Почему тянет шею

Шея включает в себя позвоночник с нервными каналами, лимфатические соединения и мышечную ткань. Поэтому дискомфорт и болезненность в шее может вызываться самыми разными причинами. Разберемся по порядку.

Наиболее частые причины боли в шее

К общим факторам, чаще вызывающим тянущие боли можно отнести:

спазмы и растяжения мышечной ткани;

шейный остеохондроз;

воспалительные процессы в лимфатических узлах;

сердечные болезни;

воспалительные процессы в щитовидной железе;

осложнения внутренних болезней.

1. Спастические боли и растяжения мышц

К мускулатуре шеи относятся: трапециевидные, лестничные и отвечающие за подъемы лопатки. Эти ткани связывают мышцы верхнего плечевого пояса, рук и шеи. Поэтому тянущие боли могут вызываться длительным ношением тяжести на одном плече, резкой перегрузкой или физической активностью, неудобной позой во время ночного отдыха или неподходящей подушкой. При регулярном дискомфорте в шее, необходимо выполнять утреннюю гимнастику с движениями на растяжку, заменить спальные принадлежности и контролировать осанку.

2. Поражение межпозвонковых дисков шейного отдела

Это заболевание свойственно людям, ведущим малоподвижный образ жизни или имеющим сидячую работу. Одним из симптомов будет тянущая боль, часто возникающая после рабочего дня, иногда сопровождающаяся головными болями, тяжестью в плечах и затылке.

3. Воспаление в лимфоузлах

Лимфоузлы — это органы лимфатической системы, которые занимаются в организме фильтрацией, очищая его от всех вредных соединений. В них находятся лейкоциты, белые кровяные тельца, которые подавляют жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Поэтому во время воспалительных процессов, вирусных и инфекционных заболеваний, они значительно увеличиваются в размерах и могут вызвать болевые ощущения в шее.

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4. Заболевания сердца и сосудов

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Повышенное давление может вызывать тянущие ощущения в голове и шее. Кроме этого, вегетососудистые состояния вызывают болезненность в задней поверхности области шеи. Часто они сопровождаются повышением сердечного ритма, вялостью и общей слабостью, постоянной усталостью.

5. Воспалительные заболевания щитовидки

Тиреоидит может вызывать болезненные ощущения иррадиирующие в ухо, покраснение кожи, ощущение «комка в горле», трудности проглатывания, значительное повышение температуры, озноб. При таких симптомах следует обратиться к врачу, а не пытаться решить проблему самостоятельно.

6. Осложнения заболеваний

Тянущие неприятные ощущения в области шеи могут возникать после вирусных и простудных заболеваний, в результате частых сквозняков. Такие ощущения обычно проходят в течение нескольких дней, после укутывания, растирания согревающими гелями или мазями.

Кроме этого, серьезные воспалительные заболевания, туберкулез или аллергические реакции, инфекционные процессы, проблемы в эндокринной системе могут вызывать тянущий дискомфорт в лимфатических узлах. Начиная со второго триместра беременности, неприятные состояния могут вызываться повышением нагрузки на позвоночный столб. При этом физиологически голова наклоняется вперед, что приводит к болезненным ощущениям.

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Как устранить или уменьшить тянущую боль в шее

Устранение тянущей боли может быть только после основного заболевания или состояния, являющейся причиной дискомфорта.

В качестве профилактики помогает:

регулярное выполнение зарядки;

контролирование осанки и равномерное распределение нагрузки на позвоночник;

периодическая разминка во время рабочего дня;

отказ от курения и спиртных напитков, которые засоряют лимфатическую систему;

не допущения переохлаждения или перегревания организма;

употребление продуктов, содержащих витамины и микроэлементы. Боли могут пройти после употребления морской рыбы или растительного масла;

избегание переутомлений – физических и психологических. Они способны накапливаться и рано или поздно привести к нарушениям в организме.

Следует осознавать, что тянущая болезненность в шее является только симптомом, поэтому, если она не проходит в течение нескольких дней или сопровождается другими симптомами и проявлениями, то следует немедленно обратиться к врачу, который проведет диагностику и назначит адекватное лечение. Самостоятельный прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов способен сильно навредить организму и запустить драгоценное время, которое нужно для лечения.

Народные средства от «продутой» шеи

Лечение в домашних условиях можно проводить только в тех случаях, если вы уверены, что боли возникли в результате сквозняков, простуды или вы просто «потянули» шею. В таких случаях может помочь отвар лопуха, который принимается по половине стакана три раза в день. На болезненную область наложите компресс из 10 капель лаврового масла, смешанного с теплой водой или приложите к шее лист капусты, подорожника или ольхи.опубликовано econet

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