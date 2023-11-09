Почему нам хочется сладкого и как уменьшить тягу к углеводам

Желание употреблять сладкие продукты возникает при воздействии на центр удовольствия. То есть когда человек испытывает стресс, организм стремится активировать центр удовольствия и поэтому нуждается в положительных эмоциях, а многие получают эти эмоции посредством потребления сладкого (быстрых углеводов).

Если употреблять высокопитательную пищу и регулярно заниматься спортом (то есть минимизировать стресс), то тяга к сладкому уменьшится. При таких условиях чувства голода не возникнет на протяжении 4-6 часов, и организм не будет требовать углеводов.

Почему нас тянет на сладкое?

Приведем простой пример. Если в выходной день вы ничем не занимаетесь, кроме просмотра сериалов, то за день количество «визитов» к холодильнику увеличится в разы. Или так может случиться, если вы занимаетесь делом, не приносящим вам удовольствия, то есть не получаете положительных эмоций.

На самом деле все просто: многие люди «заедают» неприятные моменты сладким. Если рассматривать ситуацию с научной точки зрения, то тяга к быстрым углеводам обуславливается низкой выработкой серотонина («гормона счастья»). Серотонин вырабатывается из молекул триптофана, которые по сравнению с другими молекулами имеют очень маленький размер. Поскольку в силу размера триптофан не может конкурировать с крупными белковыми молекулами, то последние организм и использует в первую очередь. А если белка недостаточно, то возникает потребность в триптофане.

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Но главная проблема заключается в том, что триптофан, в отличие от белковой молекулы не имеет никакой питательной ценности. То есть организм не сможет насытиться, он получит только кратковременное удовольствие (ориентировочно на полчаса), поскольку ускорится кровообращение, а потом возникнет слабость и чувство голода.

Как уменьшить тягу к углеводам

Чтобы уменьшить желание потреблять сладкое, десерт стоит съедать после полноценного завтрака, обеда или ужина, а не натощак. Особенно важно соблюдать это правило тем, кто имеет проблемы с мозговым кровотоком, в частности страдает:

мигренями;

эпилепсией;

паническими атаками и прочими недугами.

Чтобы понять, по каким принципам работает организм, необходимо научиться отличать аппетит (центр удовольствия) от голода. Для этого ознакомьтесь со следующими фактами:

1. Если вы реально голодны, у вас не будет тяги к какому-либо определенному продукту. Например, если вы будете хотеть только пирожное – это не голод.

2. Аппетит легко «заглушить», достаточно на что-то переключиться. Голод подавить сложно, даже занимаясь важным делом, вы будете хотеть есть.

3. Когда вы удовлетворяете аппетит, то ощущаете кратковременное блаженство, а потом приходит чувство вины... Кроме того, при тяге к сладкому еще больше увеличивается потребность в углеводах. А если вы утоляете голод, то с каждым съеденным кусочком чувствуете себя лучше.

4. Тяга к углеводам повышается при любых стрессовых ситуациях.

5. При употреблении продуктов с низкой питательной ценностью вы всего лишь на пару часов успокоите аппетит. А если вы питаетесь сбалансированной пищей, то не будете ощущать голода как минимум на протяжении четырех часов.

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«Обмануть» организм, чтобы уменьшить тягу к углеводам можно следующим образом:

1. Центр удовольствия удовлетворять исключительно положительными эмоциями, а не едой. Просто займитесь любимым делом или хотя бы прогуляйтесь на свежем воздухе. Тогда не придется использовать искусственные источники радости, то есть не захочется сладкого.

2. Употребляйте препараты пиколата хрома.

3. Достаточно капнуть пару капель под язык Gymnema Sylvestre и минимум на час блокировка вкусовых рецепторов гарантирована, то есть употребление сладких продуктов не вызовет приятных ощущений и соответственно, необходимость в углеводах отпадет.

4. Не покупайте сладкое. Вы же не пойдете ночью в магазин? Особенно после 22:00, когда на физиологическом уровне в организме снижается количество сахара.

5. Сладкое можно употреблять только после полноценной питательной пищи и то, если захочется.

Придерживаясь этих рекомендаций вы сможете помочь своему организму уменьшить потребность в быстрых углеводах.опубликовано econet

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