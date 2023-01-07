Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. ПОЧЕМУ дергается глаз и что делать?

ПОЧЕМУ дергается глаз и что делать?

Источник: infoniac.ru 07 января 2023 6242
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

В большинстве случаев причиной подергивания ВЕК ГЛАЗ являются какие-то бытовые факторы, на которые вы можете повлиять.

ПОЧЕМУ дергается глаз и что делать?

Такое случается практически с каждым. Ваш глаз начинает беспричинно дергаться, и вы не знаете почему. Хотя это может вас беспокоить, как правило, в этом нет ничего серьезного. Также это может вызывать у вас определенный дискомфорт, но, на самом деле, движения глаза настолько быстрые, что окружающие вряд ли их заметят. Так что особенно переживать не стоит...

Причины подергивания глазных век

  • Вы устали и испытываете стресс
  • Вы плохо или мало спите
  • Вы пьете много алкоголя
  • Вы не ограничиваете себя в кофе
  • У вас есть проблемы со зрением
  • Ваши глаза сухие
  • У вас есть аллергия
  • Ваше питание несбалансированно
  • Почему дергается глаз при беременности
  • Что делать если дергается глаз?
  • Упражнения при подергиваниях глаз

Чаще всего подергивание длится несколько минут, но иногда глаз может дергаться несколько дней.

Вот основные причины, по которым дергается глаз.

1. Вы устали и испытываете стресс

Когда мы находимся под воздействием стресса, наше тело производит гормон эпинефрин, известный, как гормон "борьбы или бегства". Он готовит наше тело к действиям в угрожающих ситуациях. Наше тело реагирует на это подергиваниями мышц или нервов, включая и веки глаз.

Конечно, стресс является частью нашей повседневной жизни, и его невозможно полностью избежать. Однако вы можете попытаться уменьшать количество стресса, с которым сталкиваетесь, находя баланс между работой и отдыхом, встречаясь с друзьями и занимаясь йогой или своими увлечениями.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

ПОЧЕМУ дергается глаз и что делать?

2. Вы плохо или мало спите

Исследования обнаружили связь между недостаточным сном и подергиванием глаз. Однако до сих неясно, почему происходит именно так.

Но пока ученые найдут ответ на этот вопрос, решение остается вполне очевидным - больше спите.

3. Вы пьете много алкоголя

Если вы регулярно выпиваете больше рекомендуемой нормы алкоголя, то также можете столкнуться с проблемой подергивания глаза. Алкоголь увеличивает нагрузку на наше тело и влияет на качество сна, поэтому не стоит удивляться, если ваш глаз начал подрагивать после бурной ночи.

Существует множество причин ограничить потребление алкоголя, и подергивание глаз может стать одной из них.

ПОЧЕМУ дергается глаз и что делать?

4. Вы не ограничиваете себя в кофе

Кофеин является стимулятором, делающим мышцы и нервы более чувствительными и легко реагирующими на окружающие стимулы. Из-за этого повышается вероятность случайных подергиваний, которые могут затронуть и глаза.

Если вы потребляете много кофе, чая, газированных напитков и шоколада, вам стоит пересмотреть свои привычки и понаблюдать не избавит ли это вас от подергиваний глаз.

5. У вас есть проблемы со зрением

Если вы постоянно напрягаете глаза, чтобы что-то увидеть, то ваши глаза работают интенсивнее, чем обычно. Это является своего рода стрессом для глаз, что может привести к подергиваниям.

Обратитесь к врачу, если вам нужны очки или посмотрите, подходят ли вам ваши нынешние очки и контактные линзы.

Проблемы со зрением могут также возникнуть при длительной работе за компьютером, частом использовании смартфона и планшета.

Используйте правило "20-20" при использовании гаджетов. Каждые 20 минут отворачивайтесь от экрана и фокусируйтесь на дальнем объекте на 20 секунд или чуть дольше. Это уменьшит усталость, из-за которой возникают подергивания.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

ПОЧЕМУ дергается глаз и что делать?

