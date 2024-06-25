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Почему продукты с низким гликемическим индексом полезны, а с высоким – вредны?

Автор: Econet 25 июня 2024 6434
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Гликемическим индексом (ГИ) называют скорость, при которой углеводы, находящиеся в продуктах, усваиваются организмом и повышают в крови уровень сахара. Низким считается показатель до 55, средним – от 56 до 69, а высоким – от 70 до 100.

Почему продукты с низким гликемическим индексом полезны, а с высоким – вредны?

Продукты с низким индексом полезны для здоровья, а употреблять продукты со средним и высоким индексом следует с осторожностью.

Почему стоит употреблять продукты с низким ГИ?

Такие продукты являются натуральными, поскольку содержат растительную клетчатку, нормализующую выработку инсулина, снижающую уровень «плохого» холестерина, налаживающую работу кишечника, подавляющую чувство голода и обладающую функцией пребиотиков. Продукты с низким показателем медленно усваиваются, то есть организм получает требуемое количество энергии.

Низкий ГИ имеют:

  • творог;
  • батат;
  • зеленая гречневая крупа;
  • чечевица;
  • фасоль;
  • сухофрукты;
  • цитрусовые;
  • манго;
  • гранат;
  • яблоко и яблочный сок;
  • зелень.

Почему продукты с низким гликемическим индексом полезны, а с высоким – вредны?

Продукты со средним ГИ

Такие продукты следует употреблять в умеренном количестве, тогда они будут положительно влиять на здоровье. А регулярное их употребление нарушит обменные процессы и спровоцирует повышение уровня сахара.

Средний показатель имеют следующие продукты:

  • серый хлеб;
  • овсяная каша;
  • рис бурый;
  • банан;
  • виноград;
  • мармелад;
  • сок апельсина.

Почему стоит отказаться от продуктов с высоким ГИ?

Такие продукты содержат простые углеводы, которые усваиваются организмом очень быстро, провоцируют повышение уровня глюкозы и ее скопление в виде жировых запасов. То есть вредны не сами продукты, а чрезмерное их употребление при сопутствующем отсутствии физических нагрузок. Именно по этой причине возникает множество проблем со здоровьем – ожирение, диабет, воспалительные процессы и прочие.

Почему продукты с низким гликемическим индексом полезны, а с высоким – вредны?

Высокий индекс имеют:

  • мюсли;
  • рис белый;
  • морковь;
  • манная крупа;
  • выпечка;
  • ананас;
  • мед;
  • газированные напитки.

Важно учитывать некоторые моменты при приготовлении пищи. К примеру, термообработка и добавление соли повышают гликемический индекс блюд, а повышенная кислотность и также наличие в продуктах значительного количества белков, жиров, клетчатки – снижает показатель.* опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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