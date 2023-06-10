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Почему немеют руки во сне

Автор: Econet 10 июня 2023 5962
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Когда мы крепко спим ночью, то долго находимся в одной позе. В результате может онеметь рука (кисть, запястье). Но судороги и онемение возникают и по другим причинам. Некоторые из них достаточно серьезны. Например, туннельный синдром, или синдром запястного канала.

Почему немеют руки во сне

Случается, что ночью нас будит ощущение, будто по рукам / пальцам «бежит» электрический ток. Или немеют руки. Если какие-то области сдавлены, кровь плохо поступает в конечности. В результате возникает онемение, ощущение покалывания. Подобные случаи могут напугать нас. Но это может происходить по довольно безобидным причинам, например, в связи с нарушением осанки.

Что делать, если во сне немеют руки

Судороги, онемение в конечностях причиняют нешуточный дискомфорт. Если это ощущение возникает периодически, имеет смысл уделить ему особое внимание.

Причины онемения рук во сне

  • Дефицит витамина B12.
  • Прием определенных препаратов.
  • Повреждение / давление на нерв в области кисти и запястья.
  • Если долго не менять позу.
  • Несерьезная травма руки (ушиб).
  • Травма шеи.
  • Задержка жидкости (при менопаузе, беременности, ожирении).

Случается, что онемение конечностей из-за дефицита вит-на B12 связано с приемом препарата метформин (его прописывают при диабете и метаболическом синдроме), гормональных контрацептивов, гипотензивных, противосудорожных лекарств, препаратов от паркинсонизма, онкологии.

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Почему немеют руки во сне

Повреждение запястья и онемение кисти руки

При данной проблеме больной может страдать как от онемения и судорог, так и от слабости кисти, сложностей удерживания предметов, боли в процессе каких-то движений. Связано ли ночное онемение верхних конечностей с повреждением нервов, определит ваш доктор.

Туннельный синдром, или синдром запястного канала

Проблема обозначается как периферическая невропатия. Это происходит, когда срединный нерв, проходящий от предплечья к кисти, испытывает нежелательное давление.

Запястный нерв контролирует чувствительность и динамику кисти и пальцев. Если он зажат, появляется онемение.

Страдающие туннельным синдромом испытывают дискомфорт постоянно, но симптомы ухудшаются ночью во сне из-за долгого пребывания в одной позе.

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Нерв запястья

Когда симптомы проявляются на безымянном пальце и мизинце, это говорит о давлении в локтевом нерве. Этот нерв контролирует динамику зоны между ключицей и 1-м ребром. Онемение может случиться и при сдавливании сосудов. 

Если немеют руки

Если человек ощущает онемение / покалывание в руках (тем более в ночные часы), возможно, это туннельный синдром или проблемы локтевого нерва. Доктор поставит точный диагноз. Если проблему запустить, боль будет становиться сильнее.  

Гимнастика для профилактики онемения

  • Берем в ладонь резиновый мячик.
  • Сводим пальцы и сжимаем мяч.
  • Повторяем действие 10 раз, фиксируя давление в ходе нескольких 5 секунд.
  • Выполнять упражнение желательно как минимум 1 раз в день.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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