Почему нужно защищать печень при снижении веса

✅Как ПОХУДЕТЬ без вреда для ПЕЧЕНИ? Для этого нужно соблюсти два простых правила. А какие это правила - читайте в статье.

Стройное тело – это не роскошь, а необходимость. Жизненно важная необходимость. Ожирение создаёт 1000 и одну проблему со здоровьем. Со всех точек зрения выгоднее (с экономической, в том числе) сохранять нормальный вес. Но что если не получилось? Если вы уже в плену у лишних килограммов? Далее мы расскажем, как похудеть без тяжёлых последствий для печени.

Как похудеть бед последствий для печени

Что происходит с печенью, когда вы худеете

Как защитить печень во время похудения

Что происходит с печенью, когда вы худеете

Похудение – это стресс для всего организма. Но особенно сложно в этот период приходится печени. По нескольким причинам. Основная: жировая ткань является своеобразным депо для шлаков и токсинов в организме. Почему они скапливаются при правильно работающей печени? Во-первых, если у вас есть избыточный вес, то печень уже не может функционировать в полную силу. Во-вторых, даже у здорового человека имеются подобные «запасы», потому что речь идёт о микродозах. Буквально крупицы консервантов, красителей, усилителей вкуса, веществ из бытовой химии и лекарственных препаратов. Всё это оседает в жировой клетчатке.

А теперь представьте, что происходит, когда жировая клетчатка начинает распадаться и выходить из организма. Вместе с ней высвобождаются все накопленные токсины и направляются прямиком в печень. Не трудно предположить, какую колоссальную нагрузку получает орган.

Ещё один фактор риска для печени во время снижения веса – препараты-жиросжигатели. В большинстве случаев, это самый настоящий «кот в мешке» – средства без авторитетных медицинских сертификатов о безопасности. Вы понятия не имеете, что находится внутри таблетки или порошка и чем обернётся приём этого препарата. И даже если вам повезёт и добавка окажется «чистой», это дополнительная нагрузка для печени – в плюс к повседневной работе и обезвреживанию шлаков из жировой ткани.

Также при увеличенном потреблении белковых продуктов может повышаться уровень токсичного аммиака, который негативно влияет на функцию печени. Неудивительно, что для некоторых людей похудение заканчивается печёночной недостаточностью. Токсическая нагрузка на печень оказывается слишком велика, и она не выдерживает.

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Как защитить печень во время похудения

Всё самое страшное закончилось. Теперь рассказываем, как похудеть без вреда для печени. Для этого нужно соблюсти два простых правила.

Первое – худеем медленно. Это значит, что в течение трёх месяцев вы должны потерять не больше 10% от вашей стартовой массы. Как бы вам ни хотелось поскорее увидеть в зеркале результат, не стремитесь сбросить всё нажитое годами за месяц. Есть риск не только сгубить печень, но и попасть в больницу с приступом желчной колики. Желчнокаменная болезнь – это ещё один побочный эффект быстрого похудения. Поэтому запомните: ваша задача – терять килограммы плавно.

Вторая составляющая успеха – гепатопротекторы, которые помогут вашей печени пережить повышенную нагрузку. Они обеспечат гепатоциты (клетки печени) защитой от токсического повреждения и таким образом сохранят её функцию. Если вы выберете среди гепатопротекторов урсодезоксихолевую кислоту, то это ещё и профилактика желчнокаменной болезни. опубликовано econet

Автор Лера Мельникова

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