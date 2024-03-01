Почему хрустят суставы и когда бить тревогу

Сам по себе хруст не несет опасности, если не сопровождается другими изменениями – ограничением подвижности, отечностью, болезненностью или другими проявлениями, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе суставного аппарата. В каких же случаях следует срочно обратиться к врачу?

Суставы здорового человека при движении абсолютно бесшумны. Могут быть небольшие пощелкивания из-за особенности физиологического строения. Также у молодых женщин встречается повышенная подвижность суставов, вследствие изменения в выработке коллагена, это генетический фактор, который не поддается коррекции. Во время ходьбы, когда изменяется местоположение сухожилия, а затем оно возвращается обратно, может раздаваться хруст.

Почему хрустят суставы

Кроме этого, неприятные звуки могут быть признаками суставных изменений:

воспалительные процессы – сопровождаются потрескиваниями. Кроме этого, будут и другие симптомы – болезненность, припухлость, покраснение кожи;

растяжение суставной сумки – уменьшается давление в полости, образуются пузырьки газа в синовиальной жидкости. При ходьбе они лопаются и издают треск;

тяжелые физические нагрузки – суставная жидкость усиленно расходуется, а новая не успевает вырабатываться, хруст носит временный характер, но при регулярных нагрузках (например, у спортсменов-тяжеловесов), возможны травмы и осложнения;

артрозы – постепенно хрящевая ткань разрушается, уменьшается количество смазки, кость оголяется и слышится постоянный треск. Сопровождается болевыми синдромами;

повреждения околосуставных тканей – бывает вследствие травм, при дегенеративном изменении мышц и сухожилий.

Не следует впадать в панику, если кроме редких щелчков при движении, никаких проявлений не наблюдается. Анатомическое строение суставного аппарата в позвоночнике, верхних конечностях, такое, что может вызывать хруст у полностью здорового человека. Но, если регулярный треск слышится в суставах, которые подвергаются постоянной нагрузке – тазобедренных, коленных, голеностопных, то следует обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти специальные функциональные тесты. Также следует насторожиться, если место хруста имеет более высокую температуру, болит, отекает или сопровождается ощущениями, которых раньше вы не испытывали.

Лечение больных суставов

Терапевтические мероприятия направлены на обезболивание, снижение воспалительных процессов, возможно назначение различных биодобавок для укрепления хрящевой ткани. В острых случаях врач может назначить постельный режим и иммобилизацию пораженного сустава. После купирования острой стадии, обычно врач назначает физиотерапевтические процедуры.

Важно! Ни в коем случае, не следует заниматься самолечением, пить обезболивающие и сильнодействующие препараты по советам знакомым и из интернета, париться в бане или наоборот, прикладывать лед к больному месту. Врач учитывает индивидуальные особенности и противопоказания. Баня строго запрещена при воспалительных процессах, а неправильная криотерапия может вызвать отмирание тканей.

Добавки для суставов

Если хруст не сопровождается острой болью, отеками, а также для профилактики повреждения суставов, можно пропить курс добавок с натуральными компонентами. К ним относятся:

хондропротекторы – содержат глюкозамин и хондроитин, помогают восстановлению хрящевой ткани;

коллаген — помогает восстанавливать соединительную ткань;

сосудорасширяющие средства – улучшают кровоснабжение;

галуроновую кислоту – реанимирует пораженные суставы заменой синовиальной жидкости.

Часто для улучшения состояния суставного аппарата, требуется избавиться от излишков веса. Каждый лишний килограмм, добавляет нагрузку на суставы. Поэтому, необходимо наладить правильное питание, исключить продукты, которые способствуют задержке жидкости в организме, жареные и жирные блюда.

Патологии суставов могут возникнуть вследствие недостатка двигательной активности, «сидячей» работы или длительного нахождения в одной позе. Необходимо найти время и постараться периодически выполнять разминку – переносить вес с ноги на ногу, вставать, размять руки и плечи, по возможности не пользоваться лифтом. Хотя бы несколько раз в неделю нужно посетить спортзал или совершать пешую ходьбу. Правильные гимнастические упражнения, под руководством опытного инструктора, способны задержать развитие суставных патологий, улучшить кровоснабжение, питание тканей и насыщение их кислородом, а в некоторых случаях, стимулировать восстановление хрящевой ткани.

Питание для здоровья суставов

Многие люди в пожилом возрасте начинают испытывать желание съесть холодец. Это происходит потому, что он очень полезен для организма, а точнее, полезен деструктурированный хрящ, который получается в результате длительного томления или разваривания костей и соединительнотканных компонентов – связок, хрящей и сухожилий. Предпочтение следует отдавать нежирным сортам мяса и после приготовления, удалять избыток жира, чтобы не спровоцировать повышение веса. Также, рекомендуется делать холодец без соли или с минимальным количеством, чтобы не провоцировать отечность.

Для выработки хрящевой ткани, нужны витамины, которые содержатся в сырых продуктах и зелени. Кроме этого, нужно включить в рацион продукты, содержащие большое количество кальция, желатина, свежие овощи и фрукты. Также, необходимо включить в рацион морскую рыбу, содержащую насыщенные жирные кислоты.опубликовано econet

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