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Почему так важно пить достаточное количество воды

Автор: Econet 06 октября 2023 7204
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Люди до сих пор не смогли найти ответ, чем можно заменить воду. С самого начала жизни мы воспринимаем воду как неотъемлемую часть бытия. Вода как один из самых распространенных элементов присутствует практически во всех растениях, животных, человеке. Она - составная часть крови. А наш организм в основном состоит из воды: в младенчестве ее 95%, в старости - до 60%. Возможно, старение – это невозможность удержания воды?

Почему так важно пить достаточное количество воды

Организм человека на 60–70 % состоит из воды, но с возрастом мы начинаем ее терять. Кровь в своей основе – ни что иное как вода; жидкость присутствует в мускулатуре, легких, мозге. Вода задействована в механизме терморегуляции, с ее помощью происходит транспортировка необходимых веществ к внутренним органам. Вода доставляет в клетки кислород, выводит шлаки и оберегает суставы и органы.

Пить воду просто необходимо

Если организм не обеспечен водой постоянно и в необходимом объеме, он вынужден распределять ее запас, которые есть в наличии и урезать осуществление некоторых функций, чтоб резервов хватило на продолжительный срок. Жизненно важные органы вроде мозга можно считать приоритетными, в то время как иные совсем лишаются воды или обеспечены ею по остаточному принципу, когда потребности мозга уже удовлетворены. 

Симптомы умеренного обезвоживания – систематические боли в суставах и мускулах, в пояснице, головные боли и проблемы с дефекацией. 

Запор – яркий показатель данной проблемы, ведь кишечник забирает воду из пищи, чтоб предотвратить ее потерю, и, как следствие, - затор.

Важный симптом дефицита воды в организме – интенсивный запах мочи, ее темно-желтый / янтарный оттенок. 

Почему так важно пить достаточное количество воды

Жажда – явный сигнал обезвоживания, но потребность в воде появляется еще задолго до того, как нам захочется попить.

У многих механизм жажды просто неразвит, и люди принимают ее за голод. В результате даже легкого обезвоживания замедляется обмен веществ. 

Интересно, что один стакан воды перед едой приводит к 14%-ному сокращению количества съеденной пищи.

Обезвоживание провоцирует ослабление кратковременной памяти, головные боли, проблемы с фокусировкой на мониторе компьютера / на печатном тексте.

У людей преклонного возраста прогрессирует хроническое обезвоживание.

Кожа обеспечивается водой в последнюю, так как в перечне приоритетов организма в вопросе увлажнения она находится намного ниже мозга и прочих систем. 

А ведь кожа – зеркало внутреннего здоровья. Если она чрезмерно сухая, понадобится не увлажняющий крем, а питьевая вода. 

Морщины на лице не так бросаются в глаза, если кожа достаточно увлажнена. Поэтому пьем больше воды!

Как избавиться от целлюлита? Пьем больше воды! На достаточно увлажненной коже исчезают ямочки, ведь клетки жира, из-за которых формируется «апельсиновая корка», тоже будут не так заметны.

Глаза состоят из воды на 92 %. Хотите, чтобы они были яркими и сияющими? Пейте воду!

Для поддержки здоровья важно выпивать 1,5 - 2 л воды в сутки. 

Налейте себе стакан воды и выпейте немедля. Начните обеспечивать свой организм этим ценным компонентом жизни.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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здоровье вода обезвоживание запор боли в суставах жажда

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