении всего дня. Он одинаково эффективен как холодным, так и горячим.

6. Обратите внимание на кокосовое масло

Кокосовое масло extra virgin принадлежит к группе полезных жиров, о которых мы рассказали вам в третьем пункте.

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Оно помогает организму сжигать больше калорий, а также полезно для борьбы с жировыми отложениями в области живота и талии.

7. Ешьте больше овощей

Любопытная особенность некоторых овощей заключается в том, что они обладают «отрицательной калорийностью». Другими словами, организм тратит на их переваривание больше калорий, чем в них содержится.

Вы можете есть их свежими или приготовленными.

8. Разделите дневной объем пищи на несколько приемов

Если вы хотите расходовать больше калорий и при этом избежать постоянного чувства голода, рекомендуем есть несколько раз в день. Например, 3 основных приема и несколько перекусов.

Каждый такой приём пищи должен утолять голод, но не наполнять ваш желудок целиком.

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Похудение для ленивых: Как сжигать больше калорий – 10 советов

9. Осторожнее со стимулирующими веществами

Такие напитки, как кола и кофе, также способны стимулировать обмен веществ.

Но стоит иметь в виду, что при этом они оказывают возбуждающее воздействие и на нервную систему. Поэтому, злоупотребление ими может стать причиной нервозности, учащенного сердцебиения и бессонницы.

Обратите внимание, что многие из добавок, нацеленных на похудение, также содержат кофеин.

10. Хорошо отдыхайте

Если вы хотите быстрее похудеть и далее поддерживать свою фигуру, необходим здоровый сон. Что мы хотим сказать, говоря о хорошем отдыхе? Имеется в виду сон, достаточный для того, чтобы организм полностью восстановился. То есть, не менее 8 часов в день.

Дефицит сна негативно влияет на нервную систему, а недостаток энергии приводит к увеличению аппетита. В результате, вы начинаете больше есть.

В то же время, если спать слишком много, эффект будет противоположный. Метаболизм замедлится, организм начнет тратить меньше калорий и вы начнете легко уставать.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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