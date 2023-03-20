Многие женщины испытывают периодические боли и становятся раздражительными незадолго до начала менструации. Некоторые настолько привыкли к этому явлению, что считают такое состояние нормой. Однако, указанные симптомы могут быть признаками серьезного заболевания - предменструального синдрома и требуют лечения и консультации врача. Сегодня мы поговорим о том, почему ПМС - это ненормально!

Периодически нам бывает стыдно от того, что мы раздражаемся или кричим на своих детей, близких, супруга. Да, достаточно сложно сохранять самообладание, когда у вас высокая температура и раскалывается голова, а «дети стоят на ушах». Хорошо, если ваш муж заботится о вас и в таком случает старается переключить внимание детей на себя или увлечь их.

Почему возникает ПМС

Но периодически, раз в месяц, многие женщины испытывают дискомфорт и чувствуют себя плохо в связи с предменструальным синдромом. Это давно уже стало предметом постоянных шуток, многие мужчины считают, что это выдумки и «женская блажь». Однако, ПМС – это не фантазии и капризы, а заболевание, которое требует терапии. Именно поэтому женщинам трудно держать себя в руках в такой период, так как она неважно себя чувствует.

Расстройство эндокринной системы, которое оказывает влияние на самочувствие и психологическое состояние женщин репродуктивного возраста – это предменструальный синдром. Оно дает себе знать в первую фазу цикла, которую врачи называют лютеиновой фазой. При сильных расстройствах возникает предменструальный дисфорический синдром, в таком случае характерны перепады настроения и даже агрессивное поведение.

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Как определить, страдаете ли вы от ПСМ?

Для того, чтобы более точно можно было определить наличие или отсутствие ПМС, нужно знать его симптомы. В медицине различаются несколько форм ПМС:

Дисфорическая или нервно-психическая – характеризируется перепадами настроения, от подавленности до агрессивного поведения.

Отечная форма – при таком варианте течения заболевания характерна повышенная отечность конечностей, лица и сильное набухание и повышенная чувствительность груди.

Цефалгическая форма – симптомами такого типа болезни являются мигрени, тошнота, подавленность.

Кризовая форма – характеры повышенное беспричинное беспокойство, потливость, учащенное сердцебиение, боль в грудной клетке.

Обычно в возрасте 15-20 лет и 25 -34 года девушки и женщины страдают нервно-психической формой ПМС, в 20 -24 – ПМС с повышенной отечностью. У медиков до сих пор нет ответа почему именно таким возрастным категориям свойственно проявление ПМС в той или иной форме, но они склоняются к выводам, что кризовая и цефалгическая формы связанны с повышенным стрессом. Рекомендуем обратиться к гинекологу, если ваше самочувствие перед менструацией ухудшается и мешает обычному ритму жизни.

Давайте более подробно остановимся на ПМДС, так как это наиболее тяжелая форма. Не нужно списывать симптомы к свойствам характера.

Вот основная симптоматика этой формы:

1.Если вы обнаружили у себя пять или больше признаков, в течение последних 12 месяцев, а первые четыре длятся 7 дней лютеиновой фазы и проходят спустя несколько дней после начала менструации:

излишняя самокритика, грусть;

повышенное беспричинное беспокойств;

склонность к агрессии и ссорам;

повышенная сонливость или бессонница;

повышенный аппетит или его отсутствие по сравнению с обычным состоянием;

боль в мышцах и суставах, набухание молочных желез, мигрени.

2. Вышеперечисленные симптомы провоцируют у вас:

невозможность сосредоточится;

отсутствие интереса к обычным занятиям и желанию общаться;

3. Вышеперечисленные признаки не являются причиной других заболеваний: длительных и глубоких депрессий или других психических расстройств.

Диагноз ПМДС может быть поставлен только врачом соответствующей квалификации и в тех случаях, если симптомы появляются неоднократно, то есть за состоянием здоровья пациента наблюдают не менее двух менструальных циклов.

Что делать?

В первую очередь необходимо соблюдать здоровый образ жизни, чередовать умственную деятельность с физической активностью, полноценно питаться и отдыхать. Не нужно заниматься самолечением и искать способы лечения в интернете или спрашивать знакомых. Для постановки диагноза и назначения адекватного лечения необходимо обратиться за консультацией к врачу-гинекологу, пройти назначенные им обследования и сдать анализы.

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Мифы

Вопреки распространенному мнению на развитие заболевания не влияет:

наличие/отсутствие детей;

нерегулярная половая жизнь;

продолжительность менструального цикла;

возраст начала менструаций;

использование оральной контрацепции.

А вот причинами возникновения предменструального синдрома могут быть:

стрессовая ситуация;

избыточный вес;

астма;

сахарный диабет;

инфекции передающиеся половым путем.

Мы желаем здоровья всей прекрасной половине человечества, внимательно относитесь к своему самочувствию и настроению, а в случае обнаружения описанных симптомов не откладывайте визит к врачу и не занимайтесь самолечением.опубликовано econet

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