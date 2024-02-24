Почему стоит ввести артишок в свой рацион

Артишок – некалориный продукт, который содержит ряд микроэлементов, клетчатку и витамин B9. Съедобные части овоща богаты антиоксидантами. Как правильно выбрать артишок и хранить его? Этот овощ можно готовить самыми разными способами. И что важно, его очень любят дети.

Артишок содержит инулин и антиоксиданты, отличается нежным и сладковатым вкусом. Но чтобы получить гастрономическое удовольствие от употребления артишока, нужно будет потрудиться, так как в пищу идут лишь две его части, до которых довольно сложно добраться: основание листьев и сердцевина под листьями, которые предварительно следует удалить.

Польза артишока

Артишок - источник клетчатки

В составе плода есть много клетчатки, а именно инулина. Это водорастворимые пищевые волокна сладковатого вкуса. Инулин считается пребиотиком. Его ферментирует полезная микрофлора толстого кишечника.

Инулин позитивно действует на ее жизнедеятельность, что благотворно отражается на общем здоровье. Полезный микробиом регулирует кишечную функцию. А инулин помогает всасыванию необходимых организму микроэлементов кальция и магния.

Антиоксиданты в составе артишока

Части плода, которые идут в пищу, отличаются высокой концентрацией антиоксидантов (это фенольные вещества, антоцианы, каротиноиды). Каротиноиды оказывают позитивное воздействие на зрение и выступают профилактикой катаракты, дегенерации желтого пятна.

Кроме того, в составе артишока есть:

витамин B9 (для клеточного обновления, полноценного роста детей и развития плода у беременных, восстановления организма после перенесенных недугов.

(для клеточного обновления, полноценного роста детей и развития плода у беременных, восстановления организма после перенесенных недугов. Калий (К) (для функций нервной системы, мускулов, нормализации артериального давления),

медь (Cu),

железо (Fe),

магний (Mg),

марганец (Mn).

Как выбрать артишок

Приобретая артишок, важно тщательно осмотреть соцветие: листья и стебель.

Соцветия должны быть плотными, с тугими листьями без пятен.

Стебель свежего артишока немного влажный и яркой окраску. Его не следует срезать: со стеблем овощ дольше сохранится.

Как хранится артишок

Артишок отправляют на хранение в холодильник. Но рекомендуется готовить овощ сразу, так как он быстро утрачивает ценные питательные качества.

Как готовить артишок

Определенные сорта можно употреблять в сыром виде: мелкие по размеру овощи сортов фиолетовый провансальский, а также тудела.

Плоды маринуют в оливковом масле, обжаривают, применяют как компонент начинки, которая готовится для пиццы.

Крупные плоды проходят термическую обработку, из них берут сердцевину и основание листьев. Готовится овощ в течение 10-50 мин. на пару / в скороварке.

Сердцевину отварного овоща можно подать с уксусно-горчичной заправкой, орехами, пряными травами.

Свинина, омлет, различные салаты прекрасно сочетаются с артишоком.

Из этого плода готовят вкусное пюре.

Это важно помнить! Цветы и жесткие листья этого полезного овоща не употребляют в пищу.опубликовано econet

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