Подагра: Здоровый сустав хрустеть не должен

Начинается подагра незаметно: возникает хруст при вращении стопы. Надо положить ногу на колено, покрутить правой рукой левую стопу или наоборот. Если вы испытываете при этом боль, слышите хруст — это сигнал «SOS»!

Подагра — заболевание, связанное с нарушением обмена минеральных веществ костной ткани. Если организм плохо выводит мочевую кислоту, то чаще всего возникают отложения солей в суставах стопы, вызывая деформацию стоп и пяток, появляются боли при движениях. В народе это называют пяточными шпорами. Так как отложение солей — обменный процесс, то можно ожидать неприятностей и в позвоночнике, и на пальцах рук, и в локтях. Но я сейчас говорю только о поражении стопы, так как и пяточная шпора, и деформация фаланг пальцев ног — бич для большинства людей, перешагнувших 50-летний рубеж.

Упражнения от профессора Бубновского при подагре

Как бороться с этими недугами? Часто проблема решается хирургическим путем: есть шпора — ее надо удалить. Если шпора остроконечная, в виде шипа, который воспаляется так, что невозможно наступить на стопу, то и в этом случае придется довериться хирургу. Но и после операции я рекомендую выполнять упражнения, о которых скажу ниже, так как нет никакой гарантии, что шпора не появится снова. Это ведь нарушение обменное, часто наследственное, о чем нельзя забывать.

Стопа — главный амортизатор тела человека, на нее ложится вся нагрузка. Если у человека плоскостопие, например, то боли в суставах и в спине у него выражены намного ярче, чем у людей, не страдающих этим недугом. Конечно, при подагре, так же, как и при плоскостопии, помогают ортопедические стельки. Отказываться от них не следует. С другой стороны, ортопедическая обувь успокаивает человека, а деформация стопы идет своим чередом. И вскоре ничего, кроме валенок, вы надеть не сможете.

Первым средством действенной помощи считаю гимнастику для стопы.

Начинается подагра незаметно: возникает хруст при вращении стопы. Надо положить ногу на колено, покрутить правой рукой левую стопу или наоборот. Если вы испытываете при этом боль, слышите хруст — это сигнал «SOS»! Нормальный, здоровый сустав не должен болезненно хрустеть! Тем более что стопа — это зона перехода артериальной крови в венозную, там много мелких капилляров. И пассивная, инертная стопа ускоряет процесс отложения мочекислых солей.

При выполнении физических упражнений человек испытывает болезненность. И, что естественно, начинает бояться этого. А между тем стопа должна вращаться во всех направлениях, которые позволяет сустав, причем безболезненно. Если же вы испытываете при этом боль, ни в коем случае не отказывайтесь от выполнения упражнений! Делайте их утром после сна и вечером после работы.

Что это за упражнения? Да самые простые — вращения стопы в любых направлениях, сгибания и разгибания. Ничего другого тут не придумаешь.

Советую выполнять одно из упражнений, стоя на любой ступеньке так, чтобы пятка свисала. Руками держитесь за перила (см. фото ниже). Делать упражнения надо по сто раз. Вначале это будет очень трудно, тогда выполняйте пять подходов по 20 раз. Первые движения всегда болезненны, но, сделав 3–4 упражнения через боль и хруст, вы забудете о неприятных ощущениях. Затем необходимо погружать ноги в холодную воду. Потопчитесь в тазике с холодной водой примерно 10–20 секунд, затем хорошенько разотрите ноги сухим полотенцем, наденьте носочки: ноги будут гореть. Кстати, это великолепная процедура для тех, кто задумал закаляться и противостоять гриппу.

А вот еще несколько упражнений, помогающих справиться с подагрой.

Надо сесть на пол, руки опираются сзади. Согнув одну ногу, например правую, таким образом, чтобы пятка смотрела вверх, а стопа разогнута. Сама посадка достаточно тяжелая, люди обычно стараются вывернуть носок к голени на 90°. А надо, чтобы голень и стопа находились на одной линии, пяткой вверх, а не в сторону. Руки же, отведенные назад, создают такой угол, который позволяет выполнить это упражнение с минимальной болезненностью. Постепенно руки расходятся в стороны, и спина опускается на пол. Идеальное состояние, это когда человек полностью лежит на спине, колено касается пола и стопа разогнута (см. фото ниже). Добиться этого можно месяцев за шесть, торопиться тут не надо. Но выполнять упражнения нужно ежедневно.

Есть в моей программе упражнение под названием «жим ногами». Его лучше всего выполнять в тренажерном зале, если есть такая возможность. Надо принять исходное положение и упереться ногами в плиту с весом, далее согнуть ноги в коленных суставах и опустить плиту. Движение заключается в жиме ногами вверх на выдохе. При этом «работает» голеностоп, что и требуется (фото ниже). Выполнить не менее 20 повторений за одну серию. Вес постепенно повышать.

На этом же тренажере можно опустить пятки ниже плиты и, не сгибая колени, поднимать и опускать плиту только стопой (фото ниже). Но через боль. Подобное упражнение мы уже выполняли дома. Помните? Тогда на помощь нам пришла стопка книг… Не бойтесь. Это безопасное упражнение, хотя и болезненное.

Для улучшения кровоснабжения коленных суставов необходимо выполнять упражнение на разгибание ног (фото ниже). В домашних условиях можно закрепить резиновый бинт с одного конца к неподвижной опоре, с другого — к рабочей ноге. Сесть, прижавшись спиной к спинке кресла, и на выдохе разгибать ногу в коленном суставе. Количество повторений — не менее 15 раз за 1 подход.

Еще один совет. Правда, он применим в летнее время, но все же расскажу о нем. На даче, на природе рекомендую ходить босиком, по камушкам, по росе, по песку. Да и по деревянному полу лучше ходить босиком. Это тоже очень эффективное средство борьбы с подагрой. И не забывайте об обильном питьевом режиме — в день советую выпивать до трех литров жидкости (12 стаканов).

Есть упражнение и для рук. Это четки, которые надо долго-долго перебирать. Можно погружать руки в зерно или крупу, ворошить эту массу. Зимой выходите на улицу, в парк и катайте снежки. Занимайтесь с кистевыми эспандерами для рук, желательно не новыми, а уже побывавшими в деле. Отжимания от пола, опираясь на пальцы, тоже весьма полезны, хотя очень трудны и болезненны. Надо отметить, что все упражнения при болях в суставах только на первом этапе болезненны.

Здесь должны сочетаться два вида упражнений: на напряжение и расслабление мышц (стопы, кисти рук), а также растяжение этих мышц. Это основа основ. И, конечно же, криотерапия — лечение холодом. Всего каких-то 5–7 минут надо подержать холодный компресс на воспаленном суставе. После выполнения упражнений не бойтесь простудить сустав. Если он опух, значит, его температура выше нормы. Холодный компресс всего лишь снизит эту температуру до нормы, уничтожит воспалительные явления в тканях и восстановит кровообращение и микроциркуляцию.опубликовано econet

Сергей Бубновский "Оздоровление позвоночника и суставов: методики С. М. Бубновского, опыт читателей «Вестника «ЗОЖ»"

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