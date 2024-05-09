Почему тянет шею

Шея включает в себя позвоночник с нервными каналами, лимфатические соединения и мышечную ткань. Поэтому дискомфорт и болезненность в шее может вызываться самыми разными причинами. Разберемся по порядку.
К общим факторам, чаще вызывающим тянущие боли можно отнести:
К мускулатуре шеи относятся: трапециевидные, лестничные и отвечающие за подъемы лопатки. Эти ткани связывают мышцы верхнего плечевого пояса, рук и шеи. Поэтому тянущие боли могут вызываться длительным ношением тяжести на одном плече, резкой перегрузкой или физической активностью, неудобной позой во время ночного отдыха или неподходящей подушкой. При регулярном дискомфорте в шее, необходимо выполнять утреннюю гимнастику с движениями на растяжку, заменить спальные принадлежности и контролировать осанку.
Это заболевание свойственно людям, ведущим малоподвижный образ жизни или имеющим сидячую работу. Одним из симптомов будет тянущая боль, часто возникающая после рабочего дня, иногда сопровождающаяся головными болями, тяжестью в плечах и затылке.
Лимфоузлы — это органы лимфатической системы, которые занимаются в организме фильтрацией, очищая его от всех вредных соединений. В них находятся лейкоциты, белые кровяные тельца, которые подавляют жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Поэтому во время воспалительных процессов, вирусных и инфекционных заболеваний, они значительно увеличиваются в размерах и могут вызвать болевые ощущения в шее.
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Повышенное давление может вызывать тянущие ощущения в голове и шее. Кроме этого, вегетососудистые состояния вызывают болезненность в задней поверхности области шеи. Часто они сопровождаются повышением сердечного ритма, вялостью и общей слабостью, постоянной усталостью.
Тиреоидит может вызывать болезненные ощущения иррадиирующие в ухо, покраснение кожи, ощущение «комка в горле», трудности проглатывания, значительное повышение температуры, озноб. При таких симптомах следует обратиться к врачу, а не пытаться решить проблему самостоятельно.
Тянущие неприятные ощущения в области шеи могут возникать после вирусных и простудных заболеваний, в результате частых сквозняков. Такие ощущения обычно проходят в течение нескольких дней, после укутывания, растирания согревающими гелями или мазями.
Кроме этого, серьезные воспалительные заболевания, туберкулез или аллергические реакции, инфекционные процессы, проблемы в эндокринной системе могут вызывать тянущий дискомфорт в лимфатических узлах. Начиная со второго триместра беременности, неприятные состояния могут вызываться повышением нагрузки на позвоночный столб. При этом физиологически голова наклоняется вперед, что приводит к болезненным ощущениям.
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Устранение тянущей боли может быть только после основного заболевания или состояния, являющейся причиной дискомфорта.
В качестве профилактики помогает:
Следует осознавать, что тянущая болезненность в шее является только симптомом, поэтому, если она не проходит в течение нескольких дней или сопровождается другими симптомами и проявлениями, то следует немедленно обратиться к врачу, который проведет диагностику и назначит адекватное лечение. Самостоятельный прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов способен сильно навредить организму и запустить драгоценное время, которое нужно для лечения.
Лечение в домашних условиях можно проводить только в тех случаях, если вы уверены, что боли возникли в результате сквозняков, простуды или вы просто «потянули» шею. В таких случаях может помочь отвар лопуха, который принимается по половине стакана три раза в день. На болезненную область наложите компресс из 10 капель лаврового масла, смешанного с теплой водой или приложите к шее лист капусты, подорожника или ольхи.опубликовано econet
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