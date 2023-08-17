Почему нужно обязательно активировать орехи перед употреблением

Орехи – достаточно тяжелая пища для усвоения и переваривания, так как они содержат много белка и жиров. Довольно часто орехи вызывают вздутие живота и неприятные ощущения. Орехи довольно просто можно превратить в легкую для усвоения и полезную еду. Назвать этот способ можно по-разному: «оживление» или «активация», но суть одна – это вымачивание орехов.

Какие орехи надо покупать?

Покупайте орехи по возможности в скорлупе, не жареные и не соленые. Это главное правило. Если вымачивать жареный орех, то ничего не изменится. «Активировать» его не получится, так как структура жиров уже разрушена и ничего полезного в продукте не осталось. Очищенные орехи быстро портятся и высок риск купить «старый» орех, содержащий вредные бактерии.

Зачем нужна активация орехов?

Во-первых, в орехах сразу снижается содержание фитиновой кислоты, которая не должна поступать в организм в большом количестве. Она мешает усваиваться многим питательным веществам, таким как кальций и цинк. По этой же причине рекомендуется вымачивать крупы и бобовые.

Во-вторых, в воде начинается процесс ферментации, после которого орехи легче усваиваются и перевариваются. В «сухом» виде ферменты и полезные вещества в орехах не активны, иначе орех не мог бы так долго храниться.

В-третьих, вкус орехов в процессе активации меняется, раскрывается совершенно по-другому.

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Как правильно активировать орехи?

Это довольно простой процесс. Берем сырые очищенные орехи, заливаем их фильтрованной водой комнатной температуры и оставляем минимум на 3 часа. Вымачивать необходимо от 3 до 12 часов – зависит от вида ореха.

Кешью хватит и трех часов, а вот миндаль и грецкий орех лучше оставить на ночь.

После вымачивания орех следует очистить от кожицы, если она есть (например, у миндаля). Многих пугает такой трудоемкий процесс, но все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Кожица на вымоченных орехах снимается очень легко.

Далее воду надо слить, орехи промыть чистой фильтрованной водой, просушить как следует и хранить не более двух суток в холодильнике в стеклянной посуде.

Как правильно сочетать и с чем есть орехи?

Еще один важный вопрос, как правильно есть орехи.

Орехи – это растительный белок. Для отличного самочувствия главное - не смешивать их с другими видами белка – как растительными, так и животными.

То есть орехи с чечевицей, фасолью и рыбой не сочетаются.

Зато отлично можно совмещать в одной тарелке орехи почти со всеми фруктами (кроме дыни и винограда) и другими орехами.

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Подойдут также крупы с низким содержанием белка (овсянка, коричневый рис). Идеально добавлять орехи в смузи, делать соусы к овощным блюдам. Самое же правильное сочетание – орехи с зелеными салатами. Зелень помогает их усвоению и ощелачивает организм.

Рекомендованная норма орехов при правильном сбалансированном рационе не более 50 г в сутки.



Не забывайте также, что в орехах высокое содержание жиров, белка, есть клетчатка и углеводы и они являются очень питательным продуктом, который лучше есть до 16:00-17:00. По биоритмам, во второй половине дня снижается выработка ферментов и организму требуется более легкая пища с невысоким содержанием белка и без сочетания в одном блюде белков, жиров и сложных углеводов. опубликовано econet

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