6. Ваши глаза сухие

С сухостью глаз часто сталкиваются те, кто много сидит за компьютером, принимает определенные лекарства (например, антидепрессанты или антигистаминные средства), носят контактные линзы и потребляют большое количество алкоголя и кофеина. Без влаги ваши веки не могут работать должным образом и более подвержены подергиваниям.

Как только вы восстановите влагу на поверхности глаз, вы можете избавиться от подергиваний или уменьшить риск их появления в будущем.

7. У вас есть аллергия

Если у вас есть аллергия, вы можете страдать от зуда, припухлости и слезотечения глаз. При трении глаз в тканях век и слезной пленке вырабатывается гистамин, что может вызывать подергивания глаз.

Чтобы уменьшить симптомы аллергии, часто выписывают антигистаминные средства, но иногда они приводят к сухости глаз, что может усугубить проблему. В этом случае лучше обратиться к врачу за советом.

8. Ваше питание несбалансированно

При дефиците витамина В12, витамина D и магния ваше тело может не работать должным образом. Подергивания глаз может быть одним из многих симптомов, которые вы можете заметить, поэтому лучше всего позаботиться о том, чтобы получать нужное количество этих витаминов и минералов.

Потребляйте больше рыбы, морепродуктов и молочных продуктов, а если вы вегетарианец – продукты, обогащенные витаминами.

Почему дергается глаз при беременности

Многие будущие мамы жалуются на подергивания глаз во время беременности. Это связано прежде всего с тем, что беременность является своего рода стрессовым периодом в жизни женщины, особенно, если это первый ребенок и вы не знаете, чего ожидать.

Из-за гормональной перестройки у беременной женщины повышается эмоциональность, возникает тревога и множество переживаний. Кроме того, этому способствуют проблемы со сном.

Чаще всего проблема подергивания глаз во время беременности временная, но, если она вас беспокоит, можно обратиться к врачу.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Самый эффективный способ остановить глазной тик, это выяснить его причины и пусковые механизмы.

Существуют основные способы справиться с подергиванием глаз:

1. Уменьшите количество кофеина

Попробуйте ограничить или вовсе отказаться от напитков, содержащих кофеин, таких как кофе и чай, а также шоколад на неделю или две и понаблюдайте, продолжаются ли глазные тики.

2. Откажитесь от алкоголя

Алкоголь также стоит на время ограничить, если подергивание глаз стало постоянным

3. Высыпайтесь

Старайтесь спать 7-8 часов в день и избегайте использования электронных устройств перед сном.

4. Увлажняйте глаза

С возрастом возрастает сухость глаз. Попробуйте использовать специальные капли для увлажнения глаз.

5. Больше пейте

Обезвоживание также ведет к подергиваниям глаз, так что пейте больше воды.

6. Принимайте витамины

Если ваше питание нельзя назвать полноценным, старайтесь восполнять недостаток витаминов и минералов.

7. Контрастный душ

Просто умывайте закрытые глаза поочередно холодной и теплой водой. Холодная вода сужает кровеносные сосуды, в то время как теплая их расширяет. Это улучшит кровообращение и кровоток в глазах.

Простые упражнения и массаж расслабляют глаза и предотвращают появление спазмов.

Попробуйте эти методы:

Круговой массаж
Круговыми движениями мягко массируйте веки средними пальцами в течение 30-ти секунд. Это улучшит кровообращение, будет стимулировать и укрепит глазные мышцы.

Сильное моргание
Сначала крепко сожмите глаза, а затем откройте их как можно шире. Продолжайте повторять, пока не начнут появляться слезы. Такой метод не только увлажняет глаза, но и тренирует глазные и лицевые мышцы. Однако если спазмы усиливаются, нужно прекратить делать упражнение.

Зажмуривание
Закройте глаза на минуту. В это время попытайтесь зажмурить их как можно сильнее, а затем отпустите, не открывая глаз. Проделайте упражнение 3 раза, прежде чем открыть глаза. Это укрепит мышцы глаз и увеличит выработку слезы. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

глаз сухость беременность алкоголь женщина витамин

Еще от infoniac.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Счастье - это то, к чему нечего добавить. ⠀ Монах Симеон Афонский
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.