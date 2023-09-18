Почему коллаген важнее для костей, чем кальций

Увеличение содержания коллагена в кости приводит к большей прочности и гибкости, тем самым повышая устойчивость к переломам.

Кости состоят из динамичной живой ткани, для поддержания оптимального здоровья которой требуется широкий спектр питательных веществ, а не только минералов, таких как кальций. Хотя минералы имеют тенденцию привлекать все внимание, когда речь идет о костях, снижение содержания коллагена также является важным фактором при остеопорозе и низкой плотности костей.

Коллаген для наших костей

Коллаген для наших костей то же, что два на четыре для каркаса дома. Это соединение, которое обеспечивает основу для минерализации. Поскольку наши уровни коллагена снижаются с возрастом, это становится проблемой. Потому что, если вам не хватает коллагена, не имеет значения, сколько кальция вы принимаете, минерал не будет связан в кости.

Обратная сторона бисфосфонатов

Одна из проблем, связанных с бисфосфонатными препаратами, используемыми для лечения и профилактики остеопороза (например, Бонива, Фосамакс и Актонел), заключается в том, что они не улучшают качество кости. Конечно, они могут увеличить плотность кости. Но поскольку они не решают проблемы с органическим коллагеновым матриксом, они могут сделать кости ломкими.

Высококачественная кость прочна и эластична, очень похожа на бамбук. Напротив, кость, накачанная бисфосфонатами, больше похожа на мел - плотная, но очень хрупкая. Люди, которые принимают бисфосфонаты, должны сосредоточиться на коллагене, чтобы помочь решить проблемы, которые вызывают эти препараты. Увеличение содержания коллагена в кости приводит к большей прочности и гибкости, тем самым повышая устойчивость к переломам.

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Существенные дополнения

Чтобы помочь улучшить коллагеновую матрицу и улучшить здоровье костей, рекомендуются следующие ключевые питательные вещества (наряду с 800-1000 мг кальция в день):

Кремнезем: биодоступный из диоксида кремния (ch-OSA или Choline Stabilized Orthosilicic Acid, ингредиент в BioSil) показал впечатляющие клинические результаты в улучшении здоровья костей и минеральной плотности костей. В исследовании женщин в постменопаузе с низкой плотностью кости BioSil удалось увеличить как содержание коллагена в кости (на 22 процента), так и плотность кости (на 2 процента) в течение первого года использования. Рекомендуемая дозировка составляет 6—10 мг в сутки.

Витамины К1 и К2 воздействуют на остеокальцин, белок, который закрепляет молекулы кальция в кости. Витамин К необходим для превращения неактивного остеокальцина в его активную форму, поэтому его недостаток в рационе питания является основным фактором риска развития остеопороза, даже среди людей с высоким потреблением кальция.

Лучшие источники витамина К - шпинат, мангольд, капуста, брюссельская капуста, спаржа и зеленая фасоль. Типичная добавка витамина К составляет 100 мкг в день.

Витамины В6 и В12, а также фолиевая кислота помогают превращать аминокислоту метионин в цистеин. Любой дефицит этих витаминов может привести к повышению уровня гомоцистеина, что связано с различными состояниями, включая остеопороз. При покупке витаминов группы B ищите формулу, которая содержит метилкобаламин в форме витамина B12 для оптимального усвоения.

Прием витамина D3 связан с повышением плотности костей, и исследования, в которых сочетаются витамин D и кальций, дали значительно лучшие результаты, чем одно из этих веществ. Большинство экспертов рекомендуют ежедневные дозы не менее 2000 МЕ D3.

Магний. Исследования показали, что женщины с остеопорозом имеют более низкое содержание магния в костной ткани и другие показатели дефицита магния, чем женщины без остеопороза. Обычно рекомендуется дозировка 250—500 мг в день.опубликовано econet

Автор Майкл Мюррей

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