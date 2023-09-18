Почему коллаген важнее для костей, чем кальций

Увеличение содержания коллагена в кости приводит к большей прочности и гибкости, тем самым повышая устойчивость к переломам.
Кости состоят из динамичной живой ткани, для поддержания оптимального здоровья которой требуется широкий спектр питательных веществ, а не только минералов, таких как кальций. Хотя минералы имеют тенденцию привлекать все внимание, когда речь идет о костях, снижение содержания коллагена также является важным фактором при остеопорозе и низкой плотности костей.
Коллаген для наших костей то же, что два на четыре для каркаса дома. Это соединение, которое обеспечивает основу для минерализации. Поскольку наши уровни коллагена снижаются с возрастом, это становится проблемой. Потому что, если вам не хватает коллагена, не имеет значения, сколько кальция вы принимаете, минерал не будет связан в кости.
Одна из проблем, связанных с бисфосфонатными препаратами, используемыми для лечения и профилактики остеопороза (например, Бонива, Фосамакс и Актонел), заключается в том, что они не улучшают качество кости. Конечно, они могут увеличить плотность кости. Но поскольку они не решают проблемы с органическим коллагеновым матриксом, они могут сделать кости ломкими.
Высококачественная кость прочна и эластична, очень похожа на бамбук. Напротив, кость, накачанная бисфосфонатами, больше похожа на мел - плотная, но очень хрупкая. Люди, которые принимают бисфосфонаты, должны сосредоточиться на коллагене, чтобы помочь решить проблемы, которые вызывают эти препараты. Увеличение содержания коллагена в кости приводит к большей прочности и гибкости, тем самым повышая устойчивость к переломам.
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Чтобы помочь улучшить коллагеновую матрицу и улучшить здоровье костей, рекомендуются следующие ключевые питательные вещества (наряду с 800-1000 мг кальция в день):
Кремнезем: биодоступный из диоксида кремния (ch-OSA или Choline Stabilized Orthosilicic Acid, ингредиент в BioSil) показал впечатляющие клинические результаты в улучшении здоровья костей и минеральной плотности костей. В исследовании женщин в постменопаузе с низкой плотностью кости BioSil удалось увеличить как содержание коллагена в кости (на 22 процента), так и плотность кости (на 2 процента) в течение первого года использования. Рекомендуемая дозировка составляет 6—10 мг в сутки.
Витамины К1 и К2 воздействуют на остеокальцин, белок, который закрепляет молекулы кальция в кости. Витамин К необходим для превращения неактивного остеокальцина в его активную форму, поэтому его недостаток в рационе питания является основным фактором риска развития остеопороза, даже среди людей с высоким потреблением кальция.
Лучшие источники витамина К - шпинат, мангольд, капуста, брюссельская капуста, спаржа и зеленая фасоль. Типичная добавка витамина К составляет 100 мкг в день.
Витамины В6 и В12, а также фолиевая кислота помогают превращать аминокислоту метионин в цистеин. Любой дефицит этих витаминов может привести к повышению уровня гомоцистеина, что связано с различными состояниями, включая остеопороз. При покупке витаминов группы B ищите формулу, которая содержит метилкобаламин в форме витамина B12 для оптимального усвоения.
Прием витамина D3 связан с повышением плотности костей, и исследования, в которых сочетаются витамин D и кальций, дали значительно лучшие результаты, чем одно из этих веществ. Большинство экспертов рекомендуют ежедневные дозы не менее 2000 МЕ D3.
Магний. Исследования показали, что женщины с остеопорозом имеют более низкое содержание магния в костной ткани и другие показатели дефицита магния, чем женщины без остеопороза. Обычно рекомендуется дозировка 250—500 мг в день.опубликовано econet
Автор Майкл Мюррей
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Источник: https://econet.by/
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