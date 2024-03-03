Почему пить кофе утром вредно

Чашечка кофе по утрам стала неотъемлемой частью жизни многих людей – своеобразным ритуалом. Есть какая-то романтика в утреннем кофе – можно заварить целый кофейник дома или купить стаканчик готового. Кроме приятного утреннего обычая, кофе также имеет и эффективную сторону – потягивая горячий кофе с утра, мы заводим свой организм на целый день, как часы, или, по меньшей мере, на ближайшие несколько часов.

Знали ли вы, что, выпивая кофе по утрам, на самом деле вы снижаете производительность организма? Постепенно у человека появляется привыкание к кофеину, и с каждым разом для получения необходимого эффекта требуется все большая и большая доза, как в случае с наркотиками. Наш организм вырабатывает гормон «кортизол», который еще называют «гормон стресса». Связано это с тем, что кортизол производится именно в состоянии стресса или страха. Но этот же самый гормон является и основным в ежедневном гормональном цикле организма – суточном жизненном ритме. Эти своеобразные часы будят нас по утрам и укладывают спать по ночам. Суть в том, что наш организм высвобождает кортизол, и мы чувствуем себя более бодрыми.

Научные исследования показали, что в течение дня есть периоды, когда пить кофе нецелесообразно. И в первую очередь это относится к утренним часам, когда уровень кортизола достигает наивысшей точки.

Потребление кофе по утрам выливается в две проблемы

Первая – кофеин влияет на выработку кортизола. Организм начинает производить меньше гормона, полагаясь на кофеин.

Вторая – употребление кофе в пик выброса кортизола вырабатывает длительное привыкание к кофеину, поэтому многие кофеманы утверждают, что на них он не действует.

В сущности же, кофеин замещает бодрящий эффект, оказываемый кортизолом, а не усиливает его.

Три раза за сутки – рано утром, в районе полудня и вечером – уровень кортизола повышается. Самый большой всплеск происходит с 6 до 10 утра (пик – в 8-9 часов). Конечно, каждый организм индивидуален, и время может варьироваться в зависимости от того, во сколько вы просыпаетесь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В общей сложности, самое подходящее время для кофе приходится на период с 10 до 12 и с 14 до 17 часов. В это время можно получить наибольший эффект от кофеина. В эти часы потребность в кофеине сама большая, а поступление его в организм не будет мешать естественному механизму, поддерживающему нас в рабочем состоянии.

Когда люди говорят, что у них выработалось привыкание к кофе, они на самом деле неосознанно заявляют о том, что потребляемый ими кофеин понизил уровень синтезируемого кортизола в течение дня в их организме.

Кофеманы, которые без кофе по утрам чувствуют себя разбитыми и усталыми, сместили свои биологический цикл так, что достичь бодрости естественным путем их организм уже не может.

Если все сказанное имеет к вам непосредственное отношение, может, стоит пересмотреть привычку пить кофе по утрам? Здоровья и бодрости вам на весь день!опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet