Подагра: что можно и чего нельзя есть

При подагре в организме накапливается мочевая кислота, из которой в суставах образуются острые кристаллы солей. Они вызывают мучительные болевые приступы. Заболевание может стать хроническим и перерасти в подагрический артрит (воспаление суставов). Как противостоять подагре?

В основе возникновения подагры - накопление в организме мочевой кислоты и ухудшение её удаления с помощью почек. Клинические проявления подагры – это артрит в острой фазе и поражение почек. Как правило, недуг поражает мужчин, но на сегодняшний день это метаболическое заболевание довольно часто встречается и у женщин.

Как облегчить состояние при подагре

При подагре происходит накопление в организме мочевой кислоты, из которой в суставах образуются острые кристаллики уратов (солей). Они-то и вызывают болевые приступы. Продолжительность болей - от нескольких часов до нескольких дней. Потом приступ проходит. Если этого не случается, болезнь становится хронической и провоцирует подагрический артрит (воспаление суставов).

Как правило, соли начинают откладываться в большом пальце ноги, точнее, его базовом суставе. При обострении пациента мучат такие сильные боли, что к суставу просто нельзя прикоснуться. Сустав заметно опухает и становится красным или фиолетовым.

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Обычно приступы подагры случаются после инфекций дыхательных путей, хирургических вмешательств, травм, обильных застолий.

Другая типичная локализация солей - кисти рук. На руках формируются неэстетичные бугристые узлы.

Ещё одно неприятное проявление заболевания связано с тем, что мочевая кислота образовывает соли в почках, что вызывает почечные колики.

У больного подагрой диета – это ключевой метод терапии, он помогает выводу из крови мочевой кислоты.

Питание при подагре

Избавиться от солей не так просто. И одной диеты от подагры будет мало. Важно соблюдать следующие требования:

Суточный рацион делим на 3-4 части во избежание высокого содержания пуринов в крови.

Ежемесячно избавляемся от 1-2 кг лишнего веса, пока не получим оптимальный показатель.

При обострении выпиваем до 3 л чистой воды в сутки, при ремиссии - до 2 л.

Потребляем щелочную минеральную воду с целью выведения уратов.

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Что исключаем из пищевого протокола

Из рациона исключаем продукты, содержащие пурины и образующие мочевую кислоту. К ним относят: все субпродукты; копченые продукты, колбасные изделия; мясные соусы и консервы; любые бульоны, супы с жирным мясом; животные жиры; шпроты, сардины, соленая рыба; бобовые культуры; хрен, горчица, перец; продукты, содержащие масло какао; сыры; шпинат и щавель; уксус и лавровый лист.

Не приветствуется употребление спиртных напитков. 1 раз в 7 дней позволительно отварное мясо (не молодых животных), рыба.

Необходимая пища при подагре

Диета страдающего подагрой должна включать продукты, противодействующие формированию мочевой кислоты и благоприятствующие выведению пуринов. Речь идет о: всех молочных и кисломолочных продуктах; хлебобулочных изделиях; яйцах; перловой и гречневой крупе; грецких и лесных орехах; швейцарском сыре; томатах и огурцах.

При избыточном весе больного диета от подагры содержит как можно меньше калорий. Для данной категории пациентов проводятся разгрузочные дни, включающие сырые овощи, фрукты, щелочную минеральную воду, соки. Акцент делается на продукты, имеющие в составе аскорбиновую кислоту и витамин В1.

Витамин В1 присутствует в таких продуктах: ячмень, овёс, спаржа, картофель, отруби, а аскорбиновая кислота – в цитрусовых, плодах шиповника, капусте, томатах, черной смородине, красном перце.

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Народная медицина

Против подагры эффективны лук, алоэ и чеснок.

Как приготовить: измельчаем 1/2 луковицы и 5 зубчиков чеснока. Берем лист алоэ и немного пчелиного воска (с перепелиное яйцо), все укладываем ингредиенты в кастрюлю. Вводим 1 ст. л. растопленного сливочного масла и отправляем состав на слабый огонь. Смесь должна закипеть, после этого держим кастрюлю на огне 1 минуту, снимаем с плиты и тщательно перемешиваем. Охлаждаем, наносим массу на бинт и делаем компресс на ночь.

Смесь лука, чеснока и клюквы

Как приготовить: измельчаем 300 г лука, 200 г чеснока и соединяем с 0,5 кг клюквы (предварительно размять). Старательно перемешиваем ингредиенты и настаиваем в тщательно закрытой емкости в темном месте на протяжении 24 часов. Далее к составу добавляем 1 кг натурального мёда и перемешиваем. Принимаем смесь 3 раза в день по 1 ч. л. за 15-20 мин. до еды.

Морковь

Полезно употреблять как минимум 100 г в день. Натираем морковь на тёрке, смешиваем с 1 ст. л. растительного масла и завтракаем.

Репа

Отвариваем репу, растираем до кашицеобразной консистенции и прикладываем к проблемным суставам.опубликовано econet

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