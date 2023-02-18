Подшвенный фасциит: упражнения от боли в стопе и пятке

Причиной боли в ногах может быть заболевание под названием подошвенный фасциит. Это воспаление ткани, проходящей по нижней стороны стопы и соединяющей пальцы ног и пятку. Как избавиться от болей в ногах? Правильное растяжение и гимнастика помогут справиться с проблемой.
Почему многие люди жалуются на боли в ногах? Причиной может быть подошвенный фасциит. Эта болезнь вызвана воспалительными и дегенеративными процессами в подошве ноги. Есть и другие названия заболевания: плантарный фасциит и подошвенный фасциоз. Но как бы мы его не называли, это основная причина боли в пятке. И наиболее сильно чувствуется утром в начале ходьбы (когда вы делаете первые шаги).
Подошвенный фасциит (ПФ) вызывает воспаление ткани, проходящей по нижней стороне стопы и соединяющей пальцы ног и пятку. Это довольно болезненное состояние. Для него характерна боль в пятке, обычно возникающая из-за неверно подобранной обуви, избыточного веса и слабых мускулов в этой области тела. Кроме болей в зоне пятки, есть дополнительные симптомы ПФ:
Как можно быстро убрать эти болевые проявления в ногах? Грамотное растяжение и специальная гимнастика помогут успокоить болевые проявления. Это происходит за счет растяжки подошвенной фасции и ахиллового сухожилия. Также важно укреплять икры, улучшая тем самым прочность лодыжек и пятки.
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Хотите облегчить боль в ногах? Предлагаем растяжки, которые полезно выполнять 1-2 раза в день. Для этого вам понадобится блок для занятий йогой и мячик для тенниса.
Выполнять по полминуты с обеих сторон, дважды.
Эта деликатная растяжка убирает напряжение вдоль нижней стороны стопы, лодыжки, икры.
Техника выполнения:
Выполнять по полминуты с обеих сторон, трижды.
Этот вид растяжки убирает напряжение в подошвенной фасции, делая упор на зону около верхней стороны стопы и пальцев.
Техника выполнения:
Выполнять по 10 раз на обе ноги.
Эта растяжка положительно влияет на икры и лодыжки. Она поможет укрепить их, чтобы ноги были сильными и ощутили легкость.
Техника выполнения:
Выполнять по минуте для обеих ног.
Данная манипуляция является результативным методом самомассажа стопы. Его можно выполнять и дома, и на работе.
Техника выполнения:
Выполнять минуту для каждой ноги.
Давление пяткой поможет укрепить икру и лодыжку, убирает дискомфорт в пятке.
Техника выполнения:
Выполнять 10 раз для каждой ноги.
Зажимая мячик пальцами ноги, мы тем самым укрепляем подошвенную фасцию.
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Техника выполнения:
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Источник: https://econet.by/
